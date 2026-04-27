Kanada schválila rozsáhlé rozšíření plynovodu
27. 4. 2026
Projekt Sunrise by přidal 300 milionů kubických stop denní dopravní kapacity na západním pobřeží společnosti Enbridge s kapacitou 3,6 miliardy kubických stop denně, který spojuje plynová pole v severovýchodní Britské Kolumbii a severozápadní Albertě s kanadsko-americkou hranicí.
Projekt zahrnuje přidání téměř 140 kilometrů nových potrubí výstavbou 11 nových úseků paralelně se stávající tratí.
Plyn, který by proudil rozšířenou linkou, není určen pro žádné konkrétní místo, ale "část kapacity bezpochyby půjde do zahraničí," řekl v pátek novinářům Matthew Akman, který vede divizi Enbridge pro přenos plynu a midstream byznys.
Sunrise nebyl přezkoumán podle federální legislativy přijaté loni, která měla urychlit rozvoj nové infrastruktury považované za národní zájem Kanady. Přesto Akman uvedl, že oceňuje zlepšený tón pod liberální vládou premiéra Marka Carneyho.
"Je tu větší smysl pro účel, záměr a prioritizaci, což je to, co v Kanadě potřebujeme vidět," řekl Akman.
"Do budoucna si ale myslím, že všichni musíme spolupracovat na tom, aby to bylo ještě rychlejší. A existují způsoby, jak mít stejně důkladný konzultační proces, stejně přísný proces environmentálního hodnocení a zapojení komunity, ale dělat to rychleji."
"Zabýváme se tímhle projektem už skoro čtyři roky a pořád nemáme lopatu v zemi."
Schválení je součástí vládního úsilí rozjet více projektů a rychleji, uvedl ministr přírodních zdrojů Tim Hodgson během projevu v Torontu v pátek.
"Příliš dlouho jsme si zvykli zaměňovat zpoždění za vážnost. Ale vážnost se neměří podle toho, jak dlouho zemi trvá přijmout rozhodnutí; měří se tím, zda jsou tato rozhodnutí promyšlená, důvěryhodná a učiněna v časovém rámci, na kterém skutečně záleží."
Uvedl, že projekt Sunrise zajistí větší dodávky pro vytápění budov, plyn pro výrobu elektrické energie a průmyslové a výrobní procesy, stejně jako zajištění dostatečných zásob LNG.
Projekt přidá kanadskému HDP více než 3 miliardy dolarů a vytvoří přibližně 2 500 pracovních míst v době vrcholné výstavby, uvedl Hodgson.
Dodal, že vláda bude studovat další projekty k realizaci předem. Do jara 2027 bude nejen více projektů přidáno do kanceláře hlavních projektů, ale alespoň pět až deset nových projektů dosáhne konečného investičního rozhodnutí nebo zahájí výstavbu.
"Kanada znovu buduje," řekl.
Premiér Britské Kolumbie David Eby řekl, že rozšíření je dobrou zprávou pro pracovní místa v jeho provincii.
"V době nejistoty a globální nestability takto vytváříme prosperitu potřebnou k financování veřejných služeb, které nám všem pomohou," uvedl v tiskové zprávě.
Alex Walker, ředitel programu energetické analytiky v Environmental Defence Canada, však označil schválení Ottawy za "katastrofální klimatické rozhodnutí, které upřednostňuje růst fosilního průmyslu před kanadskými klimatickými závazky."
Výstavba plynovodu by měla začít letos v létě, přičemž zahájení provozu je plánováno na konec roku 2028.
Veškeré předem vybudované prostory na projektu Sunrise jsou podle Akmana již obsazeny a poznamenal, že společnost také rozšiřuje plynovou infrastrukturu v severní části Britské Kolumbie.
Loni Enbridge uzavřela partnerství s aliancí tří desítek Prvních národů v Britské Kolumbii za 12,5 % podíl v existujícím ropovodu Westcoast. Akman uvedl, že tyto skupiny nejsou povinny převzít podíl na rozšíření plynovodu, ale mají možnost tak učinit.
Akman uvedl, že existuje příležitost vybudovat ještě větší kapacitu plynovodů – od nuly nebo rozšířením stávající infrastruktury – za správných podmínek.
Jedním z nich je zajistit rychlý proces revize, "protože nemůžeme kapitál věčně svazovat těmito věcmi".
Dalším cílem je zajistit, aby kanadské investice mohly konkurovat projektům realizovaným ve Spojených státech, kde má Enbridge výraznou přítomnost a dosahuje lepších výnosů.
"Jsme velká společnost s investory po celém světě," řekl Akman. "Takže pokud uvidíme konkurenceschopné výnosy z kapitálu v Britské Kolumbii, můžeme udělat jakýkoli z těchto typů investic."
Projekt lépe umisťuje Kanadu jako dodavatele pro USA.
Zatímco rozšířený plynovod pomůže Kanadě dosáhnout širšího cíle snížit závislost na Spojených státech jako zákazníkovi, zároveň pomůže Kanadu dostat do pozice nezbytného dodavatele pro Spojené státy.
"Dlouho byly Spojené státy s břidlicovou revolucí zaplaveny zemním plynem a nyní začínáme znovu nabírat na sile, kdy Spojené státy dovážejí více z Kanady a chtějí více z Kanady," řekla Heather Exner-Pirot, starší vědecká pracovnice a ředitelka pro energetiku, přírodní zdroje a životní prostředí v Macdonald-Laurier Institute.
"Potřebují více AI. Potřebují více datových center. A vyvážejí více LNG, než kdy vyváželi, a mluvíme o neobnovitelných zdrojích."
Jay Khosla, výkonný ředitel pro ekonomickou a energetickou politiku v Public Policy Forum a bývalý náměstek ministra v Úřadu Tajné rady, dodal, že rozšíření kanadské exportní kapacity by ji mohlo postavit do lepší pozice, když se připravuje formálně zahájit jednání o povinném přezkumu dohody Kanada-USA-Mexiko (CUSMA).
