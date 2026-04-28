Ministerstvo zahraničí tvrdí, že USA jsou v konfliktu s Íránem „na žádost“ Izraele
28. 4. 2026
„Jak Spojené státy vysvětlily v několika dopisech Radě bezpečnosti OSN, včetně toho nejnovějšího ze dne 10. března, USA se do tohoto konfliktu zapojily na žádost svého izraelského spojence, a to v rámci kolektivní sebeobrany, jakož i při výkonu přirozeného práva Spojených států na sebeobranu,“ uvedl Rubinstein.
Termín „kolektivní sebeobrana“ byl pravděpodobně použit v návaznosti na článek 51 Charty OSN, který stanoví, že nic v této chartě „nesmí narušit přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu v případě ozbrojeného útoku proti členovi Organizace spojených národů“. Avšak USA nemají s Izraelem uzavřenou smlouvu o vzájemné obraně a nejsou podle amerického práva povinny tuto zemi bránit.
USA a Izrael byly také prvními zeměmi, které zaútočily na Írán, což podkopává tvrzení USA o „sebeobraně“. Ministr zahraničí Marco Rubio dříve uvedl, že USA zahájily válku, protože Izrael plánoval útok, a že odvetné kroky Íránu mohly zahrnovat útoky na americké základny.
Rubinstein zopakoval argument Bílého domu, že USA jsou s Íránem v nepřetržitém konfliktu již po desetiletí. Tento argument vychází z tvrzení, že útoky frakcí spojených s Íránem na americké jednotky na Blízkém východě byly součástí íránské války proti USA. Tento argument však opomíjí historii podpory sil zaměřených proti Íránu ze strany USA, jako například podporu Saddáma Husajna v íránsko-irácké válce v 80. letech.
