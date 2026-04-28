Děti mají důvody nás nenávidět

28. 4. 2026 / Milan Kohout

"Nejenže my lidé ničíme náš jediný společný domov – kterým Země je – ale navíc ho připitoměle rozdělujeme na ‚soukromé' části a parcely a nechceme se o ně dělit s našimi sousedy, kteří jsou přitom s námi na jedné a jediné lodi letící vesmírem. 

Tento zabetovaný nápis jsem našel na chodníku před dětskou nemocnicí v Bostonu. 

Jak metaforické poselství našim příštím generacím, že? 

Myslím, že dnešní děti mají všechny důvody nás nenávidět – nás sobecké staré kretény...."

