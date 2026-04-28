POZNÁMKA NA OKRAJ:
Akumulace kapitálu pro lid neboli Chudoba jako důsledek politiky ochrany bohatých
28. 4. 2026 / Uwe Ladwig
Z Britských listů jsem se dozvěděl, že většina českých politiků si asi myslí, že by bylo pro komunitu lepší podporovat akumulaci kapitálu, i kdyby to mělo vést k chudobě části populace.
K tomu krátkou úvahu o daňovém systému:
I v malých skupinách se obvykle rozdĕluji úkoly, které maji usnadnit společné bydlení.
Ne každý musí dělat všechno, musí být schopen všeho. To se řeší tím, že se rozděluji úkoly podle dovedností, schopností a výkonu.
Ve velkých skupinách až ve státech existují služby, které jednotlivci nemohou dělat nebo které si nemohou dovolit.
Státy určují, jaké služby a finanční služby musí občané, skupiny občanů a firmy poskytovat k financování veřejných úkolů.
Kromě služeb a poplatků za výkon veřejných úkolů stát také určuje, jak mohou lidé nabízet své služby třetím stranám a jestli jsou za své služby placeni podle oficiálních seznamů, nebo podle volně sjednaných cen.
Neexistuje žádný zákon přírody, který by určoval odměnu za výkon, takže neexistuje žádný zákon přírody týkající se stanovování cen a práva akumulovat kapitál.
Když stát umožňuje lidem využívat akumulaci kapitálu podle svých schopností, obvykle vzniká propast mezi neschopnými a velice schopnými lidmi a skupinami lidí, kteří spíše bojují proti rovnosti práv lidí v každodenním životě a proti jejich svobodě jednání.
Pokud jsou ve státě lidé s nulovým nebo jen malým kapitálem na jedné straně a jiní, kteří mají kapitálu hodně na straně druhé, stát může rozhodnout, zda to povolí, zda se rozhodne ohledně přerozdělení nebo ohledně rovnoměrného rozdělení .
Může být v zájmu široké veřejnosti využívat schopnosti jednotlivců, ale zároveň se vyhnout velkým rozdílům ve tvorbě kapitálu, což je důvod, proč progresivní zdanění dává smysl pro život ve společnosti a pro společné dobro. Silnější zdanění slabších než silnějších vede jen k sociálním otřesům, protože podkopává rovnost lidí a degeneruje ji v čistě prázdnou frázi.
