USA: Bílý dům viní Demokraty a novináře z útoku na večeři korespondentů, podezřelý bude obviněn
27. 4. 2026
Tisková mluvčí Trumpa viní demokraty a novináře z útoku na prezidenta.
Jsou to brutální lži jak za komunismu
Karoline Leavitt rychle přešla k obviňování protivníků Donalda Trumpa z útoku na Sdružení korespondentů Bílého domu v sobotu, včetně demokratických zákonodárců a reportérů.
„Nikdo v posledních letech nečelil více střelám a násilí než prezident Trump. Toto politické násilí pramení ze systémové démonizace jeho osoby a jeho příznivců ze strany komentátorů, ano, ze strany zvolených členů Demokratické strany a dokonce i některých médií,“ uvedla Leavittová.
„Tato nenávistná, neustálá a násilná rétorika namířená proti prezidentu Trumpovi, den za dnem po dobu 11 let, pomohla legitimizovat toto násilí a přivést nás do této temné chvíle.“
Za podněcování násilí označila „ty, kteří neustále a nepravdivě označují a pomlouvají prezidenta jako fašistu, jako hrozbu pro demokracii a srovnávají ho s Hitlerem, aby získali politické body“.
Leavitt se vrátila k stranické politice a argumentovala, že kdyby byl taneční sál v Bílém domě postaven, sobotní útok by se nemohl odehrát.
„Proto není projekt tanečního sálu v Bílém domě jen zábavným projektem pro prezidenta Trumpa, jak si můžete přečíst v médiích, ale je ve skutečnosti zásadní pro naši národní bezpečnost,“ řekla Leavittová.
Pravicoví komentátoři předkládali takový argument téměř okamžitě po sobotním útoku a republikánští senátoři Lindsey Graham, Katie Britt a Eric Schmitt právě oznámili, že dnes předloží návrh zákona na financování výstavby tanečního sálu.
To vše řečeno, Leavittová uvedla, že Donald Trump byl „spokojen“ s bezpečnostní reakcí na sobotní útok.
„Myslím, že pokud tu jen sedíte a říkáte, že je všechno pořád perfektní, není to dobrý způsob, jak postupovat. Bílý dům proto bude i nadále spolupracovat s Ministerstvem pro vnitřní bezpečnost (DHS) a tajnou službou na hledání způsobů, jak bezpečnost zlepšit a posílit,“ řekl Leavitt.
„Ale pokud jde o sobotní večer, prezident byl s reakcí spokojen a je velmi vděčný mužům a ženám, kteří zajistili ochranu jemu, jeho manželce a členům jeho týmu.
Leavittová pokračovala výčtem prohlášení demokratů, v nichž obviňují Donalda Trumpa z toho, že se chová jako „diktátor“ nebo autoritářsky.
„Senátor Adam Schiff tvrdí, že prezident Trump používá diktátorské taktiky. Senátor Ed Markey nazývá prezidenta Trumpa diktátorem a říká, že kroky této administrativy jsou autoritářstvím na steroidech,“ uvedl Leavitt.
Nejsou to však jen demokraté, kdo se obává směru, kterým se Trump ubírá ve vedení Spojených států během svého druhého funkčního období:
Leavittová po útoku vyzývá k znovuotevření ministerstva pro vnitřní bezpečnost
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová vyzvala Kongres, aby obnovil financování Ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS), které je od poloviny února částečně uzavřeno kvůli patové situaci mezi demokraty a republikány ohledně prosazování imigračních zákonů.
„Sobotní noc nám opět připomněla, jak důležité je financovat Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost. Je hanebné, že Kongres Spojených států již 73 dní neposkytuje této životně důležité agentuře finanční prostředky, což je nejdelší uzavření federální agentury v historii USA,“ uvedla Leavittová a dodala, že tajná služba, která je součástí DHS, „byla přímo zasažena touto bezohlednou politickou hrou a taktizováním.“
Financování Ministerstva pro vnitřní bezpečnost (DHS) vypršelo poté, co demokraté odmítli podpořit návrh zákona o přidělení prostředků pro tuto agenturu, pokud nebude obsahovat nová omezení pro operace v oblasti prosazování imigračních zákonů. Jednání mezi Bílým domem a senátními demokraty ohledně těchto omezení nakonec zkrachovala a Senát jednomyslně schválil návrh zákona o financování celého DHS s výjimkou některých jeho agentur zaměřených na deportace.
Republikáni ve Sněmovně reprezentantů však odmítli tento zákon schválit, dokud nebudou financovány tyto agentury – Imigrační a celní služba (ICE) a Celní a hraniční ochrana (CBP). Republikáni očekávají, že tak učiní v souladu s linií strany pomocí smírčího řízení, přičemž Senát minulý týden učinil významný krok k tomuto cíli:
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavitt zahájila tiskovou konferenci popisem událostí ze sobotního večera.
„Sobota měla být radostným večerem oslavujícím svobodu slova a první dodatek s vámi všemi, členy tisku. Místo toho byl večer zmařen šíleným protitrumpovským jedincem, který cestoval přes celou zemi, aby zavraždil prezidenta a co nejvíce vládních úředníků,“ řekla Leavittová.
Poznamenala, že měla být na mateřské dovolené, ale vzhledem k útoku se rozhodla uspořádat tiskovou konferenci: „Považovala jsem za rozumné být dnes zde, abych zodpověděla vaše otázky a informovala americký lid o tom, jak vláda reaguje na další pokus o atentát na prezidenta Trumpa.“
Král Charles se setká s Donaldem Trumpem mimo kamery, aby se vyhnul trapné situaci
Král Charles se tento týden vyhnul potenciálnímu ponížení v podobě veřejného pokárání ze strany Donalda Trumpa poté, co Bílý dům souhlasil, že jakékoli setkání mezi těmito dvěma muži by se mělo konat mimo kamery.
Britští úředníci prosazovali, aby se setkání monarchy s americkým prezidentem v Oválné pracovně konalo mimo kamery, a to z obavy z opakování scén, kdy Trump pokáral ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského před světovým tiskem.
Zdroje zapojené do plánování cesty uvádějí, že Charles zítra na začátku svého klíčového bilaterálního setkání zapózuje před kamerami, ale nebude natáčen při rozhovorech o jakýchkoli podstatných tématech.
Britští ministři vkládají do této státní návštěvy velké naděje a doufají, že pomůže napravit vztahy mezi oběma zeměmi v jednom z nejobtížnějších období za poslední desítky let.
Vzhledem k tomu, že Trump vyhrožuje odvetou za kritiku války v Íránu ze strany britského premiéra Keira Starmera a ministryně financí Rachel Reevesové, britská vláda doufá, že král by mohl amerického prezidenta odradit od některých jeho agresivnějších prohlášení.
Král se s Trumpem zúčastní několika dalších akcí, na nichž ho budou doprovázet palácoví úředníci i britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová, v souladu s obvyklou praxí při státních návštěvách.
Diplomatické zdroje naznačily, že Cooperová, která již dříve cestovala s monarchou do Vatikánu, je připravena zasáhnout a vyřešit případné nepříjemné situace, bude-li to nutné.
Je připravena zasáhnout jako lidský štít pro krále, pokud by Trump začal kritizovat Starmera nebo obecněji Spojené království, k čemuž má sklon.
