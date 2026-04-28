Íránská organizace předložila Mezinárodnímu trestnímu soudu důkazy o válečných zločinech USA a Izraele
28. 4. 2026
čas čtení 4 minuty
Předseda Íránského červeného půlměsíce v sobotu uvedl, že jeho organizace předložila důkazy o válečných zločinech USA a Izraele Mezinárodnímu trestnímu soudu a dalším globálním orgánům s cílem dosáhnout zodpovědnosti za masivní útoky na civilní infrastrukturu, informuje na webu Common Dreams Jake Johnson.
„Prokurátor ICC oznámil, že dokumenty poskytnuté IRCS jsou přijaty jako oficiální důkazy,“ uvedl Pir-Hossein Koulivand, předseda Íránského červeného půlměsíce. „Všechny případy útoků na civilisty jsou právně stíhány na základě Ženevských úmluv.“
IRCS odhaduje, že americké a izraelské letecké údery zničily více než 132 000 civilních objektů po celém Íránu, včetně nemocnic, domů, univerzit, výzkumných zařízení a mostů. Americký prezident Donald Trump opakovaně vyhrožoval, že zničí všechny íránské mosty a elektrárny, pokud se vedení země nepodvolí požadavkům jeho administrativy v jednáních o ukončení války.
Zakládající hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu (ICC) Luis Moreno Ocampo na začátku tohoto měsíce sdělil, že Trump by mohl být obžalován, pokud své hrozby splní.
„Můj návrh: Přečtěte si obžalobu Rusů, změňte jméno a je to velmi podobné,“ řekl Ocampo s odkazem na zatykače vydané ICC v roce 2024 na vysoké ruské úředníky za údajné válečné zločiny na Ukrajině.
V sérii příspěvků na sociálních médiích IRCS prezentovala videozáznamy a fotografické důkazy toho, co skupina popsala jako válečné zločiny spáchané americkou a izraelskou armádou.
„Mezi nejhorší válečné zločiny Ameriky a Izraele v Íránu patří útok na dům devatenáctiměsíční Helmy v Tabrízu, při kterém zahynuli čtyři členové její rodiny,“ napsala IRCS v sobotu. „Jedinou přeživší z této rodiny je Helma.“
Úkolem Mezinárodního trestního soudu (ICC) je vyšetřovat a stíhat osoby za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a další závažná porušení mezinárodního práva. Írán v současné době není smluvní stranou Římského statutu, kterým byl ICC zřízen – soud tedy nemá jurisdikci nad válečnými zločiny spáchanými na íránském území.
Organizace na ochranu lidských práv a jejich zastánci naléhavě žádají Írán, aby udělil ICC jurisdikci k dosažení spravedlnosti za válečné zločiny spáchané během nelegálního americko-izraelského útoku, který začal 28. února. První den války USA bombardovaly základní školu v jižním Íránu.
„Od zabití více než 150 žáků a učitelů až po útoky na nemocnice plné novorozenců se každý den objevuje stále více důkazů, které poukazují na páchání závažných válečných zločinů v Íránu od začátku války,“ uvedl Omar Shakir, výkonný ředitel organizace DAWN. „Oběti si zaslouží spravedlnost. Mechanismy existují a USA nad nimi nemají právo veta.“
Bývalý výkonný ředitel organizace Human Rights Watch Kenneth Roth napsal, že „íránská vláda by se mohla k soudu připojit nyní a udělit mu zpětnou pravomoc, podobně jako to udělala Ukrajina, aby umožnila stíhání ruských válečných zločinů.“ ¨
Minulý měsíc IRCS formálně požádala, aby ICC zahájil „vyšetřování válečných zločinů vyplývajících z útoků Spojených států amerických a izraelského režimu proti civilním cílům.“
„Podle terénních zpráv od pracovníků humanitární pomoci, operační dokumentace a údajů zaznamenaných Íránským červeným půlměsícem byla během nedávných vojenských útoků přímo nebo bez rozdílu zasažena široká škála obytných oblastí, zdravotnických zařízení, škol, humanitárních zařízení, životně důležité městské infrastruktury a veřejných míst,“ napsala skupina v dopise nejvyššímu žalobci ICC.
Celý článek v angličtině ZDE
371
Diskuse