Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvádí, že izraelské útoky zabily 14 lidí v nejkrvavějším dni od začátku příměří
27. 4. 2026
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelské údery na jihu země zabily v neděli 14 lidí, což byl nejkrvavější den od vstupu příměří mezi Izraelem a Hizballáhem v platnost před více než týdnem.
Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že mezi mrtvými v neděli byly dvě ženy a dvě děti, a dodalo, že dalších 37 lidí bylo zraněno. Izrael uvedl, že byl zabit také jeden z jeho vojáků.
Příměří zprostředkované USA – které začalo 16. dubna a bylo prodlouženo do poloviny května – přineslo výrazné omezení nepřátelských akcí mezi Izraelem a Hizballáhem, ačkoli obě strany na sebe nadále střílejí a vzájemně se obviňují z porušování dohody.
„Porušování příměří ze strany Hizballáhu v praxi znamená jeho rozpad,“ řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu na nedělním zasedání vlády a dodal: „Jednáme rázně v souladu s pravidly, na nichž jsme se dohodli se Spojenými státy a mimochodem také s Libanonem.“
Hizballáh prohlásil, že nepřestane s útoky na izraelské jednotky v Libanonu a na města v severním Izraeli, dokud Izrael bude pokračovat ve „porušování příměří“.
Skupina podporovaná Íránem v prohlášení dodala, že nebude čekat na diplomacii, která se „ukázala jako neúčinná“, ani se spoléhat na libanonské úřady, které „selhaly v ochraně země“.
Izraelské jednotky operují uvnitř takzvané „žluté linie“, která vymezuje pás libanonského území široký asi 10 km podél celé délky hranice, kam byli obyvatelé varováni, aby se nevraceli.
Izraelská armáda v neděli varování zopakovala a vyzvala obyvatele, aby opustili sedm měst za „nárazníkovou zónou“, kterou obsadila před příměřím. Mluvčí izraelské armády uvedl, že Hizballáh porušuje příměří a že Izrael proti tomu zakročí, a vyzval lidi, aby se vydali na sever a na západ, pryč z těchto měst. Města se nacházejí severně od řeky Litani a zóny v jižním Libanonu obsazené izraelskými jednotkami. Armáda uvedla, že zasáhla bojovníky Hizballáhu, odpalovací zařízení raket a sklad zbraní.
Libanonská státní agentura National News Agency (NNA) v neděli informovala o izraelských útocích na několika místech na jihu, a to jak v oblastech, kde Izrael vydal varování k evakuaci, tak i jinde.
Dříve v neděli Hizballáh uvedl, že zaútočil na izraelské jednotky uvnitř Libanonu i na záchranné jednotky, které je přišly evakuovat. Izraelská armáda uvedla, že jeden voják byl zabit a dalších šest bylo zraněno. Izraelská armáda uvedla, že v neděli zachytila tři drony, než vletěly na izraelské území, poté co v severním Izraeli zazněly sirény.
Hizballáh vtáhl Libanon do války na Blízkém východě 2. března, když vystřelil rakety na Izrael, aby pomstil smrt íránského nejvyššího vůdce Alího Chameneího při americko-izraelských útocích. Od té doby bylo při izraelských útocích zabito více než 2 500 lidí.
Podle libanonského ministerstva zdravotnictví je mezi oběťmi 277 žen, 177 dětí a 100 zdravotníků.
Ministerstvo jinak nerozlišuje mezi bojovníky a civilisty a Hizballáh nezveřejnil celkový počet obětí mezi svými bojovníky. Skupina v posledních dnech pohřbila desítky bojovníků při hromadných pohřbech.
Útoky Hizballáhu zabily v Izraeli dva civilisty, zatímco v Libanonu od 2. března zahynulo 16 izraelských vojáků, uvádí Izrael.
