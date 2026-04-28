O obřích fénech
28. 4. 2026
Jiří Hlavenka
Ctěné
veřejnosti připomínám, že máme dnes výročí, kdy přesně před rokem,
třemi měsíci a 17 dny u nás vypukla jedna z dezinformačních aférek o
obřích, snad gigawattových mařičích výkonu, "fénech", které za drahé
peníze měly pálit elektřinu z přebytků a foukat na nás teplo.
Podlehla tomu i seriózní média (viz odkazy), jakýsi člověk z energetické fosilní lobby (od Křetínského) vykládal do médií, že se mu z toho "ježí chlupy", a tak dále. To, že správce soustavy ČEPS k tomu suše podotýkal, že žádný nárůst v síti neregistrují a naopak dochází k poklesu, jaksi zapadlo mezi řádky.
Samozřejmě - žádné gigawattové mařiče nevyrostly, nevyrůstají a ani nevyrostou. Dezinformační kampaň přišla, zabušila na naše mozky a zase odešla. Nezbylo po ní nic... nebo přece. "Špatný pocit zůstal". Ten zůstane vždy, a to je ostatně účel. Jestli za tím stáli čeští fosiláci, Rusáci nebo obojí dohromady už nikdo nezjistí.
Připomínám nekulaté výročí proto, že dnes jsme svědky velmi podobné kampaně proti větrným elektrárnám, které hrozí sebrat fosilním baronům kus nemalý jejich chlebíčka.
Opět jsme strašeni hrůzami, jako jsou odlétající kusy lopatek ostré jako břitva zabíjející vše živé, brzo se to pokazí, nikdo to nezrecykluje, je to jenom něčí kšeft, infrazvuk vyžene z půdy všechny žížaly a ta pak umře, a tak dále. (Nezpochybňuji samozřejmě objektivní faktory estetického vlivu na krajinu a případně hluku, jsou-li příliš blízko lidským sídlům).
Co bude za rok, tři měsíce a 17 dní? Zase s něčím přijdou, nebojte se.
