Trump: Když vám jako jediní přátelé zbývají Bushovi stoupenci a neokonzervativci
28. 4. 2026
V květnu 2025 prezident Donald Trump prohlásil, že éra neokonzervativců skončila. To samozřejmě nebyla nová rétorika. Trump tomu ne vždy dostál, ale vždy se postaral o to, aby kritika neokonzervativců, éry G. W. Bushe a jejich nekonečných válek byla základem jeho dlouhého seznamu politických výpadů.
Koneckonců, Trump zahájil svůj raketový vzestup během republikánských debat v roce 2016, když řekl guvernérovi Floridy Jebu Bushovi, bratrovi George W. Bushe, že „je zřejmé, že válka v Iráku byla velká, robustní chyba, že jo?“
„Lhali,“ dodal s odkazem na tvrzení Bushovy administrativy, že Irák skrývá zbraně hromadného ničení. „Říkali, že tam jsou zbraně hromadného ničení,“ kritizoval Trump. „Žádné tam nebyly a oni věděli, že tam žádné nejsou.“
Prezidentský kandidát Trump později na republikánském národním sjezdu v roce 2016 prohlásil: „Musíme opustit neúspěšnou politiku budování národa a změny režimu, kterou Hillary Clintonová prosazovala v Iráku, Libyi, Egyptě a Sýrii.“
Dnes je však tento americký prezident po kolena zapleten do zdánlivě nekonečné války o změnu režimu s Íránem kvůli údajným a iluzorním zbraním hromadného ničení. Tento konflikt, který si vysloužil dokonce chválu od jeho bývalého nepřítele Jeba Bushe, by se z dlouhodobého hlediska mohl stát ještě katastrofálnějším než ten v Iráku.
Co přimělo Trumpa stát se plnohodnotným neokonzervativcem? Mohlo by to být tím, že jsou jedinou zbývající politickou frakcí, která stále podporuje jeho zahraniční politiku? Možná ano. Protože konzervativci, kteří nejsou reflexivními jestřáby, se od něj stále více odvracejí. A průzkumy veřejného mínění stále ukazují, že většina Američanů s ním nesouhlasí.
Tři nové průzkumy zveřejněné tento týden nyní uvádějí Trumpovu popularitu kolem 35 %. Průzkum Reuters-Ipsos ji uvádí na 36 %. Průzkum Strength in Numbers-Verasight mu dává 35 %. Průzkum AP-NORC uvádí, že v současné době Trumpa podporuje pouze 33 % Američanů. Všechna tato čísla oproti průzkumům z minulého týdne klesají, nikoli rostou.
Tato špatná pozice odráží pokles popularity George W. Bushe během války v Iráku. „Bylo to téměř přesně před 20 lety, kdy se popularita George W. Bushe začala propadat,“ poznamenal analytik CNN Aaron Blake.
„A když se Bushova čísla ve většině průzkumů na konci zimy a na začátku jara poprvé propadla do 30 %, viník byl jasný: válka v Iráku.“
„Historie by se mohla v roce 2026 s prezidentem Donaldem Trumpem opakovat,“ napsal. „Stačí jen vyměnit Irák za Írán.“
Zajímavé je, že Trump se jeví jako ještě neokonzervativnější figura. Zatímco rok 2003 nebyl prvním případem, kdy USA zaútočily na Irák, váleční jestřábi prosili o válku s Íránem již desítky let. Trump se rozhodl vést bitvu, kterou jeho předchůdci vést odmítli, a tím dal Netanjahuově vládě Likudu, která od Trumpova nástupu do úřadu v roce 2016 nepřetržitě prosazovala přímou intervenci USA, přesně to, co chtěla.
Bývalý ministr zahraničí prezidenta Baracka Obamy John Kerry řekl v úterním rozhovoru Stephenu Colbertovi z CBS: „Myslím, že to bylo asi před dvěma týdny, kdy New York Times informovaly, že Netanjahu osobně přišel do situační místnosti a přednesl argumenty, proč je to správná věc. Bylo uvedeno, že se o to pokoušel i u předchozích vlád.“
Colbert se zeptal: „Během Obamovy vlády, kdy jste byl ministrem zahraničí, přednesl stejný argument?“ Kerry odpověděl: „Ano.“
Colbert se pak zeptal: „A jaká byla tehdy reakce?“
„Ne,“ řekl Kerry důrazně.
„Chci říct, že jsem se těch rozhovorů účastnil,“ dodal. „Dobře si je pamatuji.“
Trumpův bývalý soupeř z debat Jeb Bush je nyní spokojen s Trumpovým rozhodnutím zaútočit na Írán a koncem února prohlásil: „Nastal čas, aby si vzali svou zemi zpět.“ Bush působí jako předseda organizace United Against Nuclear Iran, která lobbuje za změnu režimu v této zemi. Bush dokonce na začátku března natočil speciální video, v němž válku chválí.
Nezávislý novinář Glenn Greenwald ve čtvrtek uvedl, že se Trump zřejmě proměnil v to, proti čemu vedl kampaň: ve vládní úředníky, kteří lhali a šířili paniku ohledně „houbových mraků“ a uranu „yellowcake“.
„Trump se nyní při každé odpovědi zcela spoléhá na stejné tvrzení, jaké se používalo k prosazení války v Iráku: Získávají jaderné zbraně; dají je teroristickým skupinám; zničí naše města; bojte se; musíme nést jakékoli náklady, abychom zastavili jejich program zbraní hromadného ničení,“ napsal Greenwald.
Reportér se ve čtvrtek zeptal Trumpa, co by se mohlo stát, kdyby ceny ropy dosáhly 200 dolarů za barel. Trump odpověděl: „Není nic horšího než jaderná zbraň, která zničí jedno z vašich měst.“ Viceprezident JD Vance řekl něco podobného v březnu, když naznačil, že pokud nebudeme bojovat s Íránem, mohli by se v amerických městech objevit teroristé s jadernými zbraněmi v batozích.
Zatímco experti hnutí „America First“, politici a dříve zapřisáhlí Trumpovi příznivci, jako je Tucker Carlson a bývalá republikánská kongresmanka Marjorie Taylor Greene, se stali hlavními kritiky tohoto prezidenta, dnešní Bílý dům je mnohem přátelštější k neokonzervativcům, jako je moderátor Mark Levin a republikánský senátor Lindsey Graham.
Carlson a Greene tvrdí, že už nepoznávají muže, kterým se Trump stal. Levin, Graham a další jestřábi přátelští k Izraeli podpořili významný posun v zahraniční politice tohoto prezidenta.
Ale jak dlouho u něj vydrží?
„Zdá se mi, že Trump má tři problémy,“ sdělil výkonný redaktor časopisu Washington Examiner Jim Antle.
„Jedním z nich je, že jeho noví přátelé ho v nejlepším případě přijali jen s neochotou a mnozí z nich byli v letech 2015 nebo 2016 Never Trumpers,“ řekl Antle. „Obrátí se proti němu mnohem rychleji, než to udělali podcasteři. Trump bude chtít ukončit válku dříve, než budou připraveni. Budou fandit jeho bombardování, ale ne jeho diplomacii. A konečně, jejich publikum tvoří především lidé, kteří stejně spolehlivě přijdou volit republikány v průběžných volbách.“
„Jsou to lidé bez budoucnosti, ne ti, které lze přesvědčit, ani noví voliči, které Trump přivedl do koalice,“ dodal.
Curt Mills, výkonný ředitel American Conservative, se rovněž domnívá, že Trumpův neokonzervativní fanklub nemusí vydržet dlouho.
„George W. Bush kdysi k tématu odkazu poznamenal: ‚Historie? To nevíme. Všichni budeme mrtví,‘“ uvedl Mills v e-mailu. „Zdá se, že tak čím dál tím více postupuje i tento prezident. Zklamal ideologicky věrné stoupence a uzavřel pakt s neokonzervativci, skupinou, která ho v budoucnu opustí stejně rychle, jako se proti němu stavěla během jeho vzestupu.“
Bez ohledu na to, zda jde o Írán, Donald Trump rozhodně ztrácí podporu širších částí své koalice. Válka ho donutila utéct do náruče těch konzervativců, jimiž opovrhoval. Pro obě strany to může být dohoda na dobré časy, ale pro nás ostatní jsou před námi temné dny, dokud budou tito váleční štváči ovládat prezidentovu zahraniční politiku.
