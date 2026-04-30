Sto dvacet dva miliard chybí ve státním rozpočtu 2026 v důsledku snížení daní při rušení superhrubé mzdy a co by se za to dalo udělat
30. 4. 2026 / Boris Cvek
Prestižní výzkum z Akademie věd, z pracoviště IDEA CERGE, nám ukazuje čerstvá data ohledně výpadku příjmů pro státní rozpočet v důsledku snížení daní při rušení superhrubé mzdy. Zopakuji, že samo rušení superhrubé mzdy bylo v pořádku, mohlo se udělat bez snížení daní, ale daně byly sníženy. Toto snížení daní přineslo nejvíce vysokopříjmovým, naopak nízkopříjmoví z něho neměli nic
Graf, který IDEA ukazuje na Facebooku, je opravdu výmluvný. Ve státním rozpočtu na rok 2026 chybí kvůli zmíněnému snížení daní 122 (sto dvacet dva!) miliard. Připomeňme, že prezident Zeman si tehdy kladl podmínku, že toto snížení daní tak výhodné pro vysokopříjmové bude platit jen dva roky. Začalo to v roce 2021. Podle statusu Miroslava Kalouska z 29. listopadu 2025 je výpadek pro státní rozpočet už více než půl bilionu (pět set miliard).
Ale vraťme se ke státnímu rozpočtu 2026. Cituji z podrobné zprávy IDEA (odkaz níže):
„122 mld. Kč představuje zhruba trojnásobek výdajů státního rozpočtu na vědu, výzkum a inovace, tedy 43 mld. Kč z národních zdrojů schválených na rok 2026.13 Výpadek by tedy umožnil čtyřnásobné výdaje na vědu.
Pouze zhruba čtvrtina z oněch 122 mld. Kč by stačila na zvýšení relativních platů učitelů, z nyní velmi nízkých 108 % průměrné mzdy v Česku, na průměr zemí EU 27, tedy na 130 %.
Dodatečných 122 mld. Kč ve státním rozpočtu by snížilo jeho schodek v roce 2026 ze schválených 310 mld. Kč na pouhých 188 mld. Kč. To by bylo hluboko pod závazným limitem daným pravidly rozpočtové odpovědnosti, který v roce 2026 představuje cca 246 mld. Kč.
Dvě třetiny ze 122 mld. Kč by pokrylo výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury na rozvoj a údržbu silniční a dálniční sítě v roce 2026.16
Navýšení obranných výdajů státního rozpočtu v roce 2026 o 122 mld. Kč by zvýšilo jejich podíl na HDP z 2 % na 3,4 %17, tedy téměř na úroveň 3,5 %, k jejímuž dosažení do roku 2030 se zavázaly členské země NATO včetně Česka.“
A nikdo o tom nemluví. Přitom stabilizace státního rozpočtu, obrana, rozvoj republiky jsou a byly zejména pro tzv. demokratické politiky povinným rétorickým cvičením pořád dokola.
Jen bych zdůraznil, že podle bankéřky Heleny Horské (Otázky V. Moravce 8. září 2024) je jasná odborná shoda na tom, že je u nás zdanění nízkopříjmových extrémně vysoké. Proto, jak navrhuje zcela konkrétní daňová reforma z dílny tří prestižních institucí, je třeba těmto lidem nechat 40 miliard ročně, a vybral 70 miliard ročně navíc.
Já osobně bych v naší situaci akutního ohrožení republiky a demokracie byl pro mnohem vyšší danění velkého majetku (Fialova vláda zvýšila daně z nemovitostí tak, že to nejvíce postihlo chudé, což je podle mě naprostá zrůdnost!) a velkého kapitálu. Aspoň 200 miliard ročně bychom potřebovali navíc. Nicméně bez šance byť jen na veřejnou pozornost je i ta navržená daňová reforma, o níž lze zprávu najít zde:
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/snizte-zdaneni-prace-a-chudsich-lidi-vyberte-vice-na-spotrebe-i-majetku-radi_2509111201_kvr
IDEA: https://idea.cerge-ei.cz/zpravy/neblahe-dedictvi-zruseni-superhrube-mzdy
