Lesy v plamenech: Požáry napříč pěti kraji znovu otevírají otázku odolnosti české krajiny
5. 5. 2026
tisková zpráva Hnutí Duha
V pěti krajích o víkendu vypukly kvůli dlouhodobému suchu a lidské neopatrnosti lesní požáry. Vědci i ekologické organizace upozorňují, že riziko silnějších a rozsáhlejších požárů roste s klimatickou změnou a apelují na rychlejší změnu složení a struktury našich lesů směrem k vyšší odolnosti a zároveň zachování jejich ochrany.
Rozsáhlá mezinárodní analýza, na které se podíleli i vědci z České zemědělské univerzity, ukázala, že v závislosti na klimatické změně se může plocha lesů poškozených požáry, kůrovcem a vichřicemi v Evropě do roku 2100 až zdvojnásobit (1).
Hnutí DUHA připravilo aktuální odborné shrnutí problematiky přírodních požárů v České republice s názvem „Lesní požáry a změna klimatu v ČR: příčiny, důsledky, doporučení“ (2). Zpráva navrhuje konkrétní adaptační opatření, jako je podpora listnatých dřevin, úpravy lesní struktury či obnova vodního režimu v krajině. Expertní stanovisko „Přírodní požáry a jejich dopady na životní prostředí a společnost“ se základním shrnutím příčin, významu a opatření vydala rovněž Akademie věd ČR (3).
Obě stanoviska nicméně shodně upozorňují, že přírodní požáry, vichřice nebo gradace kůrovce jsou přirozenou součástí dynamiky vývoje ekosystémů a v chráněných územích je nelze pokládat za problém pro přírodu, při jejich ochraně je ale nutné zajistit zabezpečení lidských životů a sídel.
Hnutí DUHA zároveň upozornilo, že odborná doporučení a dosavadní zkušenosti se dosud dostatečně nepromítly do praxe lesního hospodaření. Například o tomto víkendu, kdy hasiči bojovali s lesním požárem u Rynartic v NP České Švýcarsko, zdokumentoval odborný pracovník Hnutí DUHA právě probíhající plošnou výsadbu místně nevhodných a rizikových smrků za hranicí národního parku jižně od Hřenska, a to na úkor smíšených lesů s převahou listnáčů dubu a buku (viz fotografie ke stažení zde). Přitom právě v minulosti vysázené smrkové monokultury místo smíšených lesů jsou spolu s geomorfologickými podmínkami hlavní příčinou vysokého rizika požárů v celé oblasti Českého Švýcarska v sušších obdobích.
Ministerstvo životního prostředí zadalo bezprostředně po velkém požáru v NP České Švýcarsko v roce 2022 vědeckou analýzu, která má pomoci v předcházení rizik požárů v krajině (4).
I současný požár u Rynartic v NP České Švýcarsko vznikl pravděpodobně lidským zaviněním v nepůvodní smrkové monokultuře s převahou žijících zelených stromů (ve svazích se vyskytovaly i suché stromy a kolem cest byly vykácené holoseče). V celé oblasti je extrémně vysušená půda a hrabanka (větvičky a jehličí na zemi), která se může při neopatrném zacházení s ohněm kdykoliv a kdekoliv rychle vznítit a po které se požár rozšířil. Většímu rozsahu požáru zabránila rychlá identifikace místa požáru pracovníky NP České Švýcarsko, rychlý nástup zásahů hasičů a zpomalily jej i okolní bukové porosty.
Předcházející sobotu Hnutí DUHA zdokumentovalo rovněž 20 ha požár u Velké Bíteše v kraji Vysočina, který vznikl na vysušené holoseči, viz fotografie ke stažení zde.
Jaromír Bláha z programu Krajina Hnutí DUHA, říká:
„Opakující se četnější sucha i povodně jsou projevem probíhající změny klimatu. Musíme se snažit klimatickou krizi co nejvíce brzdit, navzdory popíračům v naší vládě. Zároveň je nutné krajinu na změny co nejrychleji adaptovat. K tomu ostatně slouží i národní parky, v jejichž přírodních zónách necháme přírodu, aby nám mimo jiné ukázala, jaké stromy se klimatické změně nejlépe přizpůsobí”.
“Nechápu, jak po všech zkušenostech s předchozím požárem v Českém Švýcarsku, tam může někdo v lesích kousek za hranicí národního parku znovu vysazovat na extrémně vysychavých stanovištích vysoce rizikové smrkové monokultury.“
