Trump vyloučil vojenskou pomoc Ukrajině z návrhu rozpočtu na rok 2027
4. 5. 2026
Vyšlo to najevo během slyšení ve Výboru pro ozbrojené síly Senátu USA, kde se senátoři přímo ptali zástupce Pentagonu, zda správně pochopili, že rozpočtová žádost neposkytuje prostředky pro USAI. "Ano, přesně tak. V tomto rozpočtu není pro USAI žádné financování," řekl Jules Hurst, dočasný finanční ředitel Ministerstva války USA.
Současně je celkový objem požadovaných výdajů na obranu Spojených států pro rok 2027 přibližně 1,5 bilionu dolarů – což je rekordní číslo, o 50 % více než současná úroveň. Konečné rozhodnutí o rozpočtu je na Kongresu, který může dokument změnit. Konečná verze se očekává na podzim – před 1. říjnem, začátkem nového fiskálního roku.
Program USAI funguje od roku 2016 a je jedním z hlavních kanálů vojenské podpory pro Kyjev, což Pentagonu umožňuje zadávání objednávek zbraní a vybavení pro ozbrojené síly Ukrajiny přímo u výrobců.
Americká vojenská podpora Ukrajině začala po ruské agresi v roce 2014 růst. Po plnohodnotné invazi celková částka pomoci Ukrajině v rámci různých programů přesáhla 60 miliard dolarů. Nicméně s návratem Trumpa do Bílého domu v roce 2025 se přidělování nových balíků zastavilo (pokračovaly pouze dodávky v rámci přidělených prostředků dříve schválených za Joea Bidena). Pod tlakem demokratů byly do rozpočtů na roky 2025 a 2026 zahrnuty pouze symbolické částky – několik set milionů dolarů.
