Zelenskyj: Ukrajina připravuje sankce. Izraelské úřady nemohou nevědět, které lodě přijíždějí do přístavů

29. 4. 2026

Ukrajina podnikla veškeré potřebné diplomatické kroky, aby vyloučila incidenty, jako je dovoz ukradeného ukrajinského obilí do Izraele. Uvedl to prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj.

"Nákup kradeného zboží je ve všech běžných zemích čin, který s sebou nese právní odpovědnost. To platí zejména pro obilí ukradené Ruskem. Další loď s takovým obilím dorazila do izraelského přístavu a připravuje se na vykládku. To není a nemůže být čistě byznys. Izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem přijíždějí do přístavů země," uvedl rozhořčeně.

Zelenskyj zdůraznil, že Izrael další takovou loď nezastavil.

Rusko systematicky zabírá obilí na dočasně okupované ukrajinské půdě a organizuje vývoz tohoto obilí osobami spojenými s okupanty, pokračoval.

"Takové transakce porušují legislativu samotného státu Izrael," zdůraznil Zelenskyj.

Uvedl, že nařídil ministerstvu zahraničí, aby o této situaci informovalo všechny partnery.

"Ukrajina na základě informací našich zpravodajských služeb připravuje vhodný balíček sankcí, který pokryje jak ty, kteří toto obilí přímo přepravují, tak i osoby a právnické osoby, které se snaží na takovém zločineckém schématu vydělat. Budeme také koordinovat s našimi evropskými partnery, aby příslušné osoby byly zahrnuty do evropských sankčních režimů. Ukrajina spoléhá na partnerství a vzájemný respekt s každým státem. Opravdu pracujeme na zajištění větší bezpečnosti, zejména na Blízkém východě. Očekáváme, že izraelské úřady budou Ukrajinu respektovat a nepodniknou kroky, které oslabí bilaterální vztahy," uzavřel.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

