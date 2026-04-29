Zelenskyj: Ukrajina připravuje sankce. Izraelské úřady nemohou nevědět, které lodě přijíždějí do přístavů
29. 4. 2026
"Nákup kradeného zboží je ve všech běžných zemích čin, který s sebou nese právní odpovědnost. To platí zejména pro obilí ukradené Ruskem. Další loď s takovým obilím dorazila do izraelského přístavu a připravuje se na vykládku. To není a nemůže být čistě byznys. Izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem přijíždějí do přístavů země," uvedl rozhořčeně.
Zelenskyj zdůraznil, že Izrael další takovou loď nezastavil.
Rusko systematicky zabírá obilí na dočasně okupované ukrajinské půdě a organizuje vývoz tohoto obilí osobami spojenými s okupanty, pokračoval.
"Takové transakce porušují legislativu samotného státu Izrael," zdůraznil Zelenskyj.
Uvedl, že nařídil ministerstvu zahraničí, aby o této situaci informovalo všechny partnery.
"Ukrajina na základě informací našich zpravodajských služeb připravuje vhodný balíček sankcí, který pokryje jak ty, kteří toto obilí přímo přepravují, tak i osoby a právnické osoby, které se snaží na takovém zločineckém schématu vydělat. Budeme také koordinovat s našimi evropskými partnery, aby příslušné osoby byly zahrnuty do evropských sankčních režimů. Ukrajina spoléhá na partnerství a vzájemný respekt s každým státem. Opravdu pracujeme na zajištění větší bezpečnosti, zejména na Blízkém východě. Očekáváme, že izraelské úřady budou Ukrajinu respektovat a nepodniknou kroky, které oslabí bilaterální vztahy," uzavřel.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
Diskuse