Prezident COP31: Svět musí "urychlit" přechod na čistou energii
4. 5. 2026
Ceny ropy prudce vzrostly od doby, kdy Spojené státy a Izrael koncem února zahájily válku proti Íránu a Teherán následně uzavřel Hormuzský průliv, což podnítilo výzvy, aby se svět vzdal závislosti na fosilních palivech.
"Svět dnes čelí největší energetické krizi ve své historii," řekl Murat Kurum na setkání o energetické transformaci v Mezinárodní energetické agentuře (IEA) v Paříži.
"Nyní jasně víme, že globální ekonomika musí transformovat své energetické paradigma," řekl Kurum, který je zároveň tureckým ministrem pro klima.
"A nejdůležitějším krokem je urychlit přechod na čistou energii," dodal.
Šéf IEA Fatih Birol uvedl, že ceny ropy, které ve čtvrtek přesáhly 126 dolarů za barel, "vyvíjejí velký tlak v mnoha zemích".
"Náš svět čelí velké energetické a ekonomické výzvě," řekl Birol a dodal, že jeho agentura, která radí členským zemím v oblasti energetické politiky, situaci sleduje.
Setkání v Paříži probíhalo jako součást příprav na klimatický summit OSN COP31 v Antalyi v Turecku.
