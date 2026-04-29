SIPRI: Ruské náklady na zbrojení dosáhly za rok 190 miliard dolarů a od dob SSSR jsou rekordní
29. 4. 2026
Ve srovnání s rokem 2024 celkové výdaje na armádu vzrostly o 5,9 % a o 96 % oproti předválečnému období. Staly se tak rekordními od posledních let Sovětského svazu, který podle SIPRI v letech 1987–1990 ročně vynaložil na obranu 218–245 miliard dolarů.
Průměrně ruský vojenský stroj spotřeboval 15,8 miliardy dolarů měsíčně, 3,65 miliardy týdně, 520 milionů dolarů denně a téměř 22 milionů dolarů za hodinu, podle výpočtů SIPRI. Poprvé v moderní historii země bylo 20 % všech vládních výdajů vynaloženo na armádu.
Přímo pod položkou "národní obrana" federální rozpočet utratil za rok 13,5 bilionu rublů, tedy každý třetí rubl. Z této částky bylo 79 % vynaloženo na tajné položky, jejichž podíl v pokladně vzrostl za rok o šest procentních bodů.
Kromě samotného vojenského rozpočtu úřady vložily asi 2,5 bilionu rublů implicitních vojenských výdajů do dalších rozpočtových sekcí, od stavebnictví, školství a zdravotnictví až po kulturu a sociální politiku. Výsledkem bylo, že celkové vojenské výdaje Kremlu podle odhadů SIPRI dosáhly 15,963 bilionu rublů, což představuje 38 % federálního rozpočtu.
To je 2,5krát více než výdaje na sociální podporu obyvatelstva (6,492 bilionu rublů), 3,6krát více než alokace na podporu ekonomiky (4,354 bilionu rublů), 8,5 ročních rozpočtů celého systému vysokoškolského vzdělávání (1,864 bilionu rublů) a asi 30 ročních rozpočtů velkých regionů, jako je Sverdlovská oblast nebo Krasnojarská oblast.
Co se týče celkové velikosti vojenského rozpočtu, Rusko je na třetím místě na světě za Spojenými státy (954 miliard dolarů) a Čínou (336 miliard dolarů). Nicméně tempo růstu vojenských výdajů Kremlu v loňském roce bylo nejnižší od začátku války, uvádí SIPRI.
"Navzdory pokračujícímu ekonomickému tlaku a sankcím se Rusku zatím podařilo každoročně zvyšovat vojenské výdaje, ale strategie nákupu a provozu prošla změnami. Jak se invaze na Ukrajinu postupně měnila ve vyčerpávací válku, Rusko začalo nakupovat velké množství levnějších zbraňových systémů, aby omezilo provozní náklady," píše SIPRI.
Jako příklad odborníci institutu uvádějí drony, jejichž použití se "rychle rozšířilo", což částečně kompenzuje "předchozí ztráty dražšího vybavení, jako jsou letadla a obrněná vozidla".
Zdroj v angličtině: ZDE
