Babiš by dostal asi podmínku a Blažek policií obviněn z praní špinavých peněz

5. 5. 2026 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty
30750
Tak nám odsoudili premiéra Babiše, vlastně ne, jen jeho „spolupachatelku“, protože Babiš se schovává za imunitou. Vlastně ne, stále to není pravomocné, takže paní Nagyová je stále nevinná. Třeba se za deset let dozvíme něco více. Soudce Šott, který vynesl rozsudek, nesouhlasí s tím, že Nagyová je vinna, ale uznává, že se musí držet stanoviska nadřízené instance.

Šott vyhověl žalobci a potrestal Nagyovou podmíněným trestem tří let vězení. Opakuji: není to pravomocné. Nezdá se však, že by jí nebo Babišovi hrozil nepodmíněný trest. A i kdyby byli pravomocně uznáni pachateli dotačního podvodu, nejspíše jim to politicky neublíží. Jen vidíme v přímém přenosu nefunkčnost a rozvrat justice, protože soudci mezi sebou nesouhlasí ani v tom, zda se skutek stal. V české dotační džungli je ostatně možné všelico.

Cituji ze stránky Nejvyššího kontrolního úřadu: Evropské dotace jsou v ČR rozptýleny do mnoha oblastí, podpora je často investována do desetitisíců malých a z pohledu národního hospodářství zbytných projektů, které nepřinášejí potřebnou přidanou hodnotu, nemají potenciál směrovat českou ekonomiku k trvalému a udržitelnému ekonomickému růstu ani ke zvýšení konkurenceschopnosti. Tyto projekty nepomohly ani k vyrovnání úrovně regionů ČR s průměrem EU. Ukazuje se zároveň, že globální krize doléhají na ČR významněji než na většinu ostatních členských zemí. To nasvědčuje chybnému dlouhodobému směrování podpory z rozpočtu EU a obecně řízení hospodářské politiky. Neinvestovalo se do nových a progresivních oblastí a oborů, které by nám umožnily přesun k moderní inovační ekonomice s vysokým a udržitelným tempem růstu. Konstatuje to dnes vydaná již 18. zpráva NKÚ o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR, tzv. EU report 2025.“

Na druhé straně čeští politici dokážou i vyniknout něčím opravdu neobvyklým, unikátním. Když ministerstvo spravedlnosti přijme dar ve výši miliardy korun od drogového dealera, to by opravdu patřilo do Guinnessovy knihy rekordů, ale z pochopitelných důvodů se v tomhle oboru nedělají soutěže. Opravdu unikátní, ojedinělý jev. Nota bene když ho hájí sám premiér a dokonce svolá Bezpečnostní radu státu, aby zjistila, jestli to je problém. Vzpomínáte, ne? Jaro před rokem. To byl spektákl!

V ten samý den, tedy dnes, kdy došlo k nepravomocnému odsouzení paní Nagyové, jsme se mohli v médiích dozvědět, že ex-ministr spravedlnosti Blažek za ODS, pod jehož vedením zmíněné ministerstvo přijalo tu miliardu od drogového dealera (pravomocně odsouzeného za tuto kriminální činnost), byl obviněn policií z praní špinavých peněz. To snad ne! A co si s tím počne naše justice? Mohla by vstoupit do světových dějin, protože takový případ asi nemají ani v mafií prolezlém Mexiku.

 

0
Vytisknout
433

Diskuse

Obsah vydání | 5. 5. 2026