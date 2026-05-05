Babiš by dostal asi podmínku a Blažek policií obviněn z praní špinavých peněz
5. 5. 2026 / Boris Cvek
Šott vyhověl žalobci a potrestal Nagyovou podmíněným trestem tří let vězení. Opakuji: není to pravomocné. Nezdá se však, že by jí nebo Babišovi hrozil nepodmíněný trest. A i kdyby byli pravomocně uznáni pachateli dotačního podvodu, nejspíše jim to politicky neublíží. Jen vidíme v přímém přenosu nefunkčnost a rozvrat justice, protože soudci mezi sebou nesouhlasí ani v tom, zda se skutek stal. V české dotační džungli je ostatně možné všelico.
Cituji ze stránky Nejvyššího kontrolního úřadu: „Evropské dotace jsou v ČR rozptýleny do mnoha oblastí, podpora je často investována do desetitisíců malých a z pohledu národního hospodářství zbytných projektů, které nepřinášejí potřebnou přidanou hodnotu, nemají potenciál směrovat českou ekonomiku k trvalému a udržitelnému ekonomickému růstu ani ke zvýšení konkurenceschopnosti. Tyto projekty nepomohly ani k vyrovnání úrovně regionů ČR s průměrem EU. Ukazuje se zároveň, že globální krize doléhají na ČR významněji než na většinu ostatních členských zemí. To nasvědčuje chybnému dlouhodobému směrování podpory z rozpočtu EU a obecně řízení hospodářské politiky. Neinvestovalo se do nových a progresivních oblastí a oborů, které by nám umožnily přesun k moderní inovační ekonomice s vysokým a udržitelným tempem růstu. Konstatuje to dnes vydaná již 18. zpráva NKÚ o finančním řízení prostředků Evropské unie v ČR, tzv. EU report 2025.“
Na druhé straně čeští politici dokážou i vyniknout něčím opravdu neobvyklým, unikátním. Když ministerstvo spravedlnosti přijme dar ve výši miliardy korun od drogového dealera, to by opravdu patřilo do Guinnessovy knihy rekordů, ale z pochopitelných důvodů se v tomhle oboru nedělají soutěže. Opravdu unikátní, ojedinělý jev. Nota bene když ho hájí sám premiér a dokonce svolá Bezpečnostní radu státu, aby zjistila, jestli to je problém. Vzpomínáte, ne? Jaro před rokem. To byl spektákl!
V ten samý den, tedy dnes, kdy došlo k nepravomocnému odsouzení paní Nagyové, jsme se mohli v médiích dozvědět, že ex-ministr spravedlnosti Blažek za ODS, pod jehož vedením zmíněné ministerstvo přijalo tu miliardu od drogového dealera (pravomocně odsouzeného za tuto kriminální činnost), byl obviněn policií z praní špinavých peněz. To snad ne! A co si s tím počne naše justice? Mohla by vstoupit do světových dějin, protože takový případ asi nemají ani v mafií prolezlém Mexiku.
