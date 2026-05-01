Federální svátek práce mají i v USA a prezident Reagan se k němu několikrát veřejně vyslovil s úctou k pracujícím
1. 5. 2026 / Boris Cvek
Jako obvykle na prvního máje bych chtěl i dnes připomenout, že federální, oficiální svátek práce, kdy lidi nechodí do zaměstnání a mají volno, je slaven i ve Spojených státech, a to od konce 19. století (jak připomíná i Ronald Reagan v níže uvedeném videu). Nejde ovšem o první květen, ale o první pondělí v září.
Ve Spojených státech mají samozřejmě také federální minimální mzdu (7,25 dolarů za hodinu, tj. za 4 x 40 hodin = cca 24 tisíc korun, v mnoha státech dokonce ještě vyšší, např. v Massachusetts je to 15 dolarů za hodinu) a odborové organizace.
Prezident Reagan několikrát pronesl projevy na oslavu práce a pracujících u příležitosti amerického Labor Day. Jeden z nich si lze pustit zde:
President Reagan's Inspiring Tribute to American Workers on Labor Day
