„Jdi dovnitř, on tě zabije“: Izraelští ozbrojenci stupňují útoky na školy na Západním břehu
2. 5. 2026
V celé Palestině se stává terčem útoků školství; vražda čtrnáctiletého Awse al-Naasana je jen nejnovějším příkladem v sérii násilných činů
Izraelský záložník střelil 14letého Aws al-Naasana do hlavy těsně před západní bránou chlapecké střední školy v Mughayyiru, kde studoval devátou třídu.
Aws okamžitě zkolaboval a silně krvácel. Zazněly další výstřely, když k němu přiběhli jeho kamarádi, zvedli jeho bezvládné tělo a odnesli ho pryč z palebné linie, přičemž jejich cesta podél školní zdi byla označena stopou krve jejich spolužáka.
Záběry z vnitřku budovy ukázaly vyděšené děti a učitele schoulené na schodištích, kteří křičeli na ostatní, aby se schovali. Další video zachytilo střelce, záložníka v částečné vojenské uniformě, jak míří na školu z kopce nad ní.
O několik minut později ten samý muž zabil mladšího bratra učitele angličtiny Waheeda Abu Naima, jehož rodina žije vedle školy. Jihad Abu Naimovi bylo 36 let; jeho žena je v pokročilém stadiu těhotenství s jejich prvním dítětem, holčičkou, která se má narodit tento měsíc.
Aws a Abu Naim byli zastřeleni 21. dubna uprostřed vlny násilí ze strany osadníků na okupovaném Západním břehu, z níž se velká část zaměřila na školy a studenty v tomto území.
Mughayyir, vesnice s asi 3 000 obyvateli zasazená do zvlněných kopců severovýchodně od Ramalláhu, je terčem útoků již mnoho let. Awsův otec, Hamdi al-Naasan, byl zabit v lednu 2019, když ho osadník střelil do zad, když se pokoušel zachránit zraněného souseda.
Aws byl v té době teprve ve třetí třídě a jeho učitelé tomuto mladému chlapci v následujících letech věnovali zvláštní pozornost. „Snažili jsme se, aby se Aws cítil v bezpečí, a zajistili jsme, aby měl v životě určitá pravidla, abychom ho ochránili před dopadem ztráty otce,“ řekl Waheed Abu Naim. „Pak jsme o něj přišli.“
Po vraždách byla výuka v Mughayyiru na týden přerušena, zatímco rodiče a učitelé zvažovali naděje na budoucnost svých dětí proti bezprostředním obavám o jejich životy. „Chceme se vrátit do školy, ale naše rodiny mají obavy,“ řekl Ahmed Abu Ali, přítel a spolužák zavražděného teenagera.
Míra úmrtnosti palestinských civilistů v posledních letech prudce vzrostla
Vzdělávání je v okupované Palestině pod útokem. Nejzávažnější je situace v Gaze, kde se více než 600 000 dětí školního věku blíží ke konci třetího roku bez formálního prezenčního vzdělávání. Podle OSN izraelské útoky v této oblasti zabily nejméně 792 učitelů a 18 639 studentů a poškodily nebo zničily devět z deseti školních budov.
Studenti a školy jsou však terčem eskalujícího izraelského násilí i na okupovaném Západním břehu, kde panuje atmosféra téměř úplné beztrestnosti za útoky na Palestince.
Několik hodin poté, co byl Aws zabit před svou školou, osadníci zaútočili a zničili školu pro palestinské děti financovanou Británií a Evropou ve vesnici 25 mil na sever.
V Hammamat al-Maleh v severní části Jordánského údolí osadníci pomocí buldozerů srovnali se zemí čtyři učebny, školní toalety a dvě hřiště, z nichž zbyla hromada zkrouceného kovu a zmačkaného plastu, posetá zničenými knihami.
Francouzská vláda, která se na financování školy podílela, požaduje od izraelské vlády odškodnění za zničení.
Na jižních Hebronských kopcích položili 13. dubna izraelští osadníci přes silnici vedoucí ke škole, kterou navštěvují palestinské děti z vesnice Umm al-Khair, ostnatý drát, čímž od té doby brání žákům v přechodu.
„Tato cesta není jen silnice, je to životně důležitá spojnice, která spojuje naše děti s jejich vzděláním a pocitem normálního života,“ řekl jeden z obyvatel, Tariq Hathaleen. „Účel je nám jasný: vyvinout tlak na naši komunitu, aby opustila naši zemi, zastrašit nás prostřednictvím našich dětí.“
Když skupina dospělých a dětí z vesnice uspořádala u plotu protestní sit-in a požadovala přístup do své školy, izraelští vojáci na ně vystřelili slzný plyn.
„Tyto útoky na vzdělávání palestinských dětí nejsou ojedinělými incidenty,“ řekl James Elder, globální mluvčí UNICEF. Dopad opakujících se, cílených útoků na vzdělávání „pronásleduje děti i mimo učebnu“, dodal, a ovlivňuje jejich domácí život i spánek.
Izraelské síly mají v Mughayyiru dlouhou historii narušování vzdělávání. Kontrolní stanoviště, které se pravidelně zřizuje na silnici pod chlapeckou školou, studenty děsí a rozptyluje, uvedli obyvatelé, a vojáci, kteří ho obsluhují, někdy brání učitelům, kteří bydlí mimo vesnici, v přístupu do tříd.
Nárůst smrtících izraelských útoků na Palestince na okupovaném Západním břehu Jordánu letos na jaře také učitele varoval před novými hrozbami pro jejich žáky.
Když tedy 21. dubna krátce po poledni byli spatřeni dva osadníci a čtyři maskovaní vojáci, jak kráčí směrem ke škole, učitelé nahnali žáky do areálu, zavřeli hlavní bránu a poslali zprávu rodičům a sousedům: ozbrojení Izraelci jsou poblíž školy, měli by si přijít vyzvednout své děti.
Waheed Abu Naim se pokusil s Izraelci promluvit a zeptal se jich v angličtině a arabštině, proč přišli. Odpověděl jen jeden z nich, který arabsky řekl „vraťte se“ a zvedl zbraň. Vzkaz byl jasný. „Tehdy jsem pochopil, že přišli dělat potíže, tak jsem se vrátil do školy, abych dostal děti pod kontrolu,“ řekl.
Zatímco se učitelé připravovali na útok, ozbrojenec vylezl na svah do pozice, odkud měl volný výhled na západní stranu školy.
Na ulici zůstalo několik studentů a Abu Naim se je snažil přivést do bezpečí, zatímco záložník mířil zbraní na chlapce. „Křičel jsem na ně: ‚Běžte dovnitř, on vás zabije.‘“ O chvíli později zazněly výstřely a Aws se skácel k zemi.
Učitelé a spolužáci ho odnesli za roh, aby mu poskytli první pomoc, a odvezli ho do kliniky, ale zemřel ještě předtím, než se dostal k lékařům.
Okamžik, kdy čtrnáctiletého chlapce střelil do hlavy izraelský záložník – video
Taleb al-Naasan, jeho dědeček z otcovy strany, řekl: „Byl to slušný kluk s dobrými mravy, který chtěl jen vyrůst a mít vlastní rodinu, normální život.“ Aws zanechal po sobě rodinu, která utrpěla dvojnásobnou ztrátu, včetně dvou sester a mladšího bratra.
Následující den rodiny pohřbily své mrtvé a izraelské síly provedly razii ve vesnici, přičemž půl hodiny střílely slzný plyn a omračující granáty na palestinské domy.
Organizace na ochranu lidských práv B’Tselem uvedla, že střelba v Mughayyiru zapadá do „konzistentního vzorce“ smrtících útoků izraelských vojáků a osadníků, kteří provádějí kampaň etnických čistek.
„Izraelské milice provádějí razie v palestinských vesnicích s cílem vyprovokovat konfrontaci a vyvolat reakci, kterou pak použijí jako záminku pro smrtící střelbu a teroristické útoky na obyvatele, kteří se snaží bránit své domovy,“ uvedla organizace.
Tyto útoky jsou „prováděny s deklarovaným cílem násilně vysídlit tisíce palestinských obyvatel z jejich domovů“.
Izraelská armáda uvedla, že střelec byl záložník, který vystoupil ze svého auta a zahájil palbu poté, co na vozidlo někdo hodil kameny. Videozáznam útoku a krvavé skvrny na silnici ukázaly, že střelec byl několik set metrů od nejbližší silnice, když zabil Awse.
