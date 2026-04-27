Írán způsobil větší škody na amerických vojenských základnách, než je veřejně známo
27. 4. 2026
Americké vojenské základny a další vybavení v oblasti Perského zálivu utrpěly rozsáhlé škody íránskými útoky, které jsou mnohem horší, než se veřejně přiznává, a jejich oprava by podle tří amerických představitelů, dvou kongresových asistentů a další osoby obeznámené s poškozením měla vyžádat náklady v rozsahu miliard dolarů.
Íránské údery od začátku operací USA a Izraele 28. února zasáhly několik zařízení v nejméně sedmi zemích. Cíle zahrnovaly sklady, velitelská centra, hangáry pro letadla, satelitní komunikační systémy, vzletové a přistávací dráhy, radarové instalace a letadla.
Rozsah škod Pentagon plně nezveřejnil. Centrální velení USA odmítlo komentovat hodnocení bojových škod.
Někteří republikánští zákonodárci soukromě vyjádřili frustraci z nedostatku informací. "Nikdo nic neví. A není to proto, že by se neptali," byl citován jeden z kongresových asistentů. "Ptáme se už týdny a nedostáváme podrobnosti, zatímco Pentagon žádá rekordně vysoký rozpočet."
Náklady na opravy by měly dosáhnout miliard dolarů a mohly by obnovit debatu ve Washingtonu o rizicích spojených s udržováním amerických základen blízko Íránu.
