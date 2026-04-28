Zvolení takzvaného „Putinova agenta“ není pro běžné Bulhary žádným překvapením
28. 4. 2026
Navzdory zahraničním aktérům, kteří ho označovali za „proruského“, je Rumen Radev centristou, který zvítězil díky tomu, že využil nespokojenost s establishmentem
Dne 19. dubna se v Bulharsku konaly parlamentní volby, již poosmé za posledních pět let.
Jednalo se o nejnovější opakování vzorce, který se vkrádá z východního okraje Evropské unie, od Gruzie v roce 2024 přes Rumunsko v roce 2025 až po Slovinsko a Maďarsko v letošním roce: zahraniční vlády si vyberou favorita, který vyhovuje jejich geopolitickým cílům a/nebo preferencím v kulturní válce. Poté se snaží ovlivnit výsledek politického souboje, přinejmenším alarmistickou rétorikou, ale také přímým zásahem, píší na webu Responsible Statecraft Ventzislav Marinov a Almut Rochowanski.
Lze říci, že tento vzorec vedl k oslabení bezpečnosti regionu, křehkosti jeho demokracií a odcizení jeho obyvatel.
Při pohledu skrz tak vzdálené geopolitické a ideologické čočky je Rumen Radev, jehož narychlo sestavená strana „Progresivní Bulharsko“ získala většinu křesel v parlamentu, buď ruským agentem a trojským koněm Vladimira Putina, nebo neochvějným zastáncem suverenity a obráncem západní civilizace proti otevřeným hranicím a velké výměně. Tyto sobecké projekce nevyhnutelně minou svůj cíl.
Veškerá politika je lokální. Bulharská politická scéna se vyznačuje personalistickými stranami, které se pravidelně rozpadají a spojují, takže dva dříve největší politické bloky mají každý smíšený název, podobně jako páry celebrit: vládnoucí strany GERB a DPS jsou společně známé jako Borisov-Peevski podle svých vůdců, přičemž první z nich má přezdívku „Teflon“ za to, že přežil několik korupčních skandálů, a druhý byl za korupci sankcionován USA a Velkou Británií.
Druhý blok, známý jako PP-DB, vede prozatímní vládu a sdružuje tři liberální, vehementně proevropské strany, které si za svou hlavní prioritu zvolily justiční reformu. Většina stran se nachází na středopravém křídle politického spektra, je mírně konzervativní v sociálních otázkách a zastává laissez-faire přístup k ekonomice a sociálním právům. Revival, krajně pravicová nacionalistická strana, je zhruba srovnatelná s krajně pravicovými populisty v celé Evropě, ale sotva překročila čtyřprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu.
Řada menších stran se do parlamentu nedostala. Volby se konaly poté, co rozsáhlé protesty vedené generací Z v prosinci 2025 donutily vládu vedenou GERB k rezignaci, čímž se otevřela cesta ke krátkému působení bloku PP-DB u moci.
V tomto kontextu není Radev tím krajně pravicovým „orbanistou“, před kterým zahraniční pozorovatelé varují nebo kterého naopak povzbuzují, v závislosti na svých preferencích. Na rozdíl od Maďarska a vlastně i většiny Evropy se imigrace v jeho kampani ani politické kariéře zřídka zmiňovala a v zemi, která přijímá jen málo migrantů, není příliš aktuálním tématem, ačkoli od 90. let ztratila třetinu vlastního obyvatelstva kvůli emigraci.
Radev, který byl bulharským prezidentem od roku 2017 do začátku letošního roku, vyzval Evropu, aby zahájila rozhovory s Ruskem, ale to sotva znamená, že je „Putinovým zástupcem“. Absolvoval výcvik na U.S. Air Force Squadron Officer School, získal magisterský titul na Air War College a jako velitel bulharského letectva dohlížel na interoperabilitu s NATO. Jako bývalý stíhací pilot v hodnosti generála může jeho pragmatický přístup k uzavření míru s Ruskem odrážet opatrnost veterána vůči válce.
Radev je formálně z levého středu, ale v praxi působí jako „neoliberál bez páteře“. Jeho volební program zní nevýrazně centristicky, jako by ho napsala umělá inteligence.
Pod oportunistickým pohledem elit zahraniční politiky v Bruselu, Berlíně nebo Washingtonu se bulharské volby točily kolem geopolitiky, kolem jednoznačného zaměření na válku s Ruskem. Ale zatímco otázky války, míru, bezpečnosti a místa Bulharska ve světě hrály roli v rozhodnutích voličů, dělo se tak z důvodů soustředěných na jejich vlastní životy a komunity.
Jak je například možné, že silná většina Bulharů podporuje členství v EU, a přesto volí kandidáta, který je vykreslován jako euroskeptik? Možná je to proto, že přínosy členství v EU byly rozděleny nerovnoměrně, mezi města a venkov, mezi elity a průměrné občany.
Bulharsko není jen nejchudším členským státem EU, ale také tím s největšími nerovnostmi: má zdaleka nejvyšší Giniho koeficient. Mimo velká města se šíří oblasti s nedostatečným přístupem ke zdravotní péči, potravinám a dopravě. Zatímco většina dostupného kapitálu je investována do velkých měst, menší obce ovládají politické sítě, které nabízejí špatně placená státní zaměstnání a během volební sezóny kupují hlasy dřevem na topení.
V neděli všechny strany ztratily voliče ve prospěch Radevova Progresivního Bulharska, když Bulhaři napříč generacemi a třídami hlasovali proti celému politickému establishmentu.
Během kampaně proevropská liberální bublina tvrdých příznivců PP-DB zacházela s voliči jako s ekvivalentem Hillary Clintonové „koše ubohých“. Vysmívali se jim za to, že volili „zelenou ponožku“ – narážku na Radeva, bývalého důstojníka v uniformě. Říkali veřejnosti, aby nevěřila vlastním očím a peněženkám: „Ve skutečnosti nejste chudí, protože jak byste mohli být, když jste v EU? Vymýšlíte si. Ale pokud jste chudí, je to vaše vlastní vina, nesnažili jste se dost.“
Podobně se Bulhaři cítí politickou elitou manipulováni ohledně válek na Blízkém východě a na Ukrajině. V den voleb řekl volební úředník z malého města, že je „šílené, že po nás chtějí, abychom věřili, že Izrael se jen brání a že za válku na Ukrajině může výhradně Rusko, zatímco my platíme vyšší ceny za plyn a účty za topení.“
Bulhaři vidí, že EU zrušila přísná pravidla pro půjčky, ale pouze pro zvýšení výdajů na obranu, nikoli pro nemocnice a snížení nákladů na zdravotní péči hrazených z vlastní kapsy, které jsou v EU proporcionálně nejvyšší. V holičství si lidé povídají o tom, jak se bojí války, jak by bylo lepší jednat s Ruskem, jak křehké příměří nebude stačit k zajištění prosperity Bulharska.
V posledním týdnu před volbami proevropský blok PP-DB ještě více zdůraznil performativní politickou korektnost své kampaně a položil rétorickou otázku „komu patří Krym?“, čímž působil, jako by si nevšímal každodenních starostí obyčejných Bulharů. Tato záhadná strategie je zřejmě stála ještě více hlasů, které přešly k Radevovi a zajistily mu absolutní většinu.
Bulhaři instinktivně vědí, že ve válce, i v té studené, budou poraženými. Vědí, že to, že jsou proti válce – válce, která by jim ublížila více než ostatním vzhledem k jejich okrajové geografické poloze a základnám NATO –, z nich nedělá proruské. Odmítají falešnou volbu, že musí být buď proevropští, nebo pro mír.
Na druhou stranu, Radevova politika je sice důsledně centristická, ale těžko uchopitelná, takže si na něj voliči mohou promítat, co se jim zlíbí. Jeho vítězství není ani tak zásluhou jeho vlastní brilantnosti, jako spíše strašností zbytku politického establishmentu a touhou velkých částí bulharského obyvatelstva po zásadních změnách.
Navíc Radevova kampaňová platforma, strana Progresivní Bulharsko, může v sobě skrývat zárodky zániku jeho projektu. Řady nové strany se rychle naplnily přeběhlíky ze stran GERB a DPS, včetně mnoha zkorumpovaných starostů malých měst. Jeho kampaň měla dostatek finančních prostředků na to, aby vylepila plakáty prakticky všude a pronajala si kanceláře v nejlepších nemovitostech po celé zemi, a je veřejným tajemstvím, že tato podpora pocházela od oligarchů, jejichž zhoubné machinace vyvolaly loňské zimní protesty a vedly k nevyrovnaným volebním výsledkům.
Vzhledem k absolutní většině křesel jeho strany v parlamentu bude obtížné novou vládu volat k odpovědnosti.
V Bruselu zřejmě nikdo vážně neočekává, že by Radev zablokoval financování Ukrajiny nebo zastavil prodej zbraní na Ukrajinu. Vzhledem k nedostatku podrobností o tom, jak Radev hodlá splnit své sliby, bude bulharská občanská společnost dobře instruována přistupovat k odhodlání této vlády sloužit veřejnému zájmu se skepticismem a připraveností mobilizovat se na jeho obranu.
Aktivisté by měli počítat s tím, že militarizace bude pokračovat a že nerostné suroviny potřebné pro obranný průmysl EU budou těženy v chráněných oblastech. Lze očekávat, že samotný Brusel k tomu přispěje uvolněním environmentálních standardů, aby „zefektivnil“ schvalovací proces kontroverzních těžebních projektů. Náklady, jako je kontaminace pitné vody, ponesou venkovské komunity.
Rizika jsou značná. Pokud se ukáže, že Radev je příliš zavázán korupčním sítím, než aby mohl obnovit spravedlnost, a není schopen budovat koalice v Evropě, které by prosazovaly pragmatický mír s Ruskem, výsledné rozčarování může poskytnout živnou půdu pro demagoga, který si toto označení zaslouží.
