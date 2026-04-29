Cena ropy je na maximu za poslední tři týdny

29. 4. 2026

Na pozadí přestávky v jednáních mezi Spojenými státy a Íránem o vyřešení války vzrostly ceny referenční ropy Brent.

Futures na Brent vzrostly na přibližně 108,75 dolaru za barel (tedy o 3,29 % během dne), což je nejvyšší cena za poslední tři týdny.

Na tomto pozadí je také zaznamenáno oslabení amerického dolaru vůči ostatním světovým měnám: zejména euro vůči dolaru vzrostlo o 0,11 % (na 1,1733 $/€).

Světové ceny ropy v posledních letech vzrostly na nejvyšší úroveň po zahájení vojenských operací Spojených států a Izraele proti Íránu a v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, kterým bylo přepravováno až 20–30 % světové ropy.

Nyní je průliv zablokován jak Íránem (který vyžaduje, aby majitelé lodí platili "daň" 1 dolar za každý přepravený barel ropy) a Spojenými státy (které vyžadují, aby majitelé lodí neplatili Íránu za bezpečný průjezd průlivem).

