Cena ropy je na maximu za poslední tři týdny
29. 4. 2026
Futures na Brent vzrostly na přibližně 108,75 dolaru za barel (tedy o 3,29 % během dne), což je nejvyšší cena za poslední tři týdny.
Na tomto pozadí je také zaznamenáno oslabení amerického dolaru vůči ostatním světovým měnám: zejména euro vůči dolaru vzrostlo o 0,11 % (na 1,1733 $/€).
Světové ceny ropy v posledních letech vzrostly na nejvyšší úroveň po zahájení vojenských operací Spojených států a Izraele proti Íránu a v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, kterým bylo přepravováno až 20–30 % světové ropy.
Nyní je průliv zablokován jak Íránem (který vyžaduje, aby majitelé lodí platili "daň" 1 dolar za každý přepravený barel ropy) a Spojenými státy (které vyžadují, aby majitelé lodí neplatili Íránu za bezpečný průjezd průlivem).
