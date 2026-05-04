Státní duma obvinila baltské země z "porušení dohod o odtržení od SSSR"
4. 5. 2026
"Oklamali významnou část svého obyvatelstva – ruskou část především proto, že veřejně při diskusi o otázce odtržení od Sovětského svazu slíbili, že všichni budou žít v "šťastné nezávislé zemi", a zároveň od samého začátku zaváděli pojem "neobčané," řekl Zatulin.
Podle jeho odhadů tvořili "cizinci" 30 % populace Estonska a 40 % populace Lotyšska. "Klam spočíval v tomto: "bez ohledu na to, jak dlouho v Lotyšsku žijete nebo pracujete, jste nováčky a musíte svou loajalitu prokázat různými způsoby, a co je nejdůležitější, budeme se ze všech sil snažit vám v životě vytvořit co nejvíce obtíží," uzavřel Zatulin.
Tato prohlášení byla učiněna na pozadí předložení návrhu zákona do Státní dumy, který umožňuje prezidentu Vladimiru Putinovi nasadit vojska v zahraničí v případě pronásledování Rusů. V polovině dubna schválili poslanci dokument v prvním čtení. Předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin hovořil o nutnosti "ochladit šílené hlavy" v baltských zemích a chránit Rusy žijící tam před "ponížením a pronásledováním".
Západní zpravodajské služby dříve varovaly, že Putin by mohl zaútočit na NATO do konce roku 2030. Šéf německé rozvědky BND oznámil riziko ruských provokací v baltských zemích podle krymského scénáře a německý ministr obrany Boris Pistorius poznamenal, že k tomu může dojít v roce 2028. Na konci dubna polský premiér Donald Tusk řekl, že Putin v nadcházejících měsících zahájí vojenský útok na NATO.
Podle analytiků Amerického institutu pro studium války (ISW) je Rusko v "nulové fázi" příprav na konflikt s Aliancí: vojenské okruhy se obnovují, na hranici s Finskem vznikají základny a v Evropě jsou zaznamenávány sabotáže, rušení GPS a další incidenty.
