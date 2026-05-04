Íránský vojenský představitel uvádí, že válka s USA je "pravděpodobná"
4. 5. 2026
Írán předal nový návrh mediátorovi Pákistánu ve čtvrtek večer, uvedla státní média, aniž by podrobně upřesnila jeho obsah.
Válka, kterou na konci února zahájily Spojené státy a Izrael, je od 8. dubna pozastavena, přičemž v Pákistánu se od té doby uskutečnilo jedno neúspěšné kolo mírových jednání.
"V tuto chvíli nejsem spokojený s tím, co nabízejí," řekl Trump novinářům a vinil ze zablokovaného jednání "obrovské neshody" uvnitř íránského vedení.
"Chceme je prostě rozstřílet a zničit je navždy – nebo se pokusit uzavřít dohodu?" dodal a řekl, že by "raději ne" zvolil první možnost "na lidské bázi".
V sobotu ráno Muhammad Džafar Asadí, vysoký představitel centrálního velení íránské armády, uvedl, že "obnovený konflikt mezi Íránem a Spojenými státy je pravděpodobný", v citátech zveřejněných íránskou tiskovou agenturou Fars.
"Důkazy ukazují, že Spojené státy nedrží závazky k žádným slibům nebo dohodám," dodal.
'Jako piráti'
Íránský šéf soudnictví Gulamhusejn Muhseni Edžej v pátek uvedl, že jeho země "nikdy nevyhýbala jednáním", ale nepřijme "vnucení" mírových podmínek.
Bílý dům odmítl poskytnout podrobnosti nejnovšího íránského návrhu, ale zpravodajský portál Axios uvedl, že americký vyslanec Steve Witkoff předložil pozměňovací návrhy k předchozímu návrhu, čímž vrátil teheránský jaderný program na jednací stůl.
Změny údajně zahrnují požadavky, aby Írán nepřesouval obohacený uran z bombardovaných lokalit ani neobnovoval jejich činnost během jednání.
Zprávy o íránském návrhu krátce snížily ceny ropy téměř o 5 %, i když v souvislosti s pokračujícím uzavíráním Hormuzského průlivu zůstávají asi o 50 % nad předválečnou úrovní.
Írán si od začátku války udržuje kontrolu v průlivu, čímž omezuje velké toky ropy, plynu a hnojiv do světové ekonomiky, zatímco Spojené státy uvalily protiblokádu na íránské přístavy.
Trump v pátek na mítinku řekl, že "jsme jako piráti", když popisoval dřívější vrtulníkový nálet na ropný tanker pod blokádou.
Navzdory příměří v Perském zálivu boje v Libanonu pokračují, Izrael provedl smrtící údery navzdory samostatnému příměří s Íránem podporovanou ozbrojenou skupinou Hizballáh.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při útocích na jihu, včetně města Habbúš, kde izraelská armáda vydala evakuační varování, zemřelo 13 lidí.
Mezitím Washington pozdě v pátek oznámil, že schválil významné prodeje zbraní svým spojencům na Blízkém východě, včetně dohody o raketách Patriot s Katarem v hodnotě 4 miliardy dolarů a téměř 1 miliardy dolarů v přesných zbraňových systémech pro Izrael.
'Ukončeno'
Ve Washingtonu se zákonodárci potýkali s právním sporem ohledně toho, zda Trump nepřekročil termín pro získání schválení války Kongresem.
Představitelé administrativy tvrdí, že příměří pozastavuje šedesátidenní lhůtu, po jejímž splnění by bylo potřeba schválení Kongresem – což opoziční demokraté zpochybňují.
Trump čelí rostoucímu domácímu tlaku, inflace roste, žádné jasné vítězství není na dohled a blíží se volby v polovině volebního období (midterms).
"Od 7. dubna 2026 nedošlo k žádné výměně palby mezi silami Spojených států a Íránem," uvedl Trump v dopisech kongresovým lídrům a dodal, že nepřátelství "skončilo".
V Íránu se ekonomické dopady války prohlubují.
Washington uvalil nové sankce na tři íránské měnové firmy a varoval ostatní, aby neplatili "mýtné" za bezpečný průjezd přes Hormuz, jak požaduje Írán.
Americká armáda uvádí, že blokáda íránských přístavů zastavila vývoz íránské ropy v hodnotě 6 miliard dolarů, zatímco inflace v Íránu, která byla již před válkou vysoká, překročila 50 %.
"Všichni se to snaží vydržet, ale... rozpadá se to," řekl čtyřicetiletý Amir, obyvatel Teheránu, reportérovi AFP působícímu mimo zemi.
"Stále jsme neviděli mnoho ekonomických dopadů, protože každý měl nějaké úspory. Měli nějaké zlato a dolary na horší časy. Až dojdou, věci se změní."
Mezitím íránské úřady v sobotu popravily dva muže odsouzené za špionáž pro Izrael, uvedla justice, což je nejnovější z řady poprav v posledních týdnech.
Jeden z mužů byl shledán vinným z pomoci Izraeli během loňské dvanáctidenní války.
