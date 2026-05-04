Hladomor kvůli válce v Íránu
4. 5. 2026
Světový potravinový program OSN (WFP) varuje: Pokud válka v Íránu potrvá až do června, hladem by mohlo být postiženo dalších 45 milionů lidí. Podle Světové zprávy o potravinách 2025 je to již přibližně 673 milionů lidí – tedy asi jeden z dvanácti. Pozorovatelé předpokládají, že krize by mohla dosáhnout vrcholu v polovině roku 2026.
Skutečnost, že krizi fosilní energie nyní následuje krize hladu, je částečně způsobena tím, že vysoké ceny ropy zvyšují náklady na přepravu potravin. Na druhou stranu OSN a Světová banka varují před prudkým zvýšením cen hnojiv. I to je přímý důsledek války USA a Izraele proti Íránu.
Přibližně třetina světového vývozu hnojiv obvykle prochází aktuálně zablokovaným Hormuzským průlivem. Kromě toho výroba minerálních hnojiv závisí na fosilních plynech, které jsou potřebné pro výrobu a zároveň slouží jako zdroj energie. Mezi únorem a březnem cena močoviny, hlavního hnojiva obsahujícího dusík, vzrostla o více než 45 %.
Společnosti vyrábějící hnojiva dosahují rekordních zisků
Pět společností – Wesfarmers z Austrálie, Yara z Norska, IFFCO z Dubaje, Nutrien z Kanady a americká CF Industries – ovládá přibližně polovinu světového trhu s minerálními hnojivy. Když trh tvoří jen několik společností, závislost roste. A některé korporace mohou vydělat obrovské nadměrné zisky.
Největším vítězem krize je zatím norská společnost na výrobu hnojiv Yara, která již v prvním čtvrtletí vykázala oproti loňsku po odečtení výrobních nákladů o 40 % více prodejů. Německá společnost K+S zaznamenala zisky na akciovém trhu. Ruská společnost na výrobu hnojiv Akron dokonce v březnu dosáhla rekordních úrovní od roku 2022.
V té době čelil svět podobné krizi. Když Rusko zaútočilo na Ukrajinu, ceny hnojiv prudce vzrostly. Devět největších společností vyrábějících hnojiva zvýšilo zisky z 28 miliard dolarů v roce 2021 na 49 miliard dolarů v roce 2022. Zvýšení cen bylo tedy výrazně vyšší než zvýšené výrobní náklady.
Navzdory geopolitickému napětí zůstávalo Rusko klíčovým dodavatelem pro EU. Do roku 2025 vzrostl podíl ruského dovozu dusíku z 17 % v roce 2022 na 30 %. Až v červnu 2025 EU uvalila sankce. V současné krizi je tedy pravděpodobné, že alespoň ruské zisky budou pocházet méně z Evropy.
Po roce 2022 založily Organizace pro výživu a zemědělství Organizace spojených národů (FAO), Světová banka a soukromé společnosti vyrábějící hnojiva iniciativu za spravedlivější distribuci minerálních hnojiv. Je to proto, že vysoké ceny nejvíce zasahují země závislé na dovozu, zejména v Africe.
Afrika je posledním rostoucím prodejním trhem
Problém je částečně domácí výroba, říká ugandský zemědělský vědec Charles Tumuhe. "Je paradoxní, že Afrika je čistým dovozcem minerálních hnojiv a zároveň produkuje přebytek." Země jako Maroko, Egypt, Alžírsko a Tunisko vyvážejí hnojiva obsahující dusík, fosfor a síru. Tento rozpor by mohl být vyřešen například podporou vnitroafrického obchodu s hnojivy v rámci Afrického prostoru volného obchodu. Po roce 2022 se Africká unie (AU) rozhodla více investovat do výroby afrických hnojiv. Výzkumníci také zkoumají, jak lze amoniak coby dusíkaté hnojivo získat i z obnovitelných zdrojů energie. Výzkumný ústav pro potravinovou politiku (IFPRI) doporučuje lepší analýzy půdy, aby bylo možné hnojiva používat cíleněji. Přehnojování je považováno za celosvětový problém.
Pro výrobce hnojiv je Afrika posledním rostoucím prodejním trhem. Evropa a Čína si stanovily cíl omezit používání syntetických hnojiv – především kvůli škodlivým dopadům na klima a podzemní vody. V Africe je spotřeba výrazně nižší. Na plochu se používá pouze asi 13 % běžného světového množství hnojiv. Africká unie plánuje tento objem zdvojnásobit do roku 2034.
Společnosti vyrábějící hnojiva jdou ruku v ruce s prodejem pesticidů a semen. Od 60. let dominuje lobbing diskurzu o nutném zvýšení produkce, aby se svět nakrmil. Technologický miliardář Bill Gates například investuje miliardy do Afriky prostřednictvím organizace Agra, aby uvedl do oběhu odolná a produktivnější hybridní semena. Komerční semena jsou většinou závislá na syntetických hnojivech a pesticidech. Většina drobných farmářů v Africe však produkuje organicky, protože si nemohou dovolit minerální hnojiva nebo pesticidy. Bojí se, že je vytlačí průmyslové zemědělství.
Argument zemědělských korporací je také, že mohou ziskově růst pouze s hnojivem. Syntetika vstupuje do exportního byznysu. A opět se začínají projevovat dopady globálně finančně řízených potravinových řetězců: Naopak dovoz rýže nebo pšenice v Africe se také stává dražším kvůli vysokým cenám hnojiv. I zde trh ovládá několik zemí. Pouze pět zemí produkuje více než 72 % pšenice. To činí globální potravinový systém nepružným a zranitelným vůči šokům.
Často se tvrdí, že bez syntetických hnojiv nelze zásobovat světovou populaci. Je to pravda?
Existují studie, které ukazují, že světová populace by teoreticky mohla být krmena organickými hnojivy a bez pesticidů – ale jen za určitých podmínek. Například by bylo nutné omezit plýtvání potravinami a jíst by se muselo méně masa. Byly by také potřeba větší plochy.
Zemědělská vědkyně Tumuhe, koordinátorka programu v Alianci pro potravinovou suverenitu v Africe (AFSA), je přesvědčená, že Afrika může být soběstačná. Prosazuje agroekologii, tedy organická hnojiva z okolních oblastí a různé plodiny pro regeneraci půdy.
Afrika musí podporovat potravinové systémy, které "produkují výživné, bezpečné potraviny spojené s naší kulturou," říká Tumuhe. Syntetické hnojivo činí půdu závislou na něm. Nadměrné hnojení vedlo k masivnímu nedostatku živin v půdě – což také ovlivňuje kvalitu sklizně. "To, co jíme, se odráží v našem těle, zdraví a mysli," říká Tumuhe. Kromě toho jsou chemická hnojiva velmi intenzivním zdrojem CO2. V závislosti na složení tvoří samotné dusíkaté hnojivo až 5 % ročních emisí – podobně jako mezinárodní lodní doprava nebo letectví.
"Je čas na suverenitu, agroekologii a spravedlivý obchod," říká Tumuhe. Suverenita znamená, že zemědělci by měli mít kontrolu nad svou půdou, semeny a hnojivy, stejně jako nad souvisejícími znalostmi. Pouze tímto způsobem se potravinový systém může stát nezávislým na válce, korporacích a fosilních chemikáliích.
