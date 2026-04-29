Francouzský výzkumník rozluštil 4 000 let staré elamitské písmo z Íránu
29. 4. 2026
Zatímco pozornost světa k Íránu upoutala moderní válka, pro francouzského archeologa Françoise Desseta to byla tisíciletá záhada, která ho k zemi přitáhla.
Jeho úkol: rozluštit 4 000 let starý systém písma lineární elamitštiny, který byl dlouho považován za neprolomitelný.
"Ze všech systémů písma používaných v Íránu je jediný, který je skutečně lokální – vyvinutý na území, které dnes nazýváme Írán – lineární elamitština," řekl třiačtyřiceletý autor pro agenturu AFP ve své kanceláři na belgické univerzitě v Lutychu.
"Všechny ostatní – klínové písmo, arabská abeceda nebo řecká abeceda – byly dovezeny ze západu."
Dessetova fascinace tímto tématem vznikla v roce 2006, kdy se účastnil vykopávek na jihu Íránu, při nichž byly objeveny tabulky napsané lineárním elamitským jazykem.
Písmo se skládá ze 77 znaků – kosočtverců, křivek a dalších geometrických vzorů – a pochází z kultury Elam z doby bronzové, která z oblasti dávno zmizela.
Znovuobjevené v roce 1903 francouzskou misí zkoumající archeologickou lokalitu Susa zmátlo odborníky, kteří měli k dispozici jen několik zdrojů.
Po mnoho let po svém "prvním fyzickém setkání" se Desset marně snažil dosáhnout průlomu.
"Bylo tolik slepých uliček," řekl.
To se však změnilo, když získal přístup k vázám pokrytým nápisy, které byly uloženy v mahbúbské sbírce v Londýně, pojmenované po íránské rodině žijící v exilu.
"Podařilo se mi získat přístup k deseti novým textům a v nich byl klíč," vypráví.
"Klíčem k rozluštění písma, jak se často stává, jsou vlastní jména: jména míst, bohů, králů."
'Šilhaha'
Dessetova práce ho přirovnává k Jean-Françoisovi Champollionovi, slavnému francouzskému filologovi, který na počátku 19. století rozluštil staroegyptské hieroglyfy.
"Co pomohlo Champollionovi byla jména vládců, Ptolemaios, Kleopatra... Identifikoval symboly, které zaznamenávaly názvy jejich jmen," vysvětlil Desset.
"Můj Ptolemaios byl vládcem jménem Šilhaha, který vládl kolem roku 1950 př. n. l."
V posloupnosti čtyř symbolů si všiml, že poslední dva jsou totožné, což odpovídá koncovce jména "Šilhaha".
Po tomto průlomu má Desset nyní možnost pracovat na 45 nápisech.
Nyní, s odborností, kterou získal, chce jít ještě dál a začít pracovat na tabulkách psaných v proto-elamitštině, "jednom z nejstarších písemných pramenů na světě".
Ačkoliv Dessetův výzkum ho vrací tisíce let zpět v čase, dramata současného konfliktu jsou nevyhnutelná.
V době, kdy americký prezident Donald Trump pohrozil, že pošle Írán "zpět do doby kamenné", Desset doufá, že jeho práce pomůže zdůraznit dlouhou a bohatou kulturní historii země.
"Doufám, že tato práce bude mít pozitivní dopad na íránskou kulturu a identitu, až se věci vrátí do normálu," řekl.
Zdroj v angličtině: ZDE
