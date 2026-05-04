Krize na Blízkém východě: Spojené arabské emiráty tvrdí, že zachytily tři drony vystřelené Íránem; USA popírají, že by Írán zasáhl válečnou loď poblíž Hormuzského průlivu
4. 5. 2026
Foto: Rusko-íríánský bojový dron
Drony sestřelené Spojenými arabskými emiráty by byly prvními od příměří; Centrální velitelství USA popírá, že by loď byla zasažena, poté co Írán tvrdil, že dvě rakety zasáhly fregatu amerického námořnictva
SAE tvrdí, že zachytily tři drony vystřelené Íránem
Spojené arabské emiráty zachytily tři rakety vystřelené z Íránu nad svými teritoriálními vodami, přičemž čtvrtá dopadla do moře, uvedlo v pondělí ministerstvo obrany této země v Perském zálivu v příspěvku na X.
Stalo se tak poté, co úřady ve Fujairah ve Spojených arabských emirátech v pondělí oznámily, že v ropné průmyslové zóně Fujairah vypukl požár v návaznosti na to, co popsaly jako útok dronů pocházející z Íránu.
Týmy civilní obrany byly okamžitě nasazeny k uhašení požáru, uvedlo ve svém prohlášení mediální oddělení ve Fudžajře.
Írán popírá tvrzení USA, že bylo potopeno několik íránských lodí, a tvrdí, že Teherán nemá v úmyslu zaútočit na Spojené arabské emiráty
Mezitím IRIB, státní vysílací společnost Íránu, uvedla, že vysoký íránský vojenský představitel popřel americké tvrzení, že bylo potopeno několik íránských válečných lodí.
Tento představitel rovněž uvedl, že Írán nemá v úmyslu zaútočit na Spojené arabské emiráty, poté co se regionální napětí vyostřilo v souvislosti s hlášenými útoky poblíž Fudžajry a v Hormuzském průlivu.
USA zničily šest íránských malých člunů a sestřelily rakety a drony, uvedl americký admirál
Americká armáda zničila šest íránských malých člunů a zachytila íránské řízené střely a drony vystřelené Teheránem na lodě a obchodní plavidla v Hormuzském průlivu, uvedl v pondělí americký admirál Brad Cooper, velitel Centrálního velitelství.
Cooper uvedl, že íránským silám „důrazně doporučil“, aby se při zahájení operace držely dál od amerických vojenských prostředků.
Americká blokáda Íránu, která brání lodím v plavbě do Íránu nebo v opuštění íránského území, rovněž zůstává v platnosti a překonává očekávání, dodal.
Dvě osoby byly zraněny při útoku na obytnou budovu v ománském městě Bukha na pobřeží Hormuzského průlivu, informovala státní média.
„Bezpečnostní zdroj uvedl, že terčem útoku se stala obytná budova pro zaměstnance jedné společnosti v oblasti Tibat v Bukha, což mělo za následek lehká zranění dvou cizinců, poškození čtyř vozidel a rozbité sklo v jednom z okolních domů,“ uvedla Ománská tisková agentura.
- Spojené arabské emiráty ostře odsoudily íránský útok dronem na ropný tanker společnosti Adnoc v blokované Hormuzské úžině, právě když se USA chystaly začít provádět lodě touto vodní cestou.
- Centrální velitelství USA (Centcom) popřelo, že by jedna z jeho válečných lodí, která se pokoušela proplout Hormuzskou úžinou, byla zasažena íránskými raketami.
- Centcom uvedl, že žádná loď amerického námořnictva nebyla zasažena, a dodal, že americké síly pokračují v prosazování námořní blokády íránských přístavů.
- Toto popření přišlo poté, co se v íránských médiích objevily neověřené zprávy, že Írán zabránil americké válečné lodi v průjezdu Hormuzským průlivem poté, co údajně dvě rakety zasáhly plavidlo poblíž ostrova Jask poté, co ignorovalo íránská varování.
- Zpravodajská agentura Fars uvedla, že loď byla zasažena, když plula průlivem „v rozporu s pravidly provozu a bezpečnosti plavby“.
- USA zahájily operaci s cílem „provést“ lodě uvězněné v Perském zálivu válkou na jižní trasu Hormuzského průlivu, i když Teherán trvá na tom, že jakýkoli takový průjezd bude muset být koordinován s jeho ozbrojenými silami.
- Dvě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou propluly Hormuzským průlivem, zatímco v Perském zálivu operují torpédoborce amerického námořnictva vybavené řízenými střelami, uvedlo v pondělí americké Centrální velitelství.
- Soul v pondělí oznámil, že v Hormuzském průlivu, klíčové blízkovýchodní vodní cestě, která je v důsledku americko-izraelských útoků na Írán prakticky zablokována, došlo k „výbuchu a požáru“ na lodi provozované Jižní Koreou.
- Spojené arabské emiráty zachytily tři rakety vystřelené z Íránu nad svými teritoriálními vodami, přičemž čtvrtá dopadla do moře, uvedlo v pondělí ministerstvo obrany této země v příspěvku na X.
- Hizballáh uvedl, že jeho síly se v pondělí střetly s izraelskými vojáky v jižním Libanonu poblíž hranic, kde jeho jednotky stále operují, a to navzdory příměří platnému od 17. dubna.
- Vůdce Hizballáhu odsoudil izraelské operace v Libanonu uprostřed křehkého příměří a zopakoval odmítnutí skupiny vést přímá jednání mezi izraelskou a libanonskou vládou.
- Írán dříve pohrozil jakékoli zahraniční vojenské síle, která se pokusí vstoupit do průlivu.
- Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaei uvedl, že úředníci posuzují protinávrh USA na ukončení americko-izraelské války proti Íránu. Naznačil, že USA musí snížit své „nadměrné“ požadavky, má-li dojít k pokroku v mírových rozhovorech, které se dostaly do slepé uličky.
- Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí uvedl, že jediným způsobem, jak průliv znovu otevřít, je „koordinované znovuotevření ze strany Spojených států a Íránu“.
Íránské revoluční gardy popírají, že by průlivem Hormuz propluly jakékoli obchodní lodě, poté co americká armáda dříve uvedla, že touto klíčovou vodní cestou propluly dvě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou.
„Žádné obchodní lodě ani ropné tankery nepropluly Hormuzským průlivem v posledních několika hodinách a tvrzení amerických úředníků jsou nepodložená a zcela nepravdivá,“ uvedla garda v prohlášení na Telegramu.
Velitel íránské armády Amir Hatami mezitím v pondělí řekl: „Americké torpédoborce se pomocí triku s vypnutím radaru blížily k Hormuzskému průlivu, ale naší odpovědí byla palba.“
„Do vzduchu vzlétly řízené střely a bojové drony. Bezpečnost tohoto regionu je pro Írán červenou čarou,“ dodal.
Ministerstvo obrany Spojených arabských emirátů a státní tisková agentura v pondělí uvedly, že na zemi dopadla nová íránská palebná salva poté, co úřady vydaly několik varování, aby se lidé ukryli.
„Byly zaznamenány čtyři řízené střely odpálené z Íránu směřující do různých oblastí po celé zemi. Tři byly úspěšně sestřeleny nad teritoriálními vodami země, zatímco jedna dopadla do moře,“ uvedlo ministerstvo obrany na sociálních sítích.
Státní tisková agentura WAM rovněž citovala ministerstvo obrany, které uvedlo, že jeho síly pracují na odražení raketových a dronových útoků přicházejících z Íránu.
Libanonský prezident Joseph Aoun v pondělí uvedl, že před jakýmkoli setkáním s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, o které usiluje Washington, je nutné uzavřít bezpečnostní dohodu a ukončit izraelské útoky.
Aounova kancelář v prohlášení uvedla, že prezident „zopakoval svůj názor, že nyní není vhodná doba na setkání“ s Netanjahuem, a citovala Aouna, který řekl: „Nejprve musíme dosáhnout bezpečnostní dohody a zastavit izraelské útoky na nás, než budeme moci otevřít otázku setkání mezi námi.“
Hizballáh uvedl, že jeho síly se v pondělí střetly s izraelskými vojáky v jižním Libanonu poblíž hranic, kde jeho jednotky stále operují, a to navzdory příměří platnému od 17. dubna.
Hizballáh ve svém prohlášení uvedl, že poté, co se izraelské jednotky pokusily postoupit poblíž města Deir Seryan – které leží uvnitř Izraelem vyhlášené „žluté linie“, kam mají libanonští obyvatelé zakázáno vracet se – jeho bojovníci „zahájili palbu na nepřátelské síly a dostali se s nimi do těžkých střetů“.
Soul v pondělí oznámil, že v Hormuzském průlivu, klíčové blízkovýchodní vodní cestě, která je v důsledku americko-izraelských útoků na Írán prakticky zablokována, došlo k „výbuchu a požáru“ na lodi provozované Jižní Koreou.
Ministerstvo zahraničí uvedlo, že kolem 20:40 v Soulu „došlo k výbuchu a požáru na plavidle provozovaném jihokorejskou přepravní společností... kotvícím ve vodách poblíž Spojených arabských emirátů v Hormuzském průlivu“.
Mezi 24 členy posádky na palubě, mezi nimiž je šest Jihokorejců a 18 cizinců, „dosud nebyly hlášeny žádné oběti“, uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení.
„Příčina výbuchu a požáru, stejně jako konkrétní rozsah škod, se v současné době vyšetřuje,“ uvedlo ministerstvo.
Podle údajů ze sledovacího webu MarineTraffic se jedná o nákladní loď HMM Namu o délce téměř 180 metrů (590 stop), plující pod panamskou vlajkou.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se podle mluvčího ministerstva vydá mezi 6. a 8. květnem do Říma a Vatikánu.
Mluvčí uvedl, že cílem cesty je posílit „bilaterální vztahy“ a „sladit postoje k globálním výzvám“.
„Ministr se setká s italskými vládními partnery a vedením Svatého stolce, aby projednal témata včetně vývoje na Blízkém východě a společných bezpečnostních zájmů.“
Americký ministr financí Scott Bessent hovořil s Fox News poté, co americké Centrální velitelství (Centcom) oznámilo, že dvě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou „úspěšně propluly“ Hormuzským průlivem. Některé klíčové body z rozhovoru:
- Ceny benzínu mají dopad na Američany, ale podle Bessenta by měly rychle klesnout, jakmile válka skončí.
- Vyzval Čínu, jednoho z hlavních obchodních partnerů Íránu, aby se připojila k USA v podpoře znovuotevření Hormuzského průlivu.
- Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching hovořili o Íránu během svých společných telefonátů, uvedl Bessent.
- Řekl, že USA mají nad průlivem absolutní kontrolu od doby, kdy zahájily námořní blokádu íránských přístavů.
Loď provozovaná Jižní Koreou utrpěla požár a explozi v Hormuzském průlivu
Jihokorejské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že loď provozovaná jihokorejskou přepravní společností HMM, HMM Namu, utrpěla v 20:40 korejského času explozi a požár uvnitř Hormuzského průlivu.
Loď plující pod panamskou vlajkou přepravovala šest jihokorejských a 18 zahraničních členů posádky. Nebyly hlášeny žádné oběti. Příčina je předmětem vyšetřování.
Diplomatický poradce Spojených arabských emirátů Anwar Gargash odsoudil útok na tanker spojený s Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) při jeho průjezdu Hormuzským průlivem.
„Íránská agrese pokračuje nezměněnou měrou, a to v podobě aktů námořního pirátství namířených proti národnímu tankeru spojenému s Adnoc při jeho průjezdu Hormuzským průlivem,“ napsal v příspěvku na X.
„Postoj Spojených arabských emirátů zůstává neochvějný v odmítání agrese a prosazování svobody plavby v této životně důležité mezinárodní plavební cestě. Tyto útoky podtrhují, že íránská hrozba pro bezpečnost a stabilitu regionu přetrvává a nelze ji ignorovat.“
Írán popravil tři muže obviněné v souvislosti s politickými protesty z letošního ledna, uvedly úřady. Jedná se o nejnovější případ v sérii poprav na pozadí války proti USA a Izraeli.
Íránské úřady v posledních týdnech prováděly popravy téměř denně, což aktivisté odsoudili jako snahu zasít strach ve společnosti v době mezinárodního a domácího napětí.
Mehdi Rassouli, Mohammad Reza Miri a Ebrahim Dolatabadi, kteří jsou lidskoprávními organizacemi považováni za politické vězně, byli popraveni poté, co byli odsouzeni za nepokojů ve východním městě Mašhad v lednu, oznámila v pondělí soudní agentura Mizan.
Nebylo upřesněno, kdy ani kde byli popraveni. Americká Human Rights Activists News Agency (Hrana) však uvedla, že Rassouli (25) a Miri (21) byli v neděli za úsvitu pověšeni ve věznici Vakilabad v Mašhadu.
Protesty začaly v prosinci, částečně v důsledku nespokojenosti s íránskou ekonomikou, ale vyostřily se v celostátní demonstrace proti islámskému režimu, které vyvrcholily masovými demonstracemi v noci z 8. na 9. ledna.
Organizace na ochranu lidských práv uvádějí, že při zásahu bezpečnostních sil zahynuly tisíce lidí; zatímco úřady viní „výtržníky“, o nichž tvrdí, že byli podporováni USA a Izraelem.
Agentura Mizan uvedla, že Rassouli a Miri byli zodpovědní za smrt člena bezpečnostních sil, a Dolatabadiho popsala jako jednoho z „podněcovatelů“ nepokojů v Mašhadu.
Dvě obchodní lodě plující pod americkou vlajkou propluly Hormuzským průlivem, zatímco v Perském zálivu operují torpédoborce amerického námořnictva, uvedlo v pondělí americké Centrální velitelství.
„Americké síly aktivně podporují snahy o obnovení tranzitu pro komerční lodní dopravu,“ uvedlo ve svém prohlášení.
Vůdce Hizballáhu odsoudil izraelské operace v Libanonu uprostřed křehkého příměří a zopakoval odmítnutí skupiny přímých jednání mezi izraelskou a libanonskou vládou.
Izrael pokračuje ve smrtících útocích na Libanon navzdory příměří z 17. dubna, které mělo zastavit více než šestitýdenní válku mezi jeho armádou a Hizballáhem, přičemž obě strany se navzájem obviňují z porušování příměří, informovala agentura AFP.
Na jihu Libanonu poblíž izraelských hranic izraelská armáda rovněž zničila budovy a zabránila obyvatelům desítek měst v návratu.
„V Libanonu není žádné příměří, ale pokračující izraelsko-americká agrese,“ uvedl vůdce Hizballáhu Naim Qassem v písemném prohlášení odvysílaném televizním kanálem al-Manar, který je spojen s militantní skupinou podporovanou Íránem.
„Libanon je obětí agrese a je to právě Libanon, kdo potřebuje od Izraele záruky své bezpečnosti a suverenity,“ dodal.
