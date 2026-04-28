Zemědělský výbor přílepkem připravil MŽP o dohled nad zdravím našich lesů
28. 4. 2026
tisková zpráva Hnutí Duha
Přílepek připravený Ministerstvem zemědělství ruší důležitou kompetenci Ministerstva životního prostředí vykonávat vrchní státní dozor v lesích. Dále ruší povinnost vydat vyhlášku, která by zastavila degradaci lesních půd a zlepšila biodiverzitu v lesích. Dnes jej schválil poslanecký Zemědělský výbor.
Formálně přílepek předložil jako pozměňovací návrh k zákonu o rostlinolékařské péči poslanec ANO David Pražák a podobné znění – bez požadavku zrušit vydání vyhlášky – i poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Spolu s MZe tak využili příležitost a přidali se k úsilí Motoristů zlikvidovat institucionální ochranu přírody a životního prostředí zaštítěnou dosud Ministerstvem životního prostředí. Ministr životního prostředí Igor Červený se za zachování kompetence svého úřadu ani zachování ministerstvem loni vyjednané vyhlášky nepostavil. Na jednání Zemědělského výboru nepřišel ani on, ani jiný zástupce MŽP. Zástupci MZe pak doporučili a poslanci ANO a SPD, kteří měli na jednání většinu, odhlasovali návrh Davida Pražáka s doporučením přílepek schválit. Výslovně přitom odmítli podpořit pozměňovací záchranné návrhy poslance KDU-ČSL Petra Hladíka, které měly vrchní státní dozor MŽP v lesích i vydání vyhlášky k ochraně půdy a biodiverzity zachovat. Doporučení Zemědělského výboru bude nyní postoupeno všem poslancům k finálnímu hlasování ve třetím čtení, kde se očekává, že bude mít klíčovou váhu.
Vrchní státní dozor ve věcech životního prostředí je zásadním kontrolním mechanismem v ochraně ovzduší, lesů, zemědělské půdy, vod a ochrany přírody. Zajišťuje ho převážně Ministerstvo životního prostředí. To může například upozornit na systémové problémy v řízení státní správy lesů na všech úrovních – obcí, krajů i samotného MZe – a požadovat nápravu. Má vyvažovat působení hospodářských resortů a bdít nad zajištěním funkcí lesů jako základní složky životního prostředí.
Pozměňovací návrh usiluje nesystémově zrušit vrchní státní dozor v lesích (nikoliv již v ochraně ovzduší, vod a zemědělské půdy). A nepravdivě uvádí jako důvod jeho zrušení zbytečnost, přitom by měl fungovat jako klíčová a nezávislá pojistka. Například v situaci, kdy by MZe upřednostňovalo zájmy hospodářských subjektů nad zdravím lesů.
Hnutí DUHA opakovaně upozorňuje, že MZe dlouhodobě brzdí a blokuje potřebné změny ke zlepšení stavu našich lesů a jejich adaptaci na změnu klimatu (1). MŽP dosud pojistku vrchního státního dozoru v lesích vůči MZe nepoužilo, to ale neznamená, že by měla být zrušena.
Návrh poslance Pražáka navíc usiluje o zrušení povinnosti vydat vyhlášku, která má zajistit ochranu lesní půdy. Ta určuje, kolik zbytků po těžbě a starých stromů musí v lese zůstat k zetlení. Bez tlejícího dřeva dochází k vyčerpání živin v půdě a mizí přirozené prostředí pro ptáky, hmyz a vzácné houby. Současné poznatky ukazují, že na řadě míst je již půda zcela vyčerpaná a další odvoz těžebních zbytků by na nich měl být omezen až vyloučen (2).
Pozměňovací návrh nepravdivě odůvodňuje, že kvantifikace neodvezených těžebních zbytků a stromů ponechaných na dožití a k zetlení je obtížná, nespolehlivá a kontrola nemožná. Seznam stanovišť, z nichž je kvůli živinové degradaci lesních půd rizikové odvážet zbytky po těžbě, je součástí oficiální metodiky (2). K ponechávání starých stromů a tlejícího dřeva v lesích rovněž existuje certifikovaná metodika (3). Obojí včetně kontroly již nyní funguje v lesích certifikovaných systémem FSC (Forest Stewardship Council) (4).
Jaromír Bláha z programu Krajina Hnutí DUHA říká:
„Supi se slétají. Díky snaze Motoristů zlikvidovat Ministerstvo životního prostředí ucítili příležitost další zájmové skupiny a politikové. Ministerstvo zemědělství s ministrem Šebestyánem, poslanci Pražák a Výborný chtějí zaříznout existenci vrchního státního dozoru v lesích – pojistku, která dává Ministerstvu životního prostředí možnost zasáhnout a korigovat rozhodnutí a postupy jiných státních orgánů i vlastníků ve prospěch našich lesů. Díky podpoře poslanců ANO a SPD v Zemědělském výboru má tato snaha šanci, že ji Poslanecká sněmovna brzy schválí. Podporu získal i návrh zrušit vydání vyhlášky, která měla zastavit degradaci lesní půdy a podpořit život ptáků, hmyzu, hub a důležitých mikroorganismů. Překáží totiž například podnikatelům, kteří profitují ze spalování těžebních zbytků v teplárnách a některých elektrárnách.“
Kontakty
Jaromír Bláha,
expert na ochranu lesů Hnutí DUHA
jaromir.blaha@hnutiduha.cz, 731 463 929
Poznámky
1 https://hnutiduha.cz/aktualne/mezinarodni-den-lesu-slavi-ministerstvo-zemedelstvi-systematickym-oslabovanim-jejich
2 Doporučené metody nakládání s těžebními zbytky v lesních porostech s významnou produkční funkcí z hlediska udržitelnosti bilance hlavních živin
3 Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích
4 https://czechfsc.cz/cz-cs/jak-ziskat-certifikat/pro-vlastniky-lesu-fm
