Izrael dál vraždí lidi v Libanonu - příměří nepříměří

27. 4. 2026

Izrael shodil bomby na civilní dům v Al-Souwanehu v jižním Libanonu. Žena je nyní pohřbena zaživa pod troskami svého vlastního domu, zatímco záchranáři se snaží k ní proniknout. Tomuto Izrael říká „příměří“. Záběry zveřejněné izraelskou armádou ukazují vybuchující domy v jižním Libanonu. Navzdory příměří Izrael pokračuje v bombardování jižního a východního Libanonu, přičemž od vstupu takzvaného příměří v platnost 16. dubna zahynulo nejméně 38 lidí.

Ve třetím roce genocidy, kdy Gazu sužuje mor krys a blech, jsou byrokratický žargon EU a charitativní pózy prostě nesnesitelné. Dodržujte zákon. Přestaňte vyzbrojovat Izrael a obchodovat s ním. Zajistěte, aby byly vykonány zatykače Mezinárodního trestního soudu.
Braňte obránce. Teprve pak mluvte o charitě.

HRŮZNÉ: Izraelští osadníci napadli palestinské dítě ve vesnici Jalud – postříkali ho pepřovým sprejem, zbili ho a zlomili mu ruku Okamžik, kdy izraelský osadník v Hebronu na okupovaném Západním břehu přejel dvě palestinské studentky Rodina přežila, poté co osadníci zapálili dům v Jaludu jižně od Nablusu. Palestinská rodina unikla jen o vlásek smrti poté, co milice izraelských osadníků zapálily dům ve vesnici Jalud, ležící jihovýchodně od Nablusu na okupovaném Západním břehu. „Když mi moje židovská babička vyprávěla o holocaustu, říkala mi: ‚Už nikdy více.‘“ Židovský student přerušil projev izraelského vojáka na Rutgersově univerzitě v USA a odsoudil genocidní válku Izraele proti Gaze.






