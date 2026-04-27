Izrael dál vraždí lidi v Libanonu - příměří nepříměří
27. 4. 2026
Záběry zveřejněné izraelskou armádou ukazují vybuchující domy v jižním Libanonu. Navzdory příměří Izrael pokračuje v bombardování jižního a východního Libanonu, přičemž od vstupu takzvaného příměří v platnost 16. dubna zahynulo nejméně 38 lidí.
Israel dropped bombs on a civilian home in Al-Souwaneh, South Lebanon.— sarah (@sahouraxo) April 27, 2026
A woman is now buried alive beneath the rubble of her own house as rescuers fight to reach her.
This is what Israel calls a “ceasefire.” pic.twitter.com/sJMY5wkq7p
Footage released by the Israeli army shows houses being detonated in southern Lebanon.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 27, 2026
Despite a ceasefire, Israel has continued bombing the south and east of Lebanon, killing at least 38 people since the so-called truce came into effect on 16 April. pic.twitter.com/jX57Y4bGdk
Ve třetím roce genocidy, kdy Gazu sužuje mor krys a blech, jsou byrokratický žargon EU a charitativní pózy prostě nesnesitelné. Dodržujte zákon. Přestaňte vyzbrojovat Izrael a obchodovat s ním. Zajistěte, aby byly vykonány zatykače Mezinárodního trestního soudu.
Braňte obránce. Teprve pak mluvte o charitě.
On the third year of genocide, as Gaza gets hit by a plague of rats/fleas, EU bureaucratese and charity posturing are simply unsufferable.— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) April 27, 2026
Uphold the Law.
Stop arming & trading with Israel.
Ensure ICC arrest warrants are enforced.
Defend the defenders.
Only then, talk charity. https://t.co/GzkUWDxJgZ
HRŮZNÉ: Izraelští osadníci napadli palestinské dítě ve vesnici Jalud – postříkali ho pepřovým sprejem, zbili ho a zlomili mu ruku
There is no ceasefire. https://t.co/IpOW8jss92— Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) April 27, 2026
Okamžik, kdy izraelský osadník v Hebronu na okupovaném Západním břehu přejel dvě palestinské studentky
HORRIFIC: Israeli settlers attacked a Palestinian child in the village of Jalud — pepper-spraying him and beating him, breaking his hand. pic.twitter.com/BLxTtLmNml— Ihab Hassan (@IhabHassane) April 27, 2026
Rodina přežila, poté co osadníci zapálili dům v Jaludu jižně od Nablusu. Palestinská rodina unikla jen o vlásek smrti poté, co milice izraelských osadníků zapálily dům ve vesnici Jalud, ležící jihovýchodně od Nablusu na okupovaném Západním břehu.
The moment an Israeli settler ran over two Palestinian female students in Hebron, the occupied West Bank. pic.twitter.com/ldr2GpLDV7— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) April 27, 2026
„Když mi moje židovská babička vyprávěla o holocaustu, říkala mi: ‚Už nikdy více.‘“ Židovský student přerušil projev izraelského vojáka na Rutgersově univerzitě v USA a odsoudil genocidní válku Izraele proti Gaze.
Watch | Family survives after settlers set fire to home in Jalud, south of Nablus— Quds News Network (@QudsNen) April 27, 2026
A Palestinian family narrowly escaped after Israeli settler militias set fire to a home in the village of Jalud, south-east of Nablus in the occupied West Bank.
The attack comes amid repeated… pic.twitter.com/qi347hmQTk
“When my Jewish grandmother told me about the Holocaust, she told me never again.”— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 27, 2026
A Jewish student interrupted an Israeli soldier’s speech at Rutgers University in the US and condemned Israel’s genocidal war on Gaza. pic.twitter.com/WgJ1FEZncn
