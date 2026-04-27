Rusko klonuje Zieba, kopiemi chce zahltit prostor mezi Volgogradem a Lisabonem
27. 4. 2026
Mladý zastupitel SPD z prvního plzeňského obvodu se stal součástí tajného ruského programu, jehož cílem je postupně zahltit prostor perspektivními kádry a doslova tak převážit ve společenském dění.
Plzeňský zastupitel SPD Jakub Zieba se v posledních letech dostal do povědomí díky své agilní činnosti v digitálním prostoru. Zieba, který se před několika lety přestěhoval do ruského Volgogradu, natáčí videa, která se podle jeho vlastních slov snaží ukazovat “reálné Rusko”. Jejich vyznění je ale pro Rusko více než lichotivé. Zieba se netají svou oddanou láskou k zemi, ve které studuje cestovní ruch a ve které se také oženil. Za svou činnost je placen ruským státním mediálním konglomerátem Rossiya Segodnya, který založil dekretem ruský prezident Putin v roce 2013 a který je pilířem ruského propagandistického aparátu.
Ziebův digitální aktivismus je už dnes Ruskem programově podporován. Rusko má ale s mladým nadšencem, který dobrovolně vyměnil život v prosperující demokratické zemi za kleptokratický syndikát charakteristický vraždami novinářů a opozičních politiků, alkoholismem a nízkým věkem dožití, mnohem ambicióznější plány. Ziebova autentická touha být Rusem zaujala putinovský režim natolik, že se rozhodl zásadním způsobem investovat do maximalizace jeho dosahu. Překvapivě však nejde o dosah digitální.
Plzeňský poklad
“Přemýšleli jsme, jak toho Zieba využít,” říká Viralij, jeden z klíčových inženýrů tajného programu financovaného přímo ze zdrojů ruské Rady bezpečnosti, který si přál zůstat v částečné anonymitě. “Víte, je to skutečně neobvyklý exemplář. Zatímco my v Moskvě chceme v zásadě žít evropským způsobem života, mít vaše platy, auta, ledničky a dovolené, děti posíláme do evropských škol, tenhle debil přijede sem, do té nekonečné prdele, chce tu žít a ještě se mu to líbí. To prostě nevymyslíte,” popisuje Viralij potenciál, který ve Ziebovi ruští inženýři objevili. “Musíme těm našim mladým za propagandu hodně platit a stejně to pak vypadá, jako když pionýr mluví o lásce k Sovětskému svazu někdy za Brežněva. Tenhle začal skvěle hned a tři roky to dělal úplně zadarmo, než si ho ti naši kreténi všimli,” poukazuje Viralij s mírným despektem na fakt, že ruská rozvědka začala Zieba podporovat až od roku 2025.
Výskyt “plzeňského pokladu”, jak interně přezdívají Ziebovi ruští experti na propagandu, vedl k úvahám o tom, jak tohoto unikátního potenciálu využít. Rozhodnutí je překvapivé nejen s ohledem na obvyklé ruské postupy, ale i vzhledem k výzkumné a technologické náročnosti. “Padaly samozřejmě návrhy na to použít klasicky síť falešných účtů na sítích a pořádně Zieba zviditelnit, ale přišlo nám to málo. Vedení v poslední době tlačí na to, abychom byli inovativní, že šíření dezinformací už nestačí,” vysvětluje situaci Viralij. Volby v Maďarsku tuto vnitřní obavu Kremlu potvrdily a nervozita v Putinově okolí ještě zesílila. “Na internet už se spoléhat nemůžeme,” pokyvuje zamyšleně hlavou Viralij.
Naklonuj Zieba
Vnitřní tlak na výkon a nenadálý objev Zieba vedl k přelomovému rozhodnutí rozšířit ruský propagandistický program z digitálního do fyzického prostoru. “Vyšli jsme z naší dlouhodobé a úspěšné strategie, kterou uplatňujeme na internetu: permanentně zahlcovat prostor obsahovým svinstvem a agresivitou a každému pitomci prostřednictvím sociálních sítí nabídnout to, po čem touží. Konzervativcům bláboly o tradičním životě a nenávist vůči menšinám, salonním levičákům hemzy o míru a o tom, že západ je stejně špatný jako Rusko, všem ostatním strach z jaderné války a z toho, že se bez nás energeticky neobejdete. Inovace spočívá v tom, že teď to uděláme fyzicky: zahltíme vás Zieby,” směje se Viralij.
Nápad vzešel ze Ziebovy neobvyklé vitality a nadšené snahy zúčastnit se i těch nejbizarnějších propagandistických projektů, které kremelský aparát v Rusku realizuje. “Je úplně neuvěřitelný. Kromě ruské verze survivalu, která se odehrává v gulagu, se přihlásil do vědomostní soutěže s projektem Můj Stalingrad, můj domov, zúčastnil se recitační soutěže Z bláta a svrabu na Rudé náměstí na motivy Putinova dospívání a mládí, pravidelně chodí na všechny demonstrace požadující denacifikaci Ukrajiny a do toho stíhá točit videa o tom, jak si domů konečně pořídili splachovací záchod nebo o tom, že se ve Volgogradu přemnožili psi a že by to mohlo vyřešit místní potravinovou krizi,” kroutí Viralij nevěřícně hlavou nad Ziebovou produktovou.
Právě Ziebova produktivita a neutuchající nadšení vedly k rozhodnutí zahájit program s názvem Moloděc. Program je založen na snaze vytvořit maximální možný počet Ziebových genetických kopií. Cílem programu je zahlit Ziebovými klony nejprve evropskou část Ruska, počínaje regionálními centry, a následně je exportovat zpět do západní Evropy. “U nás potřebujeme na Ziebovi postavit resuscitaci mýtu o ruském člověku. U vás potřebujeme pokračovat v rozesírání a demagogii. Vlastní vhodný genetický materiál k tomu nemáme a Zieba jste nám poslali jako na zavolanou,” upřímně konstatuje Viralij.
Buď se to povede, nebo bude o jednoho Zieba na světě méně
Program už se rozběhl a už má své dílčí výsledky. “Číňani nám prodali svůj starší klonovací model z devadesátek a půjčili nám i pár zrovna nezaměstnaných vědců z menších univerzit. Díky tomu už máme první klony na světě,” pochvaluje si Viralij. Připouští nicméně, že program provázejí nemalé problémy. “První klony jsou sice stejně produktivní a nadšené jako jejich genetický vzor, ale použitelné moc nejsou. Jeden neustále jen onanuje, druhý je mentálně retardovaný a třetí si myslí, že je Putin, ale zároveň obsedantně touží nosit ženské oblečení. Kdyby se to Vladimir Vladimirovič dozvěděl, tak už jsem dávno vypadl z okna,” svěřuje se s vráskami na čele Viralij.
Jak ale ihned dodává, on ani jeho kolegové se rozhodně nevzdávají. “V Rusku už taky známe koučink a občas se dostaneme i na LinkedIn, takže se na věc díváme nikoliv jako na problém, nýbrž jako na výzvu. Jsme odhodláni překonat Černomyrdinovo prokletí,” naráží Viralij na světové známý citát bývalého ruského premiéra, který prohlásil “chtěli jsme to udělat co nejlépe, ale dopadlo to jako vždy”.
Viralij zároveň přiznává, že na výběr moc nemají. “Buď uspějeme, nebo nás čeká survival,” nastiňuje scénáře vývoje. Ve své snaze o vytvoření dokonalých Ziebových kopií tak zacházejí daleko za etické hranice dosavadních výzkumných a experimentálních praktik. “Potřebujeme se mu dostat do mozku, jinak to fungovat nebude. Bohužel kvůli sankcím nemáme přístup k soudobé západní chirurgii, musíme si vystačit s klasickou lobotomií. Buď uspějeme, nebo bude na světě o jednoho Zieba méně,” uzavírá ruský inženýr.
Jde o recesistický text, který vychází ze skutečnosti. Seriózní článek o propagandistické činnosti uvedeného politika SPD najdete zde
