Rusko přestává dovážet zboží přes Kazachstán
24. 4. 2026
"Trasa je ztracená, a je škoda – byla výhodná," říká dovozce, který pracuje "v bílém". Přestal dovážet zboží přes Kazachstán.
V srpnu 2025 byla tato trasa zablokována ruskými úřady. Vyhlásily válku šedému dovozu a zahájily kompletní inspekci dováženého zboží. V důsledku toho se před kontrolními místy z kazašské strany vytvořily fronty tisíců nákladních aut. V podstatě obsahovaly tzv. "náklad" – skupinový náklad pro různé zákazníky s pochybnými doklady nebo bez nich, ale kvůli přetížení nemohl "bílý" náklad, jehož dokumenty byly v perfektním pořádku, projít včas. Černý dovoz ze zemí EAU je "mimo", proto rozpočet nepřijímá desítky miliard rublů, vysvětlil Vladimir Putin přísná opatření. Loni rozpočet skončil rekordním deficitem 5,6 bilionu rublů a letos podle výsledků prvního čtvrtletí činila "díra" 4,6 bilionu – více, než se plánovalo za celý rok (3,8 bilionu).
Dovozci a logistici uvedli, že podle jejich odhadů bylo až 10 % všech ruských dovozů do listopadu uvězněno v Kazachstánu. V říjnu Putin vydal dekret umožňující dovoz zboží, které nebylo řádně procleno přes hranici s Kazachstánem, pokud by následně prošlo celní kontrolou v Rusku se všemi platbami zaplacenými, ale tento dekret nevzbudil zájem. Museli vyhlásit amnestii pro takové zboží: mohlo být dovezeno do Ruska téměř v rámci zeleného koridoru, s minimálním balíčkem dokumentů, které uváděly náklady a příjemce, a mohlo být zde vyřízeno. Ve skutečnosti to vše skončilo v další platbě 2,5 až 5 dolarů za kilogram nákladu, uvedli dovozci.
Na ruské celnici dopravní zácpy zmizely. Ale byly nahrazeny kazachstánskými: nyní zpomalují náklad, stěžují si firmy. Kontejnery v Kazachstánu jsou pravidelně zadržovány na inspekcích a kontrolách, někdy i na měsíc či déle, aby tento proces dokončili, říká zaměstnanec velké zahraničněobchodní společnosti.
I ti nejpřesnější a "nejbílejší" dovozci se s tím mohou setkat, říká. A pak dodavatelé z "druhé" strany požadují peníze – za inspekci a skladování samotného nákladu. Tyto příplatky dosahují až 3 000 dolarů za kontejner. Další běžnou možností je, když je majitel nákladu povinen zaplatit za zrychlený přechod hranic bez kontroly. Podle dovozců a logistiků se v dubnu poplatek pohyboval od 3 000 do 6 000 dolarů za kontejner. "Je to trochu moc, dřív se všechno řešilo za 1 000 dolarů," je rozhořčen jeden z dovozců. "Hrozí, že pokud nebudeme souhlasit, budeme pověřeni odběrem vzorků... nákladu k prozkoumání k potvrzení HS kódu, a budeme čekat ještě měsíc. Tady pořád stojíme," říká.
Ale ani platby nezaručují, že budete moci hranici rychle překročit, někdy se můžete zaseknout na týden či dva, říká jeho kolega. "S našimi kazašskými partnery řešíme taková rizika a náklady jak formálně – co se týče cel, tak neformálně, a téměř nikdy nejsou kontroly u dohodnutých šarží, ale přesto se někdy vyskytnou selhání," říká zaměstnanec firmy, která s Kazachstánem spolupracuje téměř 10 let a zabývá se "zrychlovajícími" dodávkami přes hranici. Existuje mnoho "pseudořešení" kolem dodávek přes Kazachstán, která budou chtít peníze, ale ve skutečnosti nepomůžou, stále budete muset stát, varuje zaměstnanec ruského celního makléře. Kazachstán je velmi nepředvídatelný a pokud jím projdete, měli byste být vždy připraveni na zpoždění a příplatky, říká: "Proto doporučujeme našim klientům jiné trasy – přes Zabajkalsk. I když to není vždy pohodlné a obvykle dražší, je to spolehlivější."
Další tři dovozci přestali přepravovat zboží přes Kazachstán, ačkoliv pracují "v bílém". Záměr ruských úřadů donutit dovozce zaplatit v plné výši a kazašských úřadů vydělat více, jakmile se naskytne příležitost, nevěstí pro majitele nákladu nic dobrého – na této hranici to bude dlouhé a nákladné, říká jeden z nich.
Doručení nákladním autem z Číny přímo do Ruska přes Zabajkalsk v dubnu podle Tradestu stojí 12–13 tisíc dolarů za kontejner a trvá 26 dní. Současně přeprava vlakem z Číny přes Kazachstán do Moskvy stojí 7–7,4 tisíce dolarů za kontejner dlouhý 40 stop a trvá 20–30 dní, i když dochází ke zpoždění na hraničních přechodech přes Kazachstán: část nákladu prochází dodatečnými kontrolami, což znamená, že kontejnery mohou stát v celní zóně až dva týdny. Dodávka nákladními auty přes Kazachstán v zásadě trvá 20 dní a stojí 11 tisíc dolarů, ale riziko uvíznutí na hranici s Ruskem je vysoké: inspekce může trvat až tři týdny, což je důvod, proč dovozci utrpí vážné ztráty, poznamenává Tradest.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse