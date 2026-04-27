Falklandy jsou pro Spojené království citlivým bodem – a USA to vědí
27. 4. 2026
Po celou dobu, co existuje otázka suverenity Falklandských ostrovů, známých v Argentině jako Las Malvinas, je oficiální postoj USA neutrální, přičemž uznávají faktickou britskou kontrolu. Neoficiálně však nabízely Spojenému království diplomatickou a občas vojenskou podporu.
To bylo nejvíce patrné v událostech kolem argentinské invaze v roce 1982, která stála životy 255 britských vojáků, tří ostrovanů a 649 argentinských příslušníků.
Počáteční reakcí USA bylo pokusit se o kyvadlovou diplomacii. Když to selhalo, nabídli Britům zpravodajskou podporu a pokročilé rakety.
V dokumentu BBC z roku 2002 řekl tehdejší náměstek amerického ministra obrany Richard Perle: "Británie by pravděpodobně bez americké pomoci válku prohrála. Tak významná byla."
Rozhodnutí stát na straně Velké Británie však nikdy nebylo jednoduché. Mnozí v USA mají instinktivní nepřátelství vůči tomu, co vnímají jako pozůstatek kolonialsmu a touhu udržet si vliv v Latinské Americe.
Tento konflikt lze vidět v odtajněné zprávě CIA z té doby, která uváděla, že podpora USA pro Velkou Británii by mohla znamenat, že "vztahy s několika zeměmi (v Latinské Americe) pravděpodobně budou několik let chladné". Tentýž však také rozebíral to, co nazýval "zvláštní povahou historických vazeb USA s Brity".
Od té doby se mnoho změnilo. Tyto vazby byly vystaveny zkoušce jako nikdy předtím, když americký prezident Trump byl otevřeně nepřátelský vůči Siru Keiru Starmerovi poté, co se zdráhal zapojit do války v Íránu.
Současně Donald Trump našel geopolitickou spřízněnou duši v podobě argentinského prezidenta Mileiho. Oba muži o sobě hovoří vřele, sdílejí ideologické podobnosti i osobní styl.
To vše přichází v době, kdy USA také výslovně přesunuly svou pozornost od Evropy k tomu, co nazývají "západní polokoulí" – Americe.
Pokud by USA skutečně změnily svůj postoj na podporu argentinských nároků na ostrovy, bylo by to "docela významné", říká Ed Arnold z Royal United Services Institute (RUSI), protože "by to mohlo způsobit, že se tímto směrem vydají i jiné země".
"Potenciálně bychom se mohli dočkat situace, kdy Argentina bude tlačit na nějakou intervenci v OSN a USA by ji mohly podporovat, nebo ji aktivně neblokovat," řekl.
Podle Jamese Rogerse z Rady pro geostrategii "američtí diplomaté neustále zjemňují nebo blokují rezoluce prosazující argentinskou suverenitu" jak v OSN, tak v Organizaci amerických států, což je celokontinentální fórum.
Falklandské ostrovy jsou OSN považovány za "nesamosprávné území" – a jsou předmětem probíhajících diskusí "Zvláštního výboru pro dekolonizaci", který podpořil diskusi mezi Brity a Argentinci.
To Britové dlouhodobě odmítali, protože ostrovy považují za suverénní území. Tento postoj podporují samotní ostrované, kteří v referendu drtivou většinou hlasovali pro zachování statusu britského zámořského území.
Na akci OSN o dekolonizaci Phyl Rendell ze Zákonodárného shromáždění Falklandských ostrovů poukázala na to, že "když byly Falklandy poprvé osídleny od poloviny 50. let 18. století, skutečně to byla kolonie; stejně jako sousední Chile, Argentina a Brazílie byly osídleny osadníky z Evropy a dalších částí světa". Stručně řečeno, pro ostrovany je to spor mezi dvěma postkoloniálními národy.
Pro Eda Arnolda z RUSI je důležité sledovat, jakou podobu, pokud vůbec nějakou, bude mít změna postoje v USA. "Pokud to přijde od Trumpa, dostane se to na titulní stránky, ale to nutně neznamená, že americký vládní mechanismus se konečně pohne ke změně."
Navzdory bezprecedentní úrovni kontroly, kterou prezident přebírá nad částmi vlády, se to automaticky nepřenáší do detailů politiky: "Stále je tu spousta byrokracie, která pravděpodobně bude chtít udržet běžný chod."
Změna tohoto rozhodnutí vyžaduje víc než prezidentský exekutivní příkaz, říká Arnold, protože "se vším ostatním, co se děje v USA, to nebude prezidentská priorita".
Tento příběh nepochybně vyvolá v Británii mnohem větší pozornost než v USA, a nakonec to může být záměr.
Prezident Trump opakovaně projevil touhu využívat transakční diplomacii k vyvíjení tlaku jak na spojence, tak na protivníky.
Bude vědět, že Falklandy jsou pro Velkou Británii citlivým bodem, ale pro USA jsou irelevantní, což pro něj představuje příležitost k pákovému efektu.
