Putinův poradce oznámil návrat k plánované ekonomice
27. 4. 2026
Podle Oreškina je oživení principů státního plánu patrné prostřednictvím automatizace řídících procesů a úplné digitalizace hospodářských vztahů.
"Dochází k návratu a reinkarnaci plánované ekonomiky v její nejlepší podobě. Automatizace řídících procesů. Ti, kteří nebyli digitalizováni, zaostávají za moderní realitou o desetiletí. Data jsou všechna digitální. Nyní jsou automatizovány instituce, transakce, tedy vztah mezi člověkem a přírodou, ale i interakce člověka s člověkem," řekl Oreškin v rámci otevřeného expertního dialogu "Vysoké školství v nové technologické éře".
Jako příklad uvedl digitální taxi služby, které podle Oreškina přešly na "plánované" ceny.
"Trh s taxi už neexistuje. Jsou lidé, kteří musí jet, a vše, co souvisí s transakcí, lze automatizovat. Už si nemůžete vybrat, kdo vás odveze, nemůžete si vybrat cenu. Systém plánované ekonomiky říká, že pojedete za 428 rublů, takže pojedete za 428 rublů. To je plánovaná cena, která je automaticky určenou cenou pro tuto cestu," řekl Oreškin.
