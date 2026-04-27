Írán dovolil jachtě nejbohatšího ruského oligarchy proplout Hormuzským průlivem
27. 4. 2026
Podle služeb sledování dopravy VesselFinder a Marinetraffic vyplula 142 metrů dlouhá superjachta Nord z Dubaje 24. dubna a zamířila do Ománu, přičemž průlivem proplula v noci 25. dubna. Současně podle NBC News spolu s jachtou přepluly průliv dva tankery pod americkými sankcemi, pět nákladních lodí (včetně jedné íránské) a osobní trajekt z Ománu.
Alexej Mordašov minulý týden s velkým náskokem vedl žebříček nejbohatších Rusů podle Forbesu: časopis odhadl jeho jmění na 37 miliard dolarů. Kapitál ruského miliardáře poprvé v historii tohoto hodnocení překročil hranici 30 miliard dolarů. Miliardář je pod sankcemi ze strany Spojených států, Británie a Evropské unie. Jeho jachta Nord byla postavena v německé loděnici Lürssen a po zavedení omezení znovu zaregistrována v Rusku. Den předtím íránský velvyslanec v Moskvě uvedl, že Teherán udělal výjimku pro ruské lodě, které mohou proplout Hormuzským průlivem a neplatit clo.
Od začátku vojenské operace Spojených států a Izraele proti Íránu na konci února Teherán oznámil uzavření Hormuzského průlivu. V reakci na to Spojené státy uvalily námořní blokádu íránských přístavů a pobřeží a také varovaly, že budou pronásledovat lodě íránské "stínové flotily" i v mezinárodních vodách. Dne 17. dubna íránská strana oznámila otevření vodní cesty pro obchodní lodě – stalo se tak poté, co Izrael souhlasil s desetidenním příměřím se skupinou Hizballáh, ale brzy Írán povolení odebral s obviněním Washingtonu z "pirátství". Dne 19. dubna oznámily námořní síly Islámských revolučních gard (IRGC), že pohyb lodí bude obnoven až po úplném zrušení námořní blokády ze strany Spojených států.
