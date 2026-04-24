Vyhýbejte se mužům, radí ženám šéf německé policejní asociace
24. 4. 2026
V Německu vypukla vášnivá debata kvůli výroku šéfa policejní asociace, který v televizním rozhovoru řekl, že ženy by měly "nevstupovat do vztahu s mužem".
Dirk Peglow, předseda Spolkové asociace německých detektivů (BDK), pronesl tento komentář v pondělí během hovoru o nejnovějších trestních statistikách v Německu, které ukazují vysokou míru násilí na ženách.
Násilné sexuální trestné činy v nárůstu
Peglowův komentář zazněl v době, kdy diskutoval o 8,5% nárůstu počtu znásilnění, sexuálního napadení a sexuálních trestných činů zvlášť vážné povahy nebo s následkem smrti.
Když se veřejnoprávní moderátorky ZDF Dunja Hayali zeptala, jakou radu ženám dává, Peglow odpověděla: "Raději se nezapojuj do vztahu s mužem."
"Pokud ano, je mnohem větší riziko, že se stanete obětí psychického nebo fyzického násilí," dodal.
Peglow řekl ZDF, že v roce 2024 "statisticky byly obětí vraždy nebo pokusu o vraždu nejméně dvě ženy denně a u sexuálních deliktů to vypadá stejně."
V rozhovoru pro masově distribuovaný deník Bild ve středu Peglow relativizoval svůj komentář.
"Moje tvrzení bylo zjevně přehnané. Nebylo to myšleno jako rada, kterou bychom měli brát doslovně," řekl. "Drtivá většina mužů není násilná a nejsou zločinci."
Hayali hlásí výhrůžky násilím po rozhovoru s Peglowem
Hayali ze ZDF v rozhovoru pro zpravodajský magazín Focus Online ve středu také uvedla, že oba dostali výhrůžky.
"Nyní jsou muži, kteří nekritizují nárůst násilí na ženách, ale místo toho vyjadřují násilné fantazie a hrozby násilím vůči mému partnerovi v rozhovoru a mně," řekla.
Statistiky kriminality za rok 2025 v Německu také vyvolaly mediální rozruch kvůli vysoké míře trestných činů ze strany cizinců — což je podle odborníků číslo, které je třeba brát s obezřetností.
Ačkoli počet hlášených násilných trestných činů, včetně znásilnění a sexuálního napadení, vzrostl, celkový počet zaznamenaných trestných činů v Německu klesl o 4,4 %.
