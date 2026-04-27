Peking ostře útočí na EU poté, co čínské firmy byly zahrnuty do nejnovějších sankcí vůči Rusku

Peking varoval Brusel, že "EU ponese všechny důsledky" poté, co blok zahrnul čínské společnosti do svého nejnovějšího sankčního balíku proti Rusku, čímž se napětí v již tak napjatém čínsko-evropském obchodním vztahu vyostřilo.
Ve svém prohlášení vydaném v sobotu pozdě večer čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že je "silně nespokojeno" a "rozhodně odmítá" zařazení čínských podniků do sankcí proti Rusku, přičemž obvinilo EU z "drzého jednání" navzdory opakovaným námitkám.
"Čína vyzývá EU, aby okamžitě vyřadila čínské společnosti a jednotlivce ze sankčního seznamu," uvedlo ministerstvo ve svém prohlášení a varovalo, že Peking "přijme nezbytná opatření k rozhodné ochraně" svých zájmů.
Dvacátý balík sankcí EU schválený minulý týden poté, co Maďarsko a Slovensko zrušily své veto, cílí na dalších 20 ruských bank a odřízne je od transakcí v eurech a podnikání v bloku. Průlom v sankcích přišel po vyřešení sporu o ropovod Družba — který přepravuje ruskou ropu přes Ukrajinu do střední Evropy.
Balík se také zaměřuje na banky a firmy ve třetích zemích, včetně Číny, jako součást širšího úsilí o uzavření zadních kanálů používaných k podpoře ruské válečné ekonomiky, s výrazným zaměřením na opatření proti obcházení v obchodu, energetice a finančních sítích.
Francouzský prezident Emmanuel Macron v pátek varoval, že Evropa je nyní současně pod tlakem ze strany Spojených států, Číny a Ruska.
"Neměli bychom podceňovat, že jde o jedinečný okamžik, kdy jsou americký, ruský prezident, čínský prezident tvrdě proti Evropanům," řekl Macron při vystoupení s řeckým premiérem Kyriakosem Mitsotakisem v Athénách. Francouzský lídr vyzval EU, aby se "probudila" a bránila své vlastní zájmy.
