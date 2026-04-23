Nikdo nemiluje český národ tak jako neonacisté a Václav Klaus
23. 4. 2026 / Boris Cvek
Trump i Putin samozřejmě chtějí, aby v Německu vládla neonacistická AfD. Trump tím jistě sleduje větší obranyschopnost Evropy proti Putinovi. O nic jiného mu nejde.
AfD bude Evropu a demokracii hájit do roztrhání těla. A zejména nás český ksi… národ. Nikdo nemiluje český národ tak jako neonacisté a Václav Klaus. Bude to zejména velký bonus pro rozvoj jaderné energetiky.
Zdá se, že Trumpovi a Putinovi se daří postupovat docela sehraně. Putin od prvního května zastaví kazašskou ropu tekoucí do Německa. Prý je to třetina německé spotřeby. Česko se prý kvůli tomu už obrací na Slovensko, aby mohlo brát ruskou ropu, když ta kazašská nebude. A Hormuz už prakticky není téma.
Prostě bude zavřený. Co pořád řešíte? Tolik humbuku kolem toho bylo, a tak jednoduché to nakonec je. Proč se tím vůbec zabývat? Ropa nebude, plyn taky ne. Trumpovi věčné díky za jeho genialitu. Zařval na ně, pohrozil, nesčetněkrát zvítězil, Írán se před ním stále plazí s prosbami o slitování, a Hormuz je zavřený, a přitom už dávno otevřený a brzy bude zase otevřený. Už během pár hodin.
Tak prosté a jasné! To jsou ty historické okamžiky, kdy Írán po sedmačtyřiceti letech přestal být hrozbou. Ani pád komunismu v roce 1989 nebyl tak ohromnou, osvobodivou událostí. A k tomu ještě ta AfD, větší svoboda, demokracie a pravda už být ani nemůže.
