O neuvěřitelně zanedbané situaci na českých školách. Prý "si nevědí rady", co s tím udělat...

V Británii je trestem za sexuální vztah učitele se žačkou vězení

Každý si jistě pamatuje případ Jeremyho Forrestera, učitele matematiky z East Sussexu, který v roce 2012 uprchl do Francie s patnáctiletou studentkou Megan Stammersovou. Byl obviněn z únosu dítěte a sexuálního styku s dítětem a po mezinárodním pátrání, které následovalo po Meganině zmizení, byl u Lewes Crown Court odsouzen k trestu odnětí svobody na pět a půl roku.


Johana Nejedlová: „Chodila jsem se svým učitelem ze střední školy. Vše začalo již v polovině mého prvního ročníku, tedy v době, co mi bylo 15, a pokračovalo následujících 4,5 roku. V době, kdy jsme si spolu začali, mu bylo 30. Ačkoliv jsem se po celou dobu trvání vztahu i po jeho ukončení přesvědčovala, že na tom není nic špatného, protože nikdy nedošlo k sexuálnímu nátlaku, až po ukončení mi došlo, že to není tak jednoduché. Šlo o velmi mocensky nevyrovnaný vztah, což se propisovalo do spousty rovin našeho fungování.”

„Učitel u nás na gymnáziu (4letém) naháněl studentky, měl paralelně několik milenek z jejich řad a psal nechutné zprávy na Messengeru dalším studentkám, i těm, u kterých to bylo vyloženě nevyžádané.”

Tohle jsou dva z 200 příběhů, které jsme nasbírali o sexuálním obtěžování a nevhodných vztazích na základkách a středních. Obrací se na nás totiž čím dál víc studujících, vyučujících i škol, které si s obtěžováním nebo se vztahy vyučujících se studujícími na ZŠ a SŠ nevědí rady.  (??!? JČ)

 

Máme i nová data od NMS – 1,5 % dotázaných lidí v Česku, tedy přibližně 120 000 lidí, zažilo osobně sexuální vztah s vyučujícím na ZŠ nebo SŠ. Oproti tomu veřejnost problém chápe a shodne se na tom, že tohle není ok a je potřeba to řešit. ❤

Chceme proto, aby MŠMT připravilo metodiku, která školám pomůže jak s prevencí, tak s řešením a dá jim jasný návod, jak postupovat, pokud se interně prokáže závažné nevhodné chování. Největší úskalí, se kterým se nám školy svěřují, je totiž to, že neví, jak mají dotyčného vyučujícího nebo vyučující propustit.

Přidejte se k nám a podepište petici, kterou předáme ministru Plagovi.



Pozn. JČ: Jakto, že "školy nevědí, jak k problému přistupovat?" Sex učitelů se studentkami je absolutně nepřípustný, protože jde o totálně nerovný vztah, je to na úrovni znásilňování. Reakcí školy musí být okamžité vyhození učitele a jeho trestní stíhání. Co je to za stát, proboha, Česká republika?¨

Citace z britského práva:


Zákon o „zneužití důvěry“

Pokud se osoba starší 18 let nachází ve specifickém „postavení důvěry“, představuje trestný čin jakákoli sexuální aktivita s osobou mladší 18 let.

Tento zákon platí od vstupu v platnost zákona o sexuálních trestných činech (novela) z roku 2000 v lednu 2001 a vztahuje se i v případě, že je vztah konsensuální. Před přijetím tohoto zákona byla jediným problémem věková hranice pro pohlavní styk, která činila 16 let.

Ve školním prostředí se tento zákon vztahuje na situace, kdy dítě navštěvuje denní školní docházku a daná osoba pracuje na stejném místě jako dítě, i když daná osoba dítě neučí.

Zákon o zneužití důvěry je však v současné době omezen na určitá regulovaná prostředí a pozice. Patří mezi ně vzdělávací a pečovatelská zařízení, kliniky, nemocnice, dobrovolné dětské domovy, rezidenční rodinná centra a zařízení trestního soudnictví. Vztahuje se tedy například na učitele, sociální pracovníky a lékaře.

Vztahy mezi učiteli a žáky, které porušují tento zákon, jsou předmětem intenzivního zájmu médií a veřejnosti.

Incidenty se neomezují pouze na starší učitele a mladší žačky. V listopadu 2014 byla učitelka chemie z veřejné školy v Bedfordu propuštěna po slyšení před disciplinární komisí National College of Teaching, která uznala, že došlo k „zjevnému selhání při ochraně a dohledu nad žáky v její péči“.

I když mají strany pocit, že mají „upřímný vztah“, odborníci na ochranu dětí jej stále považují za zneužívající, jednoduše proto, že se jedná o nevyvážený mocenský vztah a dospělý je pachatelem, protože zneužívá svou moc, autoritu a postavení.


Zdroj  v angličtině ZDE 


