O neuvěřitelně zanedbané situaci na českých školách. Prý "si nevědí rady", co s tím udělat...
2. 6. 2026
Pokud se osoba starší 18 let nachází ve specifickém „postavení důvěry“, představuje trestný čin jakákoli sexuální aktivita s osobou mladší 18 let. Tento zákon platí od vstupu v platnost zákona o sexuálních trestných činech (novela) z roku 2000 v lednu 2001 a vztahuje se i v případě, že je vztah konsensuální. Před přijetím tohoto zákona byla jediným problémem věková hranice pro pohlavní styk, která činila 16 let. Ve školním prostředí se tento zákon vztahuje na situace, kdy dítě navštěvuje denní školní docházku a daná osoba pracuje na stejném místě jako dítě, i když daná osoba dítě neučí. Zákon o zneužití důvěry je však v současné době omezen na určitá regulovaná prostředí a pozice. Patří mezi ně vzdělávací a pečovatelská zařízení, kliniky, nemocnice, dobrovolné dětské domovy, rezidenční rodinná centra a zařízení trestního soudnictví. Vztahuje se tedy například na učitele, sociální pracovníky a lékaře. Vztahy mezi učiteli a žáky, které porušují tento zákon, jsou předmětem intenzivního zájmu médií a veřejnosti. Každý si jistě pamatuje případ Jeremyho Forrestera, učitele matematiky z East Sussexu, který v roce 2012 uprchl do Francie s patnáctiletou studentkou Megan Stammersovou. Byl obviněn z únosu dítěte a sexuálního styku s dítětem a po mezinárodním pátrání, které následovalo po Meganině zmizení, byl u Lewes Crown Court odsouzen k trestu odnětí svobody na pět a půl roku. Incidenty se neomezují pouze na starší učitele a mladší žačky. V listopadu 2014 byla učitelka chemie z veřejné školy v Bedfordu propuštěna po slyšení před disciplinární komisí National College of Teaching, která uznala, že došlo k „zjevnému selhání při ochraně a dohledu nad žáky v její péči“. I když mají strany pocit, že mají „upřímný vztah“, odborníci na ochranu dětí jej stále považují za zneužívající, jednoduše proto, že se jedná o nevyvážený mocenský vztah a dospělý je pachatelem, protože zneužívá svou moc, autoritu a postavení. Zdroj v angličtině ZDE
