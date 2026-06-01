Channl 4 News: Hrozí na Blízkém východě nyní totální válka?
1. 6. 2026
Moderátorka, Channel 4 News, 1. června 2026, 19 hodin:
V uplynulé půlhodině Donald Trump prohlásil, že měl velmi plodný telefonický rozhovor s Hizballáhem, přičemž uvedl, že se dohodli na zastavení všech bojových akcí. Řekl také, že hovořil s Benjaminem Netanjahuem, načež Trump uvedl, že do libanonského hlavního města nevstoupí žádné izraelské jednotky.
Z Izraele ani od Hizballáhu zatím nepřišel žádný komentář k tomu, že izraelský premiér nařídil své armádě bombardovat jižní Bejrút.
Benjamin Netanjahu také nařídil izraelským jednotkám postoupit za nárazníkovou zónu v jižním Libanonu. O víkendu izraelské jednotky obsadily středověký hrad Beaufort severně od řeky Litani, čímž Izrael získal strategickou výhodu nad jihem.
A nyní se jednotky pokračují v postupu 10 kilometrů na sever směrem k řece Zorani. Pro obyvatele žijící jižně od této oblasti byly vydány evakuační rozkazy. Situace se opakuje i v Gaze, kde Netanjahu minulý týden prohlásil, že nařídil svým jednotkám postoupit za žlutou linii, na které se loni v říjnu dohodl s USA a která Izraeli zajišťovala kontrolu nad přibližně 53 % Gazy, zatímco nyní si Izrael nárokuje 70 % území. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsun se k nám nyní připojuje z Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Jackie, tento region dnes v noci opět stojí na pokraji potenciální totální války. Jak jste právě řekla, prezident Trump prohlásil, že k tomu nedojde. Ale děje se toho hodně. Došlo k potyčkám mezi USA a Íránem. Američané tvrdí, že Írán vystřelil střely na americkou základnu v Kuvajtu. Byly zachyceny. A také že u pobřeží Iráku explodovaly dvě lodě. Mohly to způsobit drony.
Hlavní a nejnebezpečnější válečné dějiště je však v tuto chvíli tady v Libanonu. Protože dnes ráno izraelský premiér Benjamin Netanjahu pohrozil, že znovu vybombarduje Bejrút. V posledních týdnech bombardovali jih, ale ne hlavní město.
Prezident Trump právě řekl: „Ne, měl jsem s Netanjahuem produktivní hovor a do Bejrútu nepřijedou žádné izraelské jednotky.“
Jednotky? O jednotkách jsme neslyšeli. Slyšeli jsme o bombardování. A on řekl: „Měl jsem také hovor prostřednictvím našich zástupců s Hizballáhem.“
Američané obvykle s Hizballáhem nemluví. To je zajímavé, protože Hizballáh vystřeluje drony s optickými vlákny do Izraele a proti izraelským jednotkám, které okupují část jižního Libanonu.
Co se tedy děje? Děje se to, že Íránci vyhrožují. Řekli: „Zastavíme všechna jednání. Vypustíme Húsie v Rudém moři, pokud Izraelci bombardují Bejrút. Hodně tedy záleží na tom, co se dnes večer v Bejrútu stane nebo nestane. Patová situace.
Zkušenost naučila obyvatele Dahiru, jižního předměstí Bejrútu, brát izraelské hrozby vážně. Naloží tedy děti do auta nebo na motorku a okamžitě odjíždějí, i když právě dorazili z jiného místa, které Izrael již zasáhl.
Žena: "Jsme z jihu. Včera jsme přijeli do Dahiru a teď odjíždíme.
Vracíme se na jih. Už dost ponížení."
Reportérka: Upřímně, už dost ponížení. Jiní se vrátili domů po údajném příměří. Kolikrát už museli opustit svůj dům? Čtvrtýkrát, bohužel. Izrael však tyto rodiny považuje za lidské štíty pro Hizballáh.
Netanjahu: Ministr obrany a já jsme nařídili IDF, aby zaútočila na teroristické cíle v Bejrútu. V žádném případě nemůže Hizballáh útočit na naše města a občany, zatímco jejich teroristické velitelství v Bejrútu, v Dahiru, zůstává nedotknutelné.
Reportérka: Izrael pokračoval v útocích na Nabatiyu a další města na jihu Libanonu, kde rozšiřuje oblast, kterou okupuje. Záchranáři spěchali do nemocnice v Jabalamelu poblíž přístavního města Tyr, která byla těžce poškozena. Je pravda, že Hizballáh ovládá mnoho z těchto míst, ale jsou, nebo byly, domovem statisíců Libanonců. Ve vesnici Arab Salim je zničení úplné.
Pro Američany může být Libanon druhou frontou. Írán však tvrdí, že jakákoli dohoda musí zahrnovat Izrael i Hizballáh.
Íránský mluvčí: Zřejmým důvodem eskalace zvěrstev sionistického režimu v posledních dnech v Libanonu je snaha zničit i tu nejmenší možnost, že by probíhající diplomatické procesy vedly ke zlepšení situace. A opět za to nesou odpovědnost USA. Nemůžeme považovat USA a sionistický režim za dva samostatné aktéry.
Reportérka: Hizballáh dnes zveřejnil další záběry ze svých dronů s optickými vlákny. USA tvrdí, že Hizballáh nespolupracuje, a proto daly Izraeli povolení k obnovení útoků na Bejrút. Írán říká, že pokud tak učiní, obnoví útoky na Izrael.
Izraelské obranné síly zveřejnily fotografie, na nichž jsou jejich vojáci zachyceni při dobývání hradu Beaufort o víkendu. Před osmi stoletími zde bojovali křižáci a Saladin. Izrael naposledy dobyl hrad v roce 1982 a opustil ho o 18 let později. Mohou si ho udržet, jak dlouho budou chtít. Ale zatímco izraelská palebná síla může oslabit nepřítele, jako je Hizballáh, historie naznačuje, že ho nedokáže porazit. Jejich vlajky možná teď vlají, ale kameny už to všechno viděly.
Moderátorka: Gideon Levy je komentátor deníku Haaretz a připojuje se ke mně nyní z Tel Avivu. Jak Lindsay říkala, v poslední hodině jsme se od prezidenta Trumpa na sociálních médiích dozvěděli, že měl, jak to nazval, velmi produktivní hovor s Benjaminem Netanjahuem. Do Bejrútu žádné jednotky nepošle. Co si o tom myslíte?
Gideon Levy: Za prvé, žádný plán na vyslání vojsk do Bejrútu neexistoval. Existoval plán, veřejně oznámený plán, na bombardování Bejrútu. A Donald Trump, jak je pro něj typické, nás opět nechává bez jasného obrazu situace. Vše nyní závisí na něm. Nemůžeme přehánět, a v tom s vámi, paní reportérko, naprosto souhlasím, nemůžeme přehánět, jak dramatický je tento okamžik, protože jde opravdu o to, zda Donald Trump zastaví Izrael, nebo zda Izrael zešílí a obnoví válku v Libanonu v plném rozsahu.
Což okamžitě přinese válku s Íránem v plném rozsahu a celý Blízký východ bude opět pod palbou. A tyhle hodiny jsou opravdu dramatické. Izrael nemá nic. Promiňte, pokračujte.
Moderátorka: Promiňte, že vás přerušuji, ale co tím Netanjahu vlastně sleduje? Snaží se v Libanonu zvýšit sázky, aby zabránil Trumpovi podepsat dohodu s Íránem? Je to jeho taktika?
Gideon Levy: Existuje více než jeden cíl Netanjahua, o němž se spekuluje. Mohu říci, co to není. Nemá to nic společného s bezpečností Izraele. Celá přítomnost IDF v Libanonu se nyní týká pouze obrany vojáků, což je směšné. Jsou tu ty drony, které každý den zabíjejí dalšího izraelského vojáka, a IDF hledá způsoby, jak tomu zabránit. Jediným způsobem, jak tomu zabránit, je ale vrátit se do Izraele.
Co se týče dalších úvah, můžete si myslet, že Netanjahu chce obnovit válku s Íránem a dělá vše pro to, aby jakoukoli dohodu sabotoval. Tady však neuspěje, protože Donald Trump je, myslím, docela rozhodný v tom, že se nechce vracet k válce s Íránem. Dalšími faktory mohou být i domácí záležitosti. Volby, soudní proces, to vše je v pozadí. Hledá válku také v Gaze. Nezapomeňte, že Gaza je stále otevřenou ranou a neměla by být zapomenuta. Takže nyní čelíme opravdu výzvě, především pro Donalda Trumpa. Nemůže Netanjahua zastavit jedním telefonátem. Jen doufám, že to udělá.
Moderátorka: Už říká, že měl tento produktivní hovor, jak tomu sám říká. Ale pokud to směřuje k mírové dohodě, je to pro Netanjahua strategická porážka? K žádné změně režimu nedošlo. Válka zřejmě upevnila vliv Islámské republiky v zemi. Nemůže se s tou porážkou smířit, že?
Gideon Levy: Řekla jste to velmi přesně. Je to porážka. Mimochodem, v každém případě to bude porážka. Jedinou otázkou je, zda to bude s větším krveprolitím, nebo zda to teď skončí. Na domácí scéně čelí Netanjahu mnoha výzvám. Jak víte, volby jsou za pár měsíců, a proto se snaží obnovit válku na jakékoli možné frontě. Bude to Gaza? Bude to Libanon? A nejsem si jistý, zda mu to pomůže. Na druhou stranu je Netanjahu kouzelník a v mnoha případech v minulosti jsme si byli jisti, že to je konec jeho kariéry, a přesto je tu stále. Uvidíme tedy v příštích měsících, ale nejde o domácí politiku. Nyní je skutečně v sázce celý Blízký východ.
