Investice do dronů za 55 miliard dolarů bez doktríny bojovou sílu nekoupí
1. 6. 2026
Poučení je jasné: Dron bez doktrinálních koncepce pro nasazení, zásadních změn ve struktuře sil, vycvičených operátorů a jednotek, vzdělaných lídrů, údržbových systémů, integrace zpravodajských informací a personálních politik není vůbec zbraňovým systémem — je to jen aktivum v tabulce.
Vzpomeňte si na dron Predator v raných letech válek v Afghánistánu a Iráku. Když armáda rozšířila operace s drony, úzkým hrdlem nebyla letadla, ale podpůrná struktura pro 150 osob, kterou každá platforma potřebovala, a roky, které letectvo potřebovalo k vybudování výcvikových kanálů a institucionálních rámců pro její podporu.
Jak poznamenal ministr obrany Bob Gates, největší výzvou u bezpilotních systémů bylo jejich nasazení.
Dnes je méně než dvě procenta investic do autonomního válčení směřováno na doktrínu a integraci. Neexistuje žádný společný rámec pro velení autonomním formacím ve velkém měřítku. Výcvikové programy zatím nevytvářejí lídry schopné zakódovat záměr velitele do strojově spustitelných parametrů. Zpětné vazby, které učinily ukrajinskou dronovou válku tak adaptivní, zatím nemají strukturální ekvivalent v americkém systému.
Jde o to, že investice je dobrá. Problém je však v preferencích a proporcionalitě. Rusko se přizpůsobuje za živých bojových podmínek. Čína studuje výsledky. USA riskují, že utratí více než obě zmíněné země, zatímco zaostávají v otázce, která nakonec rozhodne o efektivitě.
Místo toho musíme zajistit, aby peníze měly instituce, které je podporují, a lidi, kteří je dokážou posunout.
Kongres by tedy měl:
Za prvé, řídit a vyčlenit alespoň 5 % financování na doktrínu, výcvik a návrh sil.
Za druhé, měl by do akvizičních procesů zahrnout kontinuální zpětnou vazbu, místo spoléhání se na statické smluvní požadavky.
Za třetí, mělo by vyžadovat pravidelné hlášení o adaptačních cyklech — tedy jak rychle jsou operační lekce začleněny do doktríny, výcviku a nákupů.
