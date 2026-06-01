Trumpův oficiální zdravotní stav: Otoky nohou, podráždění měkkých tkání
1. 6. 2026
NEW: The White House releases President Trump’s doctors’ memo.— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) May 30, 2026
Trump podstoupil každoroční prohlídku v Národním vojenském lékařském centru Waltera Reeda dne 26. května. Tehdy uvedl na Truth Social, že všechna čísla jsou "neuvěřitelná", ale administrativa ten den nezveřejnila podrobnou zprávu. Později prezidentův lékař Sean Barbabella poslal tuto zprávu tiskové tajemnici prezidenta Caroline Leavitt.
"Toto komplexní preventivní vyšetření zahrnovalo důkladnou analýzu všech diagnostických a laboratorních testů provedených za poslední rok, stejně jako konzultace s 22 specializovanými lékaři zdravotnických zařízení po celé zemi," uvádí dokument.
Barbabella poznamenal, že zveřejňují data, která prezident sám dovolil zveřejnit. Podle dokumentu jsou většina jeho tělesných systémů i laboratorní testy v normálním rozmezí. Lékaři zaznamenali mírné otoky nohou, které "se oproti loňsku zlepšily".
Také vysvětlili modřiny na Trumpově těle a označili je za "mírné podráždění měkkých tkání rukou". Vzhled kožních lézí je údajně spojen s "častým podáním ruky na pozadí profylaktického užívání aspirinu, což je běžný a neškodný vedlejší účinek aspirinové terapie". Zpráva také uvádí, že prezident používá léky ke kontrole hladiny cholesterolu.
Barbabella uvedl, že "Trumpův kardiovaskulární věk je asi o 14 let nižší než jeho skutečný věk". Také získal 30 bodů z možných 30 v Montrealském kognitivním hodnocení kognitivních schopností.
Lékaři dospěli k závěru, že devětasedmdesátiletá hlava Bílého domu "je zcela schopná vykonávat všechny povinnosti vrchního velitele a hlavy státu".
