Lživá propaganda zafungovala!
29. 5. 2026
Důrazně se ohrazuji proti výrokům ministra Aleše Juchelky ve včerejších Událostech, komentářích na ČT24! píše Klára Laurenčíková.
Aleš Juchelka řekl veřejně, že: “Bývalá vládní zmocněnkyně
snížila peníze na zdravotně postižené z 5 milionů Kč na 3 miliony Kč.
Ministr teď panu Krásovi a jeho spolku NRZP samozřejmě opět ty 2 miliony
vrátí”.
Většina
lidí, kteří sledují tento pořad a nemohou znát detaily tématu, si
odnáší závěr - Aleš Juchelka je hodný člověk, dá lidem se zdravotním
postižením peníze, které jim zlá předchozí vláda (potažmo její
zmocněnkyně) sebrala. Konec. Hotovo. Lživá propaganda zafungovala!
Realita: Úřad vlády, který desítky let skrze Odbor lidských práv rozděloval dotace na podporu organizací, jež pomáhají lidem se zdravotním postižením a vážným onemocněním, měl každoročně objem prostředků 22.5 mil. Kč.
Do programu se hlásilo každoročně více než 50 spolků osob se zdravotním postižením z celé ČR s celkovými požadavky více než 40 mil. Kč. Vždy bylo podpořeno cca 30 spolků avšak cca 20 zůstávalo bez podpory - peněz nebylo dost pro všechny.
Pro představu - žadateli byly spolky jako např. Unie ROSKA (pacienti s roztroušenou sklerózou), Svaz neslyšících, Svaz pro pomoc lidem s mentálním postižením, Sjednocená organizace nevidomých apod.
Spolek NRZP Václava Krásy dostával mnoho let a vlád po sobě téměř automaticky 5 mil. Kč z tohoto programu - tedy celou jednu 1/4! Horní hranice o kterou subjekty mohly žádat byla pevně stanovena a to právě částkou 5 mil. Kč. Za mého působení jsme podmínky pro žadatele upravili tak, aby horní hranice byla ne 5 mil. Kč, ale 3 mil Kč a mohli jsme tak podpořit více žadatelů - mnohdy menších, ale velmi potřebných z různých koutů naší země. Změnu projednala Rada vlády pro osoby se zdravotním postižením.
Václav Krása se snažil naše rozhodnutí zvrátit, premiér Petr Fiala nás však podpořil a tak spolek NRZP soutěžil s ostatními organizacemi a měl možnost dosáhnout, až na 3 mil Kč podpory - nikoliv však automaticky a na úkor ostatních. Objem celkových prostředků je stálý a podařilo se mi jej uhájit i v letech, kdy docházelo na mnoha rezortech k vládním škrtům. Tedy žádná redukce objemu dotací na podporu lidí se ZP nenastala.
Naprosto alarmující byl dále pak výrok Aleše Juchelky o tom, že panu Krásovi a jeho spolku automaticky dá opět o 2 miliony Kč více. Kde je prosím transparence a férová soutěž dotačního řízení? Jak k tomu přijdou ostatní žadatelé, kteří poctivě chystají své projekty a věří ve spravedlivé podmínky posouzení žádostí? Toto se teď bude dít po přesunu odborných týmů a dotačních programů z Úřadu vlády na ministerstva? Je to neakceptovatelné a neetické a proti všem pravidlům nakládání s veřejnými prostředky!
Poslední trpkou třešinkou na dortu pak byl kopanec do neziskových organizací a věta “Neziskovky jsou v Radách vlády proto, aby si přihrávaly dotace”. Je to další lež a naprosto neuctivý přístup k těm, kdo dobrovolně desítky let státu pomáhají svou expertízou v mnoha potřebných oblastech!
Děkuji velmi za případné šíření tohoto postu, jen tak se lze manipulaci a šíření nepravd ve veřejném prostoru ubránit
