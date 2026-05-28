Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček odmítá poskytnout informace o podezřelých vývozech zbraní z Česka do Izraele
28. 5. 2026 / Radomír Silber
Zmínku o možném policejním šetření či soudním přezkumu považuje vicepremiér za zastrašování a nátlak
První místopředseda vlády České republiky a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, rozhodnutím č.j.: MPO 55653/2026 datovaným 21. května 2026 odmítl poskytnout veřejnosti informace o zvýšeném vývozu zbraní, munice a vojenského a vojensky využitelného materiálu z České republiky do okupační mocnosti lzraele v roce 2024, tedy v době antihumánní blokády Pásma Gazy a útoků Izraele a izraelských kolonizátorů a extremistů na Gazu a na okupovaný Západní břeh Jordánu.
Mezinárodní právo, ale i česká legislativa zakazuje vývoz zbraní do oblastí válečného konfliktu a zejména subjektům podezřelým z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a z teroristického jednání.
Dále vicepremiér Havlíček argumentuje i tím, že by tyto informace mohly „ohrozit občany ČR v zahraničí, když by poskytnuté požadované informace týkající se jak realizovaných vývozů do lzraele, tak i realizace opatřeni k naplnění mezinárodních závazků, mohly být nežádoucím způsobem dezinterpretovány tak, aby je mohla teroristická organizace Hamás, Hizbaláh a další na ně napojené teroristické organizace zneužít“.
V souvislosti s tím, že utajování a odpírání informací o licencování a transferu zbraní, munice a vojenského a vojensky využitelného materiálu do Izraele v době po vydání podnětů premiéra Netanjahua a ministra obrany Yoava Galanta ke genocidě a po vyhlášení blokády Pásma Gazy by mohla šetřit Policie ČR a přezkoumat soud, reaguje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu velice ostře.
Karel Havlíček je mimořádně rozhořčen obdrženým sdělením, že totální odepření informací vzbuzuje „Podezření na krytí možné trestné činnosti a porušování zákonů“, které „může prospět pouze osobám a institucím podezřelým z porušování platných zákonů a závazků k mezinárodním úmluvám, které vydávaly licence a umožnily transfer zbrani, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti působnosti okupační mocnosti lzraele a do oblasti vojenského konfliktu a okupačního teroru sil podezřelých z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a z teroru proti okupovanému obyvatelstvu.“
Na toto podezření Karel Havlíček až překvapivě podjatě reaguje obviněním žadatele o informace, že údajně: „K těmto tvrzením je nutno uvést, že je lze vnímat jako neadekvátní nátlak na příslušné úřední osoby, když jsou obviňovány z možných trestných činů či podílení se na nich. Tento nátlak pak žadatel graduje v závěru svého rozkladu, když stupňuje svůj nátlak zastrašováním policejním šetřením“.
Je ovšem skutečností, která již byla dříve zveřejněna, že vývoz zbraní, munice a vojenského a vojensky využitelného materiálu z České republiky do Izraele významně vzrostl právě v roce 2024 v době blokády Gazy, její záměrné plošné devastace a silných útoků izraelské okupační armády na civilní obyvatelstvo, zdravotníky a novináře. Podezření, že vláda a odpovědné úřady České republiky porušily ústavní závazky republiky k Chartě OSN a k mezinárodním úmluvám a jednaly i proti platným zákonům, když umožnily vývoz zbraní do okupační mocnosti, a mohly tak ohrozit nejen oběti válečného konfliktu a okupačního teroru, ale i české občany, je proto velmi vážné.
Zprávu zpracoval Radomír Silber, Ph.D.
Zdroje:
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím datovaná 23.3. 2026
Rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu datované 7.4.2026
Odvolání proti rozhodnutí MPO datované 9.4.2026
Rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka datované 21.5.2026
