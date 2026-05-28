Extrémní vedra v Evropě jsou „krutou připomínkou“ klimatické krize, varuje šéf OSN
28. 5. 2026
Simon Stiell uvedl, že spalování fosilních paliv je příčinou intenzivních vln veder, zatímco Velká Británie a Francie překonaly teplotní rekordy v několika po sobě jdoucích dnech
Šéf OSN pro klima uvedl, že extrémní předčasné vedro, které zasáhlo části západní Evropy, je „brutální připomínkou eskalujících dopadů klimatické krize“, poté co Francie a Velká Británie zaznamenaly nové teplotní rekordy pro měsíc květen ve dvou po sobě jdoucích dnech.
Simon Stiell, výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, ve středu uvedl, že „hlavním viníkem“ je spalování uhlí, ropy a plynu lidstvem – což je známo jako hlavní příčina změny klimatu.
„Věda jasně dokazuje, že klimatické změny způsobené člověkem vedou k častějším a extrémnějším vlnám veder,“ řekl Stiell, zatímco Francie, Španělsko a Velká Británie se potýkaly s teplotami, které se obvykle vyskytují v červenci nebo srpnu.
„Ochrana lidských životů, podniků a ekonomik před extrémním horkem a mnoha dalšími prudce rostoucími náklady spojenými s klimatickými změnami je klíčovou záležitostí pro každý národ a začíná to mnohem rychlejším zbavením se závislosti na fosilních palivech.“
Válka na Blízkém východě odhalila „stoupající náklady“ závislosti na fosilních palivech a nutnost přejít na čistší zdroje energie, uvedl Stiell a poukázal také na teploty přesahující 43 °C v Indii, kde úřady hlásí úmrtí v důsledku úpalu.
Teplota 35,1 °C byla zaznamenána v úterý v londýnských Kew Gardens, uvedla britská meteorologická služba Met Office, čímž byl překonán rekord 34,8 °C stanovený o den dříve. Naměřené hodnoty snadno překonaly předchozí rekord 32,8 °C, který byl zaznamenán v roce 1922 a vyrovnán v roce 1944.
Francie, kde se ve středu očekávaly lokální teploty až 39 °C, zaznamenala v úterý také nejteplejší květnový den v historii, kdy národní index tepla, průměr 30 měření po celé zemi, dosáhl 24,8 °C a překonal tak pondělních 24,6 °C – což bylo samo o sobě rekordem.
Národní meteorologická služba Météo-France uvedla, že „teplotní kopule“ – s teplem zadržovaným vysokotlakou frontou – způsobuje teploty až o 13 °C vyšší, než je pro toto roční období obvyklé.
Sedmnáct z 96 francouzských správních departementů, včetně Paříže, bylo na čtvrtek zařazeno do oranžového stupně výstrahy před vysokými teplotami, což je druhý nejvyšší stupeň, který vyžaduje, aby obyvatelstvo „bylo velmi ostražité a přijalo preventivní opatření“. Dalších 29 departementů bylo pod mírnějším žlutým varováním.
Vědci uvedli, že s oteplováním Země se extrémní vlny veder, které byly v minulosti omezeny na vrchol léta, stávají častějšími a intenzivnějšími a vyskytují se také dříve a později v roce, čímž ohrožují více lidí.
„Víme bez stínu pochybnosti, že události, jako je tato, jsou pravděpodobnější a závažnější kvůli klimatickým změnám způsobeným našimi emisemi skleníkových plynů zadržujících teplo,“ řekl Peter Thorne, ředitel klimatického výzkumu na Maynooth University v Irsku – kde byla v pondělí zaznamenána rekordní květnová teplota 28,8 °C. „Mnohé z těchto rekordů, zejména ve Velké Británii a Francii, jsou však neuvěřitelně šílené.“
Francouzské úřady v úterý oznámily nejméně sedm úmrtí přímo či nepřímo souvisejících s vysokými teplotami – dva účastníky sportovních akcí a pět utonulých, kteří hledali úlevu v koupalištích. Britské úřady uvedly, že od neděle se v Anglii utopili čtyři teenageři.
Ve Španělsku, kde by teploty mohly tento týden dosáhnout 40 °C, byla pro Baskicko vydána oranžová meteorologická výstraha, protože se předpovídá, že ve středu by v této severní oblasti mohlo být až 37 °C. Pro jižní regiony byly předpovězeny teploty od 36 °C do 38 °C, přičemž v jihozápadním městě Badajoz by mělo být až 38 °C.
Španělský státní meteorologický úřad Aemet uvedl, že v celé zemi již byly zaznamenány teploty, které jsou běžnější v červenci, a že toto horko je „charakterističtější pro psí dny, nejteplejší období roku“.
Rubén del Campo, mluvčí Aemet, dodal: „Jak tato epizoda, tak atmosférický jev, který ji způsobuje, jsou nedílnou součástí klimatických změn a toho, co bylo pozorováno v posledních letech.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse