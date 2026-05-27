Írán oběsil dalšího protestujícího, desítkám dalších hrozí poprava
27. 5. 2026
Podle organizací na ochranu práv byly od obnovení poprav během války v březnu oběšeny asi tři desítky mužů na základě obvinění souvisejících s protesty, členstvím v zakázaných opozičních skupinách nebo špionáží.
Posledním mužem, který byl oběšen, byl Abbas Akbari, který byl obviněn z útoku na oficiální budovu v Nainu ve střední provincii Isfahán během vrcholu protestního hnutí v lednu.
"Hlavním účelem těchto poprav je vzbudit ve společnosti strach a zabránit budoucím protestům," řekl ředitel norské nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) Mahmúd Amiri Mugaddam.
Dodal, že nárůst poprav nevedl k žádným "vážným politickým důsledkům pro Islámskou republiku".
"Pokud se politické náklady na popravy nezvýší, pravděpodobně budeme svědky pokračování a dokonce eskalace každodenních poprav v následujících týdnech a měsících," řekl.
Skupina Hengaw, rovněž se sídlem v Norsku, popsala popravu jako "jasný příklad státem schváleného zabíjení, jehož cílem je zastrašit společnost a potlačit legitimní právo lidu protestovat".
Webová stránka justice Mizan Online popsala Akbariho jako "jednoho z ozbrojených vůdců" protestů v jeho regionu.
IHR a Hengaw uvedly, že Írán od začátku války již popravil 15 lidí na základě obvinění souvisejících s protesty v roce 2026. Další muž byl ve stejném období popraven na základě obvinění souvisejících s protesty v roce 2022.
Třináct mužů bylo také oběšeno kvůli vazbám na zakázané opoziční skupiny, včetně zakázaných Lidových íránských mudžáhedínů (PMOI nebo její perská zkratka MEK), ale také kvůli zakázaným kurdským a sunnitským balúčským organizacím.
Mezitím bylo podle IHR devět mužů popraveno na základě obvinění ze špionáže.
Írán v neděli oběsil Mudžtabu Kiana za špionáž poté, co ho odsoudil za sdílení informací během války, uvedl Mizan. Jeho poprava byla první na základě obvinění spojených s touto válkou.
IHR také ve středu uvedla, že dva iráčtí muži byli oběšeni na základě obvinění ze špionáže. Jejich oběšení nebylo v Íránu mediálně oznámeno.
Amnesty International ve čtvrtek uvedla, že nejméně 78 "protestujících, disidentů a dalších s reálnými nebo domnělými vazbami na zakázané opoziční skupiny" je odsouzeno k trestu smrti a hrozí jim poprava.
Hengaw v pondělí uvedl, že soud odsoudil čtyři obžalované k trestu smrti a další čtyři k trestu odnětí svobody v případu smrti člena milice Basídž v teheránském okrese Ekbatan v roce 2022.
"Obžalovaní byli odsouzeni k trestu smrti bez přístupu k právníkům nebo dostatečné příležitosti k přednesení své obhajoby, navzdory značným nejasnostem a nedostatkům ve spise," uvedl Hengaw a dodal, že jsou "vážně ohroženi popravou".
Mezitím americká agentura Human Rights Activists News Agency uvedla, že nejvyšší soud zrušil rozsudky smrti vydané Muhammadrezovi Madžidovi-Aslovi a jeho manželce Bitě Hemmati v případu spojeném s protesty v lednu 2026.
Hemmati byla dosud jedinou známou ženou, která byla v těchto protestech odsouzena k trestu smrti. Nejnovější vývoj zatím nebyl íránskou justicí potvrzen.
