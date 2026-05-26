Skutečné nebezpečí islamofobie? Málokdy se projevuje jako nenávist, přesto ovlivňuje myšlení milionů lidí
26. 5. 2026
Rozdíl v tom, jak se prezentuje antisemitismus a nenávist vůči muslimům, zkresluje vnímání veřejnosti, vyvolává napětí a snižuje pocit bezpečí jak v židovské, tak v muslimské komunitě, argumentuje Kenneth Mohammed
O strašlivém teroristickém útoku na Islámské centrum v San Diegu v Kalifornii informovalo v posledních dnech mnoho zpravodajských médií. Jak se však tato zpráva šířila po obrazovkách a zpravodajských kanálech, odhalilo se něco mnohem subtilnějšího: jazyk zpravodajství. Některá média hovořila o „podezřelých teenagerech“ a „třech zemřelých“ namísto zavražděných věřících nebo teroristického útoku na mešitu. Slova mají význam. Utvářejí soucit, naléhavost a ovlivňují to, jak je násilí chápáno. Příliš často se zdá, že slovník teroru a extremismu je nerovnoměrně rozložen; pro některé pachatele je ostřejší, pro jiné zmírněný.
Stále více se šíří pocit, že svět se vrací zpět – ne kvůli dramatickým zlomům, ale kvůli postupné normalizaci nenávisti, hrubnutí veřejného diskurzu a politikům, kteří stále více podněcují rozdělení a rasismus.
Po celém světě prudce vzrostlo protimuslimské násilí: mešity jsou ničeny, ženy v hidžábech napadány, online prostory zaplaveny nenávistí a krajně pravicové pochody otevřeně volají po vymýcení islámu. Takové incidenty však málokdy vyvolávají trvalé pobouření. Objeví se na krátkou dobu, než zmizí v koloběhu zpravodajství.
V USA prezidentství Donalda Trumpa normalizovalo politiku, jako je „zákaz muslimů“, který na 90 dní zakázal cestování do USA ze sedmi převážně muslimských zemí, čímž do imigračních systémů vnesl podezření.
V celé Británii a Evropě si strany jako Reform UK, National Rally a Alternativa pro Německo vybudovaly politický kapitál tím, že islám vykreslily jako neslučitelný s národní identitou.
V Indii se za vlády Narendry Modiho protimuslimské nálady stále více přesouvají z okraje do politického mainstreamu. Provokativní rétorika, násilí davu, diskriminační legislativa a rostoucí marginalizace muslimů jsou důkazem klimatu, které bylo podporováno a nedostatečně zpochybňováno politickými a mezinárodními vůdci. Výsledkem není pouhá předsudek, ale normalizace vyloučení pod rouškou nacionalismu.
V Číně představuje masové zadržování ujgurských muslimů extrémnější formu státem vedeného útlaku, který je široce odsuzován, avšak naráží na omezenou a neudržitelnou globální reakci.
To, co tyto případy spojuje, je jednoduché: muslimská identita není považována za skupinu, kterou je třeba začlenit, ale za problém, který je třeba řešit.
Nedávno britský princ Harry odsoudil antisemitismus a islamofobii, avšak titulky médií převážně zdůrazňovaly jeho poznámky o antisemitismu, zatímco zmínky o islamofobii byly často redukovány na letmé zmínky, pokud vůbec byly uznány. Tato nerovnováha je zákeřná. Ještě znepokojivější je, jak část médií formuje vnímání prostřednictvím selektivního rámování a opomíjení. Nedávný žhářský útok byl široce prezentován jako zaměřený na „bývalou synagogu“, což naznačovalo antisemitismus, přičemž se opomíjelo, že se jednalo o objekt fundraisingové kampaně místních mladých muslimů, kteří již složili značnou zálohu na přeměnu budovy na mešitu a komunitní centrum.
Problémem není to, zda antisemitismus nebo nenávist vůči muslimům existují – oba zjevně existují. Jde o to, že selektivní rámcování zkresluje veřejné vnímání, vyvolává napětí a v konečném důsledku snižuje bezpečnost jak židovských, tak muslimských komunit. V dnešní době, kdy vnímání stále více utváří realitu, může být opomenutí stejně silné jako samotná dezinformace.
Vigilie konaná den po masové střelbě v Islámském centru v San Diegu v Kalifornii, při které byli zavražděni tři lidé. Fotografie: Jae C Hong/AP
Od 11. září globální narativy týkající se terorismu, migrace a geopolitických konfliktů spojují muslimskou identitu s hrozbou. Tyto narativy, posílené politickými vůdci, médii a státní politikou, přetvořily vnímání veřejnosti napříč kontinenty. To, co začalo jako reakce na konkrétní událost, se zpevnilo do trvalé struktury.
To, co odlišuje islamofobii od jiných forem rasismu, je to, že se málokdy projevuje otevřeně rasistickými výrazy. Místo toho je zprostředkována specifickým jazykem, což usnadňuje její obhajobu a ztěžuje její zpochybnění. Trinidadský historik a spisovatel CLR James tvrdil, že rasismus není o postojích, ale o systémech vykořisťování, zatímco psychiatr Frantz Fanon ukázal, že je výsledkem ekonomické a politické nadvlády. Diskriminace přetrvává ne kvůli tomu, čemu lidé věří, ale kvůli tomu, jak je uspořádána moc.
Arun Kundnani ve své knize The Muslims Are Coming tvrdí, že islamofobie přetváří muslimy na „bezpečnostní problém“. Toto rámcování formuje správu věcí veřejných, ekonomiku a mezinárodní vztahy tím, že určuje, komu se důvěřuje a čí práva jsou podmíněná.
Přetrvávání islamofobie je udržováno globální hierarchií empatie, kde nejsou všechny formy rasismu zacházeny stejně. Některé jsou uznávány a jednoznačně odsuzovány; jiné jsou filtrovány skrze jazyk bezpečnosti, kulturních napětí nebo „neúspěšné integrace“. Islamofobie zaujímá tento nejednoznačný prostor; je zřídka otevřeně obhajována, ale je racionalizována způsobem, jakým jiné předsudky nejsou.
Samotný argument o integraci je hluboce pokrytecký. Je ironické, že západní politici poučují migranty o integraci, zatímco mnoho amerických, britských a francouzských „expatriotských“ komunit v Africe, Asii, na Středním východě a v Karibiku zůstává sociálně a kulturně izolovaných. Exkluzivní rezidence, britské hospody, importovaný životní styl a prudce stoupající ceny nemovitostí často vedou k ekonomickému vytlačování místního obyvatelstva, přesto je to málokdy označováno za „selhání integrace“. Zdá se, že tato norma platí pouze v jednom směru.
Následky islamofobie jsou dalekosáhlé. Islamofobie rozděluje společnosti a živí rozkol. Muslimové čelí překážkám v přístupu k zaměstnání, kapitálu a kariérnímu postupu, které jsou často skryté v náborových postupech, což vede k plýtvání talentem a oslabení růstu. Segregace v oblasti bydlení, vzdělávání a veřejného života vede k odcizení, zatímco vyloučení prohlubuje nerovnost a sociální rozdělení. Edward Said ve své knize Orientalismus varoval, že redukce lidí na objekty podezření narušuje pluralismus, na kterém závisí stabilní společnosti.
Média, technologie a geopolitika tento problém ještě prohlubují. Když jsou muslimové běžně spojováni s konflikty a extremismem, předsudky se stávají normou. Konflikty, do nichž jsou zapojeny země s muslimskou většinou, jsou zbaveny nuancí a redukovány na zjednodušující narativy o terorismu. Sociální média tento proces zesilují a urychlují, odměňují pobouření a zplošťují složitost, až se předsudky začínají podobat zdravému rozumu. Tyto narativy nezůstávají omezeny na zahraniční politiku. Prosakují do škol, na pracoviště a do veřejné debaty a utvářejí to, jak jsou komunity vnímány a jak se s nimi zachází. Právě to činí islamofobii tak nebezpečnou: málokdy se hlásí jako nenávist, přesto utváří myšlení milionů lidí.
Stejná logika se promítá i do globálního rozvoje, kde se zdroje přesouvají spíše na sledování občanů než na jejich začleňování. K zemím s muslimskou většinou se příliš často přistupuje z bezpečnostního úhlu pohledu nedůvěry, přičemž pomoc je vázána na boj proti terorismu spíše než na dlouhodobý pokrok a rozvoj. Výsledkem je zkreslená politika, oslabená partnerství a horší spolupráce právě v okamžiku, kdy společné krize – od klimatické krize po imigraci a globální zdravotní situaci – vyžadují pravý opak.
V liberálních demokraciích i autoritářských režimech se islamofobie stala flexibilním politickým nástrojem zakořeněným ve strachu, dezinformacích a historické amnézii. Její charakteristickým rysem je její přípustnost, udržovaná mlčením, selektivním pobouřením a institucionální nejednoznačností. Její důsledky však nejsou ani v nejmenším nejednoznačné.
Má-li rozvoj znamenat inkluzi, spravedlnost a lidský rozkvět, nemůže koexistovat s hierarchiemi empatie, které selektivně uznávají nespravedlnost. Nemůže udržet svět, v němž jsou některé formy rasismu jednoznačně konfrontovány, zatímco jiné jsou odsouvány do pozadí jako nešťastné, ale přijatelné.
Členka Lidové demokratické strany (PDP) z Džammú a Kašmíru protestuje proti napadení kašmírského prodejce šálů v Dehradunu ve Srinagaru v Indii 31. ledna. Fotografie: NurPhoto/Getty Images
V době, kdy je islám vykreslován jako zdroj rozdělení, stojí za to připomenout, že při své pouti do Mekky v roce 1964 se Malcolm X setkal s muslimy všech ras, kteří se společně modlili jako rovní s rovnými, což byla zkušenost, která proměnila jeho chápání rasy a lidské důstojnosti. Odhalila islám zakotvený nikoli ve strachu, ale v univerzálnosti, a odhalila chudobu rasových hierarchií a zkreslení, která je udržují.
Jak varoval spisovatel a aktivista za občanská práva James Baldwin: „Ne všechno, čemu čelíme, lze změnit, ale nic nelze změnit, dokud tomu nečelíme.“ Výzvou není pouze uznat islamofobii jako předsudek, ale rozpoznat její strukturální sílu zakořeněnou ve správě věcí veřejných, ekonomice a globálním řádu. Dokud se tak nestane, zůstane tím, čím se tiše stala: nejvíce tolerovaným předsudkem na světě a jedním z těch, které mají nejzávažnější důsledky.
