Video z flotily: Ben-Gvir si televizní výstupy plné urážek vyzkoušel na Palestincích
22. 5. 2026
Útoky na zahraniční aktivisty vyvolaly celosvětové pobouření ze strany vlád, které však proti násilí páchanému na palestinských vězních
Izraelský krajně pravicový ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir si z týrání zadržených Palestinců udělal jakousi makabrózní vizitku a krutost oslavuje veřejně a často na videu.
Během jeho působení ve funkci se násilí včetně znásilnění, extrémního hladu a ponížení v izraelských věznicích normalizovalo. Organizace na ochranu lidských práv konstatují, že zadržovací centra se pro Palestince stala „mučícími tábory“.
Ben-Gvir se chlubí tím, že stojí v čele „vězeňské revoluce“, a v roce 2024 řekl zákonodárcům: „Jsem hrdý na to, že jsme změnili všechny podmínky“. Opakovaně sdílel záběry z návštěv, při nichž předvádí nebo se podílí na týrání.
Tyto projevy se v Izraeli staly normou a na mezinárodní úrovni byly do značné míry ignorovány až do tohoto týdne, kdy rozšířil model televizně vysílaného týrání i na zahraniční aktivisty.
Více než 400 mužů a žen ze 44 zemí bylo zadrženo izraelskou armádou v mezinárodních vodách, když se pokoušeli plout do Gazy s humanitární pomocí.
Následující den Ben-Gvir zveřejnil video, na kterém bezpečnostní síly týrají zadržené. Obsahovalo záběry, na nichž mává izraelskou vlajkou a posmívá se řadám aktivistů, kteří byli donuceni klečet s rukama svázanýma a čelem k zemi.
Video s titulkem „Vítejte v Izraeli“ vyvolalo okamžitou a ohromnou vlnu odsouzení z celého světa, včetně lídrů Itálie a Kanady, ministrů zahraničí z celé Evropy a – což je možná nejneobvyklejší – amerického velvyslance v Izraeli, Mikea Huckabeeho.
Rozsah globálního pobouření donutil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k veřejnému odsouzení. Ben-Gvirovo chování „není v souladu s hodnotami a normami Izraele“, řekl Netanjahu – ačkoli zapadá do dobře zdokumentované bilance jeho téměř čtyřletého působení ve funkci.
Yara Hawari, spoludirektorka palestinské politické sítě Al-Shabaka, uvedla na sociálních sítích: „Ben-Gvirovo video, které zviditelňuje týrání zadržených aktivistů flotily v izraelském vězení, by nemělo nikoho překvapit – ne pokud jste Palestincům naslouchali byť jen zlomek minuty.“
Izraelská data ukazují, že od útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023 a následné války zemřelo ve vazbě nejméně 98 Palestinců. Mezi nimi je i 17letý mladík, který pravděpodobně zemřel hlady. Izraelský nejvyšší soud opakovaně nařídil vládě, aby ukončila odepírání jídla.
Mezi zdokumentované případy týrání zadržených patří napadení a znásilnění, které zachytily bezpečnostní kamery a které izraelští zdravotníci nahlásili policii. Netanjahu popsal údajné pachatele jako „hrdiny“ a neúspěšný pokus o jejich stíhání jako „zločinný“.
„Trýznivé a neospravedlnitelné“ formy zneužívání zachycené na Ben-Gvirově videu byly proti palestinským vězňům v Izraeli běžně používány, od stresových pozic až po ponižující natáčení, uvedla Tal Steinerová, výkonná ředitelka jeruzalémské lidskoprávní organizace HaMoked.
„Vítáme mezinárodní pozornost věnovanou [zneužívání aktivistů] a Ben-Gvirovým represivním politikám obecně, ale nesmíme zapomínat, že toto se děje Palestincům, stejně jako mnohem horší formy mučení a zneužívání.“
Netanjahu nikdy nekritizoval extrémní zneužívání palestinských zadržených a nedávné vyšetřování New York Times ohledně znásilňování Palestinců, včetně toho ve věznicích, označil za „krvavé pomluvy“ a vyhrožoval, že podá žalobu na tento deník.
Jeho pokus distancovat se od Ben-Gvirova videa vypadal, že má odvést globální pobouření tím, že zneužívání vykreslí jako extremistickou výstřednost, řekl Guy Shalev, výkonný ředitel organizace Lékaři za lidská práva – Izrael.
„Zločiny jsou vykreslovány jako činy neukázněných osadníků, hrubých vězeňských dozorců nebo vojáků jednajících mimo rozkazy. Systematická porušování jsou tak oddělena od tvůrců politiky a od samotného izraelského státu,“ řekl Shalev.
„Legitimita Izraele zůstává nedotčena, zatímco performativní odsouzení umožňují ‚mezinárodnímu společenství‘ zachovat si morální sebeobraz, aniž by se muselo vypořádat se strukturální povahou násilí.“
Mnoho zemí reagovalo na špatné zacházení se svými občany tím, že si předvolalo izraelské velvyslance k formálnímu pokárání. Je nepravděpodobné, že by toto opatření Ben-Gvira znepokojilo, vzhledem k tomu, že je již zapleten do veřejné slovní přestřelky s nejvyšším šéfem izraelských diplomatů, Gideonem Saarem.
Izraelský ministr zahraničí popsal video jako „hanebnou podívanou“, která poškodila zemi. Ben-Gvir kontroval obviněním Saara z měkkého přístupu k „příznivcům teroru“ a dodal, že Izrael „přestal být snadným terčem“.
V souvislosti s videem se také ozývají mezinárodní hlasy volající po sankcích proti Ben-Gvirovi. Několik zemí se na něj již loni takto zaměřilo, včetně Velké Británie, Kanady a Austrálie, s odkazem na podněcování k násilí proti Palestincům.
Od té doby vedl nárůst útoků na okupovaném Západním břehu bývalého izraelského premiéra Ehuda Olmerta k výzvě, aby Mezinárodní trestní soud zasáhl „a zachránil Palestince i nás [Izraelce]“ před násilím osadníků podporovaným státem.
V době, kdy se Izrael připravuje na podzimní volby, mnozí vnímají Ben-Gvirovo video jako předčasný volební materiál, jehož cílem je oslovit ty krajně pravicové voliče, kteří na sociálních sítích sdílejí černé vtipy o nelegálních hladových přídělech pro vězně a nazývají je „Ben-Gvirovým plánem na hubnutí“.
S blížícím se dnem voleb se rasistická rétorika a činy Ben-Gvira a dalších extremistických politiků pravděpodobně ještě vyhrotí. Jejich umírněnější soupeři o palestinských právech či okupaci Palestiny diskutují jen zřídka.
Nejbližší spojenci a obchodní partneři Izraele disponují politickým a finančním vlivem, který může vyvinout skutečný tlak na změnu uvnitř země.
Když izraelští vojáci poškodili krucifix a jiní znesvětili sochu Panny Marie v Libanonu, mezinárodní společenství se mobilizovalo. Čtyři vojáci zodpovědní za tyto incidenty byli na několik týdnů uvězněni a Izrael se omluvil.
Státem schválené týrání Palestinců však nevyvolalo odpovídající požadavky na přijetí opatření. EU, největší obchodní partner Izraele, již více než rok zvažuje návrhy na pozastavení části své dohody o volném obchodu kvůli násilí v okupované Palestině, avšak bez pokroku.
Suhad Bishara, právní ředitelka organizace Adalah, která zastupovala aktivisty z flotily, uvedla: „Je velmi výmluvné, že k silnému mezinárodnímu odsouzení došlo až poté, co se izraelští představitelé veřejně chlubili tímto zneužíváním.
Prohlášení nestačí: dokud Izrael nebude čelit konkrétním důsledkům za překračování jedné červené čáry za druhou, bude zneužívání Palestinců i mezinárodních civilistů dále eskalovat.“
