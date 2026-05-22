Okamžik, kdy Izrael v pátek ráno záměrně zmasakroval zdravotníky

22. 5. 2026

Okamžik, kdy Izrael v pátek ráno záměrně zaútočil na zdravotníky v Deir Qanoun al-Nahr a zmasakroval je.

Aktivisté z mezinárodní flotily Sumud, kteří byli propuštěni z izraelského vězení poté, co Izrael v mezinárodních vodách zadržel humanitární flotilu směřující do Gazy, tvrdí, že byli mučeni, sexuálně zneužíváni a že jim byla upírána základní právní práva.

„Necítím ruce. Mnohokrát mě zbili do žeber. Jestli tohle dělají nám... co pak🇮🇱 asi dělají Palestincům?“

Australská aktivistka uvádí, že zadržení v Izraeli byli vystaveni: 
-sexuálnímu násilí 
-použití taseru
-bití
-injekcím

Osvobozená jihokorejská aktivistka popsala brutální zacházení, kterému byla vystavena během svého zadržení v Izraeli: „Izraelští vojáci mě opakovaně bili a na jedno ucho jsem ohluchla.“

„Šlapali PO nás a ponížili NÁS.“
Palestinská žena s lítostí a hněvem vypráví o tom, jakým týráním musely ženy čelit, když se pokoušely získat mouku v jednom z amerických distribučních center v Gaze. Aktivista z flotily do Gazy Ömer Aslan, známý jako turecký John Wick, popisuje své zážitky z izraelského vězení: „Byl jsem pětkrát zmlácen celkem 27 izraelskými vojáky. Šest lidí mě zmlátilo jen proto, že se podobám Keanu Reevesovi.“ „Ty rány jsem nevydržel ani jeden den; nevinní lidé v Gaze to snášejí už roky. Jediná věc, která mě rozpláče, je to, že v Gaze na tuto humanitární pomoc čekaly tisíce lidí. Udělali jsme, co jsme mohli. Je mi to líto.“

S velkým zármutkem vám musím oznámit, že Ahmed Hariri, milovaný novinář, záchranář a přítel, byl dnes zabit při plnění své humanitární povinnosti, když se pokoušel zachránit zraněné z izraelského leteckého úderu. Zahynul při barbarském trojnásobném úderu v Deir Qanounu. Ahmed byl laskavá duše, rozený pomocník a vynikající fotograf, který dojemně dokumentoval životy a smrt svých kolegů záchranářů. Ahmed byl milován a jeho památka bude požehnáním pro všechny z nás, kteří jsme ho znali. V této fotogalerii uvidíte poslední textovou zprávu zaslanou do skupinového chatu místních novinářů, ve které nám podával zprávy z Deir Qanoun, než se sám stal součástí těchto zpráv. Izrael systematicky útočí na zdravotníky a novináře a zabíjí je. Jedná se o akty genocidy.

Nizozemská aktivistka Jesse Aletta van Schaik, která byla na palubě flotily Global Sumud, konstatuje, že ji Izrael ILEGÁLNĚ UNESL spolu se stovkami dalších lidí. „Sundali mi tričko. Fotili nás. Celou noc s námi zacházeli hrubě.“ „Měla jsem pouta na rukou i nohou. VLEKLI mě po zemi, když jsem nemohla chodit.“ „BILI nás. Ublížili nám všem. Pouta byla tak těsná, že jsem ztratila cit v rukou.“ „Jsou to OBROVŠTÍ SADISTÉ.“ „Hanba každé vládě, která nadále obchoduje s Izraelem. Evropa je SPOLUVINÍKEM. Celý svět je SPOLUVINÍKEM.“

Podívejte se na toho  chlapce... Drží SE otcovy berle, místo aby ho držel za ruku Nizozemská vláda právě schválila zákaz dovozu zboží z nelegálních izraelských osad. 

Jde o třetí vládu v EU po Španělsku a Slovinsku. Další se k nim připojují.

Mezistátní soudní dvůr jasně uvedl, že se podle mezinárodního práva jedná o zákonnou povinnost pro všechny státy


Toto je válečný zločin. Musí to  přestat.

„Izraelský velvyslanec v Dánsku protestuje proti šíření tohoto videa. Pojďme to rozeslat do celého světa.“

