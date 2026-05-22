Okamžik, kdy Izrael v pátek ráno záměrně zmasakroval zdravotníky
22. 5. 2026
BREAKING:
VIDEO | The moment Israel deliberately targeted and massacred paramedics in Deir Qanoun al-Nahr on Friday morning. pic.twitter.com/KsozUicoI9— The Cradle (@TheCradleMedia) May 22, 2026
Aktivisté z mezinárodní flotily Sumud, kteří byli propuštěni z izraelského vězení poté, co Izrael v mezinárodních vodách zadržel humanitární flotilu směřující do Gazy, tvrdí, že byli mučeni, sexuálně zneužíváni a že jim byla upírána základní právní práva.
BREAKING: Global Sumud Flotilla activists released from Israeli custody after Israel seized an aid flotilla bound for Gaza in international waters, say they were tortured, sexually assaulted and denied basic legal rights.— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 22, 2026
🔴 LIVE updates:
„Necítím ruce. Mnohokrát mě zbili do žeber. Jestli tohle dělají nám... co pak🇮🇱 asi dělají Palestincům?“
“I can no longer feel my hands. They've beaten my ribs many times. If they do this to us... what will they🇮🇱 do to the Palestinians?”pic.twitter.com/qMawMSbLGC— The Resonance (@Partisan_12) May 22, 2026
Australská aktivistka uvádí, že zadržení v Izraeli byli vystaveni:
-sexuálnímu násilí
-použití taseru
-bití
-injekcím
Australian activist says detainees in Israel faced:— Earth Hippy 🌎🕊️💚 (@hippyygoat) May 22, 2026
-Sexual assault
-Tasered
-Beatings
-Injections pic.twitter.com/FPzESZOZ3C
Osvobozená jihokorejská aktivistka popsala brutální zacházení, kterému byla vystavena během svého zadržení v Izraeli: „Izraelští vojáci mě opakovaně bili a na jedno ucho jsem ohluchla.“
„Šlapali PO nás a ponížili NÁS.“
A freed South Korean female activist recounted brutal treatment she suffered while detained in Israel:— 🇮🇷🇵🇸🇯🇵 Thoton Akimoto (@AkimotoThn) May 22, 2026
"I was beaten repeatedly by Israeli soldiers and lost hearing in one ear."https://t.co/c2qdfDIwe2
Palestinská žena s lítostí a hněvem vypráví o tom, jakým týráním musely ženy čelit, když se pokoušely získat mouku v jednom z amerických distribučních center v Gaze.
Aktivista z flotily do Gazy Ömer Aslan, známý jako turecký John Wick, popisuje své zážitky z izraelského vězení: „Byl jsem pětkrát zmlácen celkem 27 izraelskými vojáky. Šest lidí mě zmlátilo jen proto, že se podobám Keanu Reevesovi.“ „Ty rány jsem nevydržel ani jeden den; nevinní lidé v Gaze to snášejí už roky. Jediná věc, která mě rozpláče, je to, že v Gaze na tuto humanitární pomoc čekaly tisíce lidí. Udělali jsme, co jsme mohli. Je mi to líto.“
“They trampled on us and humiliated us.”— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 21, 2026
A Palestinian woman speaks with sorrow and anger about the abuses women faced while trying to get flour from one of the American aid distribution points in Gaza. pic.twitter.com/6D8K3iS9Bi
🇹🇷🇮🇱 Gaza flotilla activist Ömer Aslan, well-known as Turkish John Wick, describes his experience in Israeli custody:— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) May 22, 2026
“I was beaten separately 5 times by 27 Israeli soldiers. 6 people beat me up because I resemble Keanu Reeves”
“I couldn’t endure the beatings for even 1 day;… pic.twitter.com/pP4OjrjpnN
S velkým zármutkem vám musím oznámit, že Ahmed Hariri, milovaný novinář, záchranář a přítel, byl dnes zabit při plnění své humanitární povinnosti, když se pokoušel zachránit zraněné z izraelského leteckého úderu. Zahynul při barbarském trojnásobném úderu v Deir Qanounu. Ahmed byl laskavá duše, rozený pomocník a vynikající fotograf, který dojemně dokumentoval životy a smrt svých kolegů záchranářů. Ahmed byl milován a jeho památka bude požehnáním pro všechny z nás, kteří jsme ho znali. V této fotogalerii uvidíte poslední textovou zprávu zaslanou do skupinového chatu místních novinářů, ve které nám podával zprávy z Deir Qanoun, než se sám stal součástí těchto zpráv. Izrael systematicky útočí na zdravotníky a novináře a zabíjí je. Jedná se o akty genocidy.
It is with great sadness that I have to report that Ahmed Hariri, a beloved journalist, paramedic and friend was killed today while carrying out his humanitarian duty attempting to rescue the injured from an Israeli airstrike. He was killed in a barbaric triple-tap attack in Deir… pic.twitter.com/1bTC03huMt— courtneybonneauimages (@cbonneauimages) May 22, 2026
Nizozemská aktivistka Jesse Aletta van Schaik, která byla na palubě flotily Global Sumud, konstatuje, že ji Izrael ILEGÁLNĚ UNESL spolu se stovkami dalších lidí. „Sundali mi tričko. Fotili nás. Celou noc s námi zacházeli hrubě.“ „Měla jsem pouta na rukou i nohou. VLEKLI mě po zemi, když jsem nemohla chodit.“ „BILI nás. Ublížili nám všem. Pouta byla tak těsná, že jsem ztratila cit v rukou.“ „Jsou to OBROVŠTÍ SADISTÉ.“ „Hanba každé vládě, která nadále obchoduje s Izraelem. Evropa je SPOLUVINÍKEM. Celý svět je SPOLUVINÍKEM.“
Podívejte se na toho chlapce... Drží SE otcovy berle, místo aby ho držel za ruku
Dutch activist Jesse Aletta van Schaik, who was onboard the Global Sumud Flotilla, says Israel ILLEGALLY KIDNAPPED her and hundreds of others.— Suppressed News. (@SuppressedNws1) May 22, 2026
“They took off my shirt. Took pictures. Mistreated us all night long.”
“Handcuffs on my hands and feet. They DRAGGED me on the ground… pic.twitter.com/FjmwVn6hF9
Nizozemská vláda právě schválila zákaz dovozu zboží z nelegálních izraelských osad.
Look at the little boy.. He is holding his father’s crutches instead of holding his father’s hand.. pic.twitter.com/xb50QvK4qa— Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) May 21, 2026
Jde o třetí vládu v EU po Španělsku a Slovinsku. Další se k nim připojují.
Mezistátní soudní dvůr jasně uvedl, že se podle mezinárodního práva jedná o zákonnou povinnost pro všechny státy
The Dutch government has just approved import ban on goods from illegal Israeli settlements.— Martin Konečný (@MartinKonecny) May 22, 2026
Third EU government after Spain and Slovenia. Some more underway.
The ICJ made clear this is a legal obligation for all states under international law.https://t.co/EmeJX8dRjK
Toto je válečný zločin. Musí to přestat.
This is war crime. THis has to stop.#Gaza pic.twitter.com/4w8lQUI1yK— Rima🇵🇸 #FreePalestine 🍉 (@RimabestRima12) May 22, 2026
„Izraelský velvyslanec v Dánsku protestuje proti šíření tohoto videa. Pojďme to rozeslat do celého světa.“
The Israeli ambassador to Denmark is protesting the spread of this video. Let's make this go viral all around the world." pic.twitter.com/VlHAMpBCqu— Middle Eastern Affairs (@OpsHQs) May 21, 2026
