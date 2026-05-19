Rusko zasahuje na Příbramsku proti konvoji s pomocí pro Ukrajinu
19. 5. 2026 / Zdeněk Jehlička
čas čtení 1 minuta
Ruské síly dnes dopoledne obsadily konvoj, o kterém proukrajinští aktivisté tvrdí, že je pomocí pro Ukrajinu, píše ironicky právem Zdeněk Jehlička v reakci na bláboly českého tisku tohoto typu:
K tomu účelu Ruské obranné síly zatkly na českém území dva proukrajinské aktivisty Foltýna a Vetchého, které převezly k výslechu do Ruska, zatímco dlouholetou aktivistku Demetrashviliovou údajně donutily líbat ruskou vlajku.
Ministr zahraničí České republiky Macinka prohlásil, že Rusko má právo se bránit, zatímco ministerský předseda Babiš vyslovil politování nad celým incidentem, odsoudil porušování příměří ze strany ukrajinských teroristů a ujistil, že Česká republika má i nadále zájem na dvoustrátním urovnání rusko-ukrajinského konfliktu.
Prezident republiky Pavel projevil lítost nad obětmi dlouholetého sporu, zatímco opozice v čele s Fialou, Kubou, Hřibem, Richterovou, Rakušanem, Havlem, Jacobem, Grolichem, a Kalouskem nadále kritizuje vládu za nedostatečnou podporu Ruska jako jediné civilizace na Dálném východě.
Kaja Kallis jí v Bruselu chlebíčky a Van der Leyenová jezdí na koni.
62
Diskuse