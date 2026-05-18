Izraelci pálí stovky olivovníků, snaží se upalovat lidi zaživa

18. 5. 2026

čas čtení 5 minut
Izraelští osadníci útočí na vesnici Burqa na Západním břehu, zapalují stovky olivovníků, pokoušejí se upálit celé rodiny zaživa a střílejí na civilisty, přičemž jednu osobu zranili.

Obyvatelé prosí o pomoc sousední vesnice, aby útok zastavily.

Izrael bombardoval kuchyni, která zajišťovala stravu pro násilně vysídlené Palestince v Gaze, přičemž zabil tři osoby a další zranil. Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že Izrael od začátku takzvaného příměří loni v říjnu zabil nejméně 871 lidí.

Desetileté dítě bylo při útoku v Gaze vážně zraněno. Izraelské okupační síly vtrhly do palestinských domů ve vesnici Al-Towana na jihu Hebronu na okupovaném Západním břehu. Izrael ničí jednu vesnici za druhou v jižním Libanonu.Vesnice starší než celé moderní státy. Vesnice, které přežily staletí historie. Nejsou to vojenské cíle. Domovy civilistů. Civilní infrastruktura. Civilní život.Tomuhle říkají „příměří“. Podle zprávy na @haaretz.com usiluje žalobce Mezinárodního trestního soudu o vydání zatykačů na izraelské politiky Smotricha, Ben Gvira a Strocka a představitele izraelské armády (IDF) kvůli rozšiřování osad, které je považováno za válečný zločin, a kvůli násilí ze strany osadníků a apartheidu, které jsou považovány za zločiny proti lidskosti. Jedna z nejstrašnějších scén, jaké můžete v životě zažít: skupina obyvatel Gazy běží pro jídlo, zatímco na druhé straně na ně izraelská armáda střílí jen tak pro zábavu. „Vzhledem k tomu, že všechny přístroje na magnetickou rezonanci v Gaze byly izraelskou blokádou zničeny nebo vyřazeny z provozu, lékaři v pásmu nemohou svým pacientům stanovit diagnózu“ a jsou „nuceni místo toho provádět zoufalé třídění pacientů“. Podle deníku The New York Times Izrael ovlivnil hlasování v soutěži Eurovision Song Contest (ESC) prostřednictvím kampaně financované státem. Když Izrael získal neobvykle vysoký počet hlasů od diváků, celé hlediště propuklo v pískot. Pokud je nám souzeno to všechno přežít, jizvy nás nikdy neopustí a budou nám vždy připomínat, čím jsme si prošli. Tara se před pěti lety přestěhovala z Texasu do Izraele. Její vzkaz Palestincům žijícím v Palestině je jednoduchý: „Odejděte, nebo vás zabijeme!“ Nově uniklé video z účtu izraelského vojáka ukazuje, jak okupační síly systematicky ničí to, co zbylo z palestinských domů v Gaze, a to i během takzvaného příměří, kdy ničení a vysídlování nikdy skutečně nepřestaly.

