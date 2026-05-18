Izraelci pálí stovky olivovníků, snaží se upalovat lidi zaživa
18. 5. 2026
Obyvatelé prosí o pomoc sousední vesnice, aby útok zastavily.
BREAKING: Israeli settlers are attacking the village of Burqa in the West Bank, burning hundreds of olive trees, attempting to burn families alive, and opening fire on civilians, injuring one person.— Ihab Hassan (@IhabHassane) May 17, 2026
Residents are pleading for help from nearby villages to stop the attack.
Izrael bombardoval kuchyni, která zajišťovala stravu pro násilně vysídlené Palestince v Gaze, přičemž zabil tři osoby a další zranil. Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že Izrael od začátku takzvaného příměří loni v říjnu zabil nejméně 871 lidí.
Desetileté dítě bylo při útoku v Gaze vážně zraněno.
Israel bombed a kitchen that provided meals to the forcibly displaced Palestinians in Gaza, killing three and injuring others.— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 17, 2026
The Palestinian Health Ministry in Gaza said Israel has killed at least 871 people since the so-called ceasefire began last October. pic.twitter.com/DZMcvlfIBu
Izraelské okupační síly vtrhly do palestinských domů ve vesnici Al-Towana na jihu Hebronu na okupovaném Západním břehu.
Footage from Saturday:
10-year-old child critically wounded after striker in Gaza City.
Izrael ničí jednu vesnici za druhou v jižním Libanonu.Vesnice starší než celé moderní státy. Vesnice, které přežily staletí historie. Nejsou to vojenské cíle. Domovy civilistů. Civilní infrastruktura. Civilní život.Tomuhle říkají „příměří“.
Israeli occupation forces storm Palestinians homes, in the village of AlTowana, southern Hebron, occupied West Bank. pic.twitter.com/tbkAy89Nmi— Quds News Network (@QudsNen) May 17, 2026
Podle zprávy na @haaretz.com usiluje žalobce Mezinárodního trestního soudu o vydání zatykačů na izraelské politiky Smotricha, Ben Gvira a Strocka a představitele izraelské armády (IDF) kvůli rozšiřování osad, které je považováno za válečný zločin, a kvůli násilí ze strany osadníků a apartheidu, které jsou považovány za zločiny proti lidskosti.
Israel is wiping out village after village in South Lebanon.— sarah (@sahouraxo) May 17, 2026
Villages older than entire modern states.
Villages that survived centuries of history.
Not military targets.
Civilian homes.
Civilian infrastructure.
Civilian life.
This is what they call a "ceasefire."
Jedna z nejstrašnějších scén, jaké můžete v životě zažít: skupina obyvatel Gazy běží pro jídlo, zatímco na druhé straně na ně izraelská armáda střílí jen tak pro zábavu.
Reports in @haaretzcom that the ICC Prosecutor is seeking arrest warrants against Israeli leaders Smotrich, Ben Gvir and Strock + IDF officials for settlement expansion as a war crime, settler violence and apartheid as a crime against humanity. https://t.co/IcCQO8Mgg6— Heidi Matthews (@Heidi__Matthews) May 17, 2026
„Vzhledem k tomu, že všechny přístroje na magnetickou rezonanci v Gaze byly izraelskou blokádou zničeny nebo vyřazeny z provozu, lékaři v pásmu nemohou svým pacientům stanovit diagnózu“ a jsou „nuceni místo toho provádět zoufalé třídění pacientů“.
One of the most horrific scenes you could ever witness in your life: a group of Gazans running to get food, while on the other side, the Israeli army fires at them just for fun. pic.twitter.com/9cUJG9X7bn— Omar Hamad | عُـمَـرْ 𓂆 (@OmarHamadD) May 17, 2026
Podle deníku The New York Times Izrael ovlivnil hlasování v soutěži Eurovision Song Contest (ESC) prostřednictvím kampaně financované státem. Když Izrael získal neobvykle vysoký počet hlasů od diváků, celé hlediště propuklo v pískot.
With all MRI machines in Gaza "destroyed or rendered useless by Israel’s siege, doctors in the Strip cannot diagnose their patients" and are "forced instead to practice a desperate form of triage." https://t.co/unt3PZhbAF— Kenneth Roth (@KenRoth) May 17, 2026
Pokud je nám souzeno to všechno přežít, jizvy nás nikdy neopustí a budou nám vždy připomínat, čím jsme si prošli.
According to The New York Times, Israel manipulated the Eurovision Song Contest (ESC) voting through a state funded campaign. When Israel received the unusually high public voting results, the entire venue erupted in boos. pic.twitter.com/9Z3gHzfK2q— Tarek Baé (@Tarek_Bae) May 17, 2026
Tara se před pěti lety přestěhovala z Texasu do Izraele. Její vzkaz Palestincům žijícím v Palestině je jednoduchý: „Odejděte, nebo vás zabijeme!“
If we are destined to survive all of this, the scars will never leave us, and they will always remind us of what we have been through. pic.twitter.com/EEElTQcmwu— Mahmoud Massri | مَحْمُود 🇵🇸 (@MahmoudMassri15) May 17, 2026
Nově uniklé video z účtu izraelského vojáka ukazuje, jak okupační síly systematicky ničí to, co zbylo z palestinských domů v Gaze, a to i během takzvaného příměří, kdy ničení a vysídlování nikdy skutečně nepřestaly.
Tara moved to Israel five years ago from Texas.— Trita Parsi (@tparsi) May 17, 2026
Her message to the Palestinians living in Palestine is simple: 'Leave or we will kill you!'
Perhaps this conflict isn't that complicated after all... pic.twitter.com/224Vq7qX7P
A newly leaked video from an Israeli soldier’s account shows occupation forces systematically destroying what remained of Palestinian homes in Gaza, even during the so-called ceasefire, when destruction and displacement never truly stopped. pic.twitter.com/96R3dMDaXB— Gaza Herald (@Gaza_Herald) May 17, 2026
