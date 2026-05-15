Politika jako novinářské povyražení
15. 5. 2026
Tato choroba pohání neustálý cyklus chaosu a nejistoty, který začal destabilizovat demokracii. Boris Johnson ve všeobecných volbách v roce 2019 drtivě zvítězil, když získal většinu osmdesáti křesel, ale nedokázal dokončit celé funkční období. Keir Starmer v roce 2024 dosáhl ještě většího vítězství, ale ani se mu nepodařilo ubytovat se v líbánkovém apartmá, natož vyvěsit telefon a objednat si slavnostní šampaňské.
Začal jsem věřit, že pokrytí politiky přispívá k politické krizi, které čelí tolik vyspělých demokracií. My, novináři, jsme velkou součástí problému. Je v tom tolik vzrušení. Od reportérů se stále častěji očekává, že budou hádat, co se stane dál, a to vytváří dynamiku, kdy se proroctví musí naplnit sama o sobě. To formuje a často deformuje zpravodajství – nejen v následujících hodinách a dnech, ale i v následujících týdnech a měsících.
Ano, samozřejmě je to založeno na faktech. Nespokojenost voličů. Průzkumy. Zklamání z řad poslanců. Katastrofální výsledky voleb do anglických místních rad a skotských a velšských parlamentních voleb. A ano, Keir Starmer, jak jsem napsal až příliš krutě před dvěma lety, má "veškeré charisma balíčku mraženého hrášku". Ale myslím, že si jako odvětví musíme položit otázku, zda přispíváme ke krizi správy. Přečtěte si to a řekněte mi, co si o tom myslíte. Dílo jsem nechal zcela nedotčené.
Často tomu říkám větší zaujatost narací. Myslím tendenci novinářů psát příběhy odpovídající narativnímu oblouku a přinášet maximální novinářskou zábavu.
Není třeba dodávat, že nejzřetelnějším příkladem je vzestup Donalda Trumpa v roce 2016 a jeho politické přežití v roce 2020. Ale jsou i jiné. V roce 2008 se v kolektivní mysli mediálního týmu kampaně upevnilo přesvědčení, že zvolení prvního afroamerického prezidenta země bude přesvědčivější než zvolení první ženy-prezidentky, což mu pomohlo získat demokratickou prezidentskou nominaci. Epická historie. Lepší příběh.
V roce 2000 nabídl George W. Bush větší narativní bohatství než Al Gore, který nabídl pokračování Clintonových let bez osobní bezohlednosti Billa Clintona. Dokonce i liberálně smýšlející novináři často vychylovali závod ve prospěch Texasana tím, že přeháněli nedostatky tehdejšího viceprezidenta.
Větší zaujatost narací však neznamená pouze prosazování příběhů, které upřednostňují jednoho kandidáta před jiným ucházejícím se o úřad. V této době politických turbulencí to častěji znamená zesílení pocitu krize, která pohlcuje nepopulární úřadující představitele hrozbou odvolání. Tento druh hektického zpravodajství, poháněný také komerčními potřebami kliknutí, sledovanosti a zhlédnutí, přispěl k politickému prostředí, v němž měla Británie během osmi let šest premiérů. Austrálie během podobné fáze vzrušení zažila osm premiérů ve funkci během patnácti let, po více než desetiletí, kdy byl v The Lodge jen jeden obyvatel, John Howard.
Británie přinesla další případovou studii s e sžíravou horečkou kolem předpokládaného konce Sira Keira Starmera, zatímco političtí reportéři zřejmě očekávali, že jejich proroctví se naplní, než přijde čas na čaj. Od drtivého vítězství v roce 2024 přes chromou kachnu v roce 2025 až po mrtvou kachnu v roce 2026. To je příběh.
Místo toho, aby předvedl dnes již známý rituál z Downing Street, kdy se objevil za premiérským pultem a pronesl slzavé rozloučení, Starmer přednesl projev k labouristickým poslancům, který ho během hodiny proměnil z mrtvého na silnici v "Comeback Kid". Na několik důležitých hodin se jeho oživení stalo lepším příběhem než jeho odvolání, což mu stačilo na záchranu. A tím samozřejmě nemyslím, že ho teď necháme. Tato dějová linie ještě neskončila. Protože političtí zpravodajové předpovídali, že Starmer jednou odejde, bude tu pokušení přizpůsobit své zpravodajství tak, aby se toto proroctví stalo samonaplňujícím.
Původní příběh, že jeho premiérství bylo v "hlubokém ohrožení", byl založen na skutečnosti. Je pochopitelné, že Starmer čelil ostrému přívalu kritiky za jmenování Petera Mandelsona, blízkého přítele Jeffreyho Epsteina, britským velvyslancem ve Washingtonu. Jeho šéf kanceláře z Downing Street, Morgan McSweeney, odešel. Průzkumy naznačují, že je nejnepopulárnějším premiérem od začátku záznamů. Vysoce postavení členové kabinetu, jako je ministr zdravotnictví Wes Streeting, zjevně plánují. Spekulace o hromadných rezignacích členů kabinetu ae však nenaplnily. Výzvy vůdce Skotské labouristické strany, Anase Sarwara, aby Starmer odešel do západu slunce z Islingtonu, nevedly k očekávanému náporu.
Svržení premiéra je nejvyšší formou zábavy, kterou Westminster nabízí, pantomimou, v níž politologové rádi hrají přehnané role. Nebo bychom to měli vnímat spíše jako pašijovou hru v Oberammergau, vzhledem k evidentnímu nadšení celé vesnice Westminster – ačkoliv bavorský biblický trhák se uvádí jen jednou za deset let.
Mezi politickými zpravodaji se zdá, že existuje móda předvádět zprávy místo jen o nich informovat. Je pravda, že všichni si vytváříme osobnosti a hlasy v televizi, které se mohou přiklánět k vaudevillu. Na začátku své kariéry jsem napodoboval svého kolegu z BBC, velmi obdivovaného bývalého moderátora Hardtalku Stephena Sackura, tak věrně, že se někdy můj "Stephen Sackur" vyrovnal jeho "Stephenu Sackurovi". Přesto se tyto druhy teatrélnosti zdají být obzvlášť běžné. Jistě existuje doktorská disertace o tom, jak se v době performativních politiků politické reportáže staly performativními. Při tomto přehrávání není divu, že se britská politika stala tak melodramatickou. Částečně z House of Cards, částečně z West Endu, částečně z Carry on up the Khyber.
Schopnost lépe zaujmout příběhem lze identifikovat jako příčinu většiny hlavních politických událostí ve Velké Británii za poslední desetiletí. Nahrazení Theresy May, premiérky, kterou byste mohli přehlédnout, Borisem Johnsonem, který více než splnil operní požadavky naší doby. Zánik Borise Johnsona a jeho nahrazení Liz Truss. Pád Truss, která nestrávila v Downing Street ani 50 dní, a vzestup jejího veselého nástupce Rishiho Sunaka, který v naraci těžil z toho, že byl prvním premiérem barevné pleti.
Pak je tu ten největší otec ze všech, brexit. Odchod z Evropské unie byl pro westminsterské novináře vždy lepší příběh než setrvání, mimo jiné proto, že připravil pád Davida Camerona jako dějovou linii a nakonec vzestup Borise Johnsona. Epická historie. Lepší příběh.
Během referendové kampaně v roce 2016 budila politika brexitu – a vnitřní machinace Konzervativní strany – často více pozornosti než ekonomické důsledky odchodu z EU. "Mediální pokrytí se silně zaměřovalo na 'herní rámec'," uzavřela studie Reuters Institute for the Study of Journalism na Oxfordské univerzitě, "se silným důrazem na soutěž a strategie a na politiky a zástupce kampaní, s dalšími hlasy, ať už odborníky, akademiky, zahraničními politiky nebo občany, spíše nedostatečně zastoupenými."
Jak se politika od brexitu stávala stále šílenější a výstřednější, opakujícím se problémem pro Sira Keira Starmera je, že mu chybí novinářská zábavnost. Političtí zpravodajové proto potřebují pro zábavu spekulace o jeho pádu.
Politické hvězdy dominují scéně, zejména v anglosféře. Trump, Nigel Farage a v Austrálii právě teď Pauline Hanson, jejíž strana One Nation překonává Liberální stranu (která uspořádala hlasování o tom, zda opustit svou první ženskou lídryni, Sussan Ley, která není silnou mediální performerkou). Vzhledem k dramatis personae, na které se novináři mohou zaměřit, kdo by chtěl technokrata v šedém obleku?
V Davosu jsme však viděli, jak se politický nadšenec proměnil v rockovou hvězdu, když kanadský premiér Mark Carney pronesl projev, který byl střízlivý a rozvážný, ale zároveň sžíravý ve své analýze a virální v dosahu. Co se týče charismatu, Carney nemá šanci na svého předchůdce Justina Trudeaua, který je hvězdou mezinárodního tisku. Ale za téměř deset let, co působil jako premiér, si sotva pamatuji jediné slovo, které Trudeau pronesl.
Vše výše uvedené by nemělo být čteno jako plošné odsouzení. Značná část politické žurnalistiky je obdivuhodná. A jak jsem řekl, přepnul jsem na vaudeville a s dechem pokrýval bouřlivé politické příběhy. Své zkušenosti jsem získal ve Washingtonu během Clintonových let, proboha, v obzvlášť rychlé a bouřlivé době. Ale my jako odvětví musíme čelit tvrdé pravdě: vzrušující způsob, jakým se politika nyní pokrývá, přispívá k naší moderní demokratické malátnosti.
V Austrálii, poté co se Canberra stala hlavním městem převratu demokratického světa, což byla krvavá fáze trvající od roku 2010 do roku 2018, se situace uklidnila. Politici i novináři si uvědomili, že tento rozruch není udržitelný, alespoň pokud jde o odvolávání premiérů. Westminster se k tomu ještě nedostal.
Možná i Británie zažije zklidnění. Možná bude reportáž méně nadšená. Mohu doporučit upravenou verzi British Tea Caterer Wisdom. Zachovejte klid a přestaňte s tím. Jsme přece novináři, ne dramatici.
Zdroj v angličtině: ZDE
